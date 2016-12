Serie A, Torino-Cagliari 2-1

00:06 - Finisce 2-1 tra Torino e Cagliari. Bel primo tempo: il Torino fa la partita, il Cagliari si affida a tiri da fuori area. Vantaggio Torino allo scadere, con un gol di El Kaddouri ben servito da un preciso cross di Cerci. Il secondo tempo ancora meglio: al 70' si sblocca Cerci, che segna ben servito da Vives. Passano 6 minuti e Nenè riporta in partita i sardi, complice una parata insicura di Padelli, ma non basta.

LA PARTITA

Ottima vittoria per il Torino, che sconfigge il Cagliari dopo 3 scontri diretti senza vittorie e si toglie una bella soddisfazione. La partita è gradevole: partono subito forte i ragazzi di Ventura, con un Cerci ispirato, in astinenza da gol da 6 turni e voglioso di rompere la maledizione. La prima occasione al 15' capita sui piedi di Kurtic, che libera un destro da fuori area, alto. Al 19' il primo e unico sussulto dei sardi: un'ottima azione di Ibraimi viene vanificata dal mancato intervento in area Avelar, che arriva sul pallone con un attimo di ritardo. Episodio dubbio al 21': Cerci va via in velocità ad Astori, che lo stende da dietro. Sarebbe fallo e cartellino "arancione", non perché Astori fosse ultimo uomo ma per l'intervento da dietro, eppure l'arbitro sceglie di non fischiare nemmeno il fallo, scatenando le proteste dei granata e del pubblico. Si riaffaccia il Cagliari dalle parti di Padelli al 39': un cross di Ibraimi diventa un tiro, che Padelli spinge in angolo. Il match sembra avviato sullo 0-0 quando Cerci, appena dentro l'area, si libera di due avversari e crossa col sinistro: El Kaddouri è lì, pronto a segnare di testa, e a prendersela col pubblico reo di averlo fischiato e beccato ripetutamente. Si va al riposo sull'1-0.

Nel secondo tempo la musica non cambia, anzi: il match continua a buoni ritmi, merito soprattutto del Torino. La prima emozione al 50', quando Meggiorini colpisce la traversa, partendo però da posizione di offside, prontamente segnalata. Incredibile la sfortuna di questo ragazzo, senza gol da 1 anno esatto e che continua a colpire i legni delle porte avversarie. Il numero 69 si ripete 4 minuti dopo: Avramov è bravo a distendersi sulla propria destra e sventare il sinistro del granata. Al 65' si rivede il Cagliari, con Conti, che quando vede il Torino si esalta: la mira del colpo di testa, da 5 metri, è però da rivedere, e non impensierisce Padelli. Passano solo 5 minuti e il Torino raddoppia: Vives trova con un lancio morbidissimo l'onnipresente Cerci, che scatta in posizione regolare e, solo davanti ad Avramov, non sbaglia. 2-0 e maledizione infranta per l'esterno della Nazionale di Prandelli. Il doppio vantaggio del Toro però dura solo 7 minuti: sugli sviluppi di un corner, Nenè colpisce di testa, e Padelli non riesce a togliere la palla dalla porta. Partita riaperta e mezzo voto in meno per il portiere, che non è esente da colpe. Il finale è arrembante da parte dei sardi, alle cui folate offensive corrispondono altrettanti contropiedi torinesi: possono segnare entrambe le squadre, non segna nessuna delle due.

Finisce dunque 2-1 per Ventura e i suoi ragazzi: una vittoria che ha un sapore particolare, avendo perso 6 partite delle ultime 8. 3 punti puliti, senza polemiche arbitrali e senza strascichi, che fanno molto bene al Torino: che non solo si toglie definitivamente dalla zone di anonimato, ma torna a intravedere l'ingresso di servizio per l'Europa. Per il Cagliari continua la maledizione della trasferta: è la 20° partita consecutiva lontano dalle mura amiche senza vittoria. I sardi non approfittano degli scivoloni di Chievo, Bologna e Sassuolo, e restano a 32 punti, a +8 sulla terz'ultima, ma con la consapevolezza di essere tra le squadre che la salvezza dovranno giocarsela (e sudarsela) fino all'ultima giornata.

LE PAGELLE

El Kaddouri 6,5 - i fischi che l'Olimpico gli tributa lo caricano come una molla. Ci prova, ma non combina molto fino al gol, col quale zittisce tutti. Poi è un crescendo di azioni personali e di buoni assist ai compagni. Esce tra gli applausi, che ricambia. Pace fatta.

Darmian 6,5 - Inizia leggermente sottotono, sbagliando cross e disimpegni. Poi cresce alla distanza, comincia a indovinare anticipi e discese pericolose, e crea sempre superiorità sulla sua fascia. Prova anche il tiro, viene disturbato da Tommasi. Peccato, avrebbe meritato la rete.

Ibarbo 6 - Non si riesce a capire perché parta dalla panchina. E' uno dei pochi elementi in questa rosa che possono dare tencnica, velocità e pericolosità in avanti. E si nota quando entra, porta scompiglio e preoccupazione tra i granata. Avesse giocato titolare, forse avremmo parlato di un altro risultato.

Cerci 7 - Finalmente. E' quello che ha pensato il buon Alessio al 70', quando ha avuto la freddezza di battere Avramov. Dopo 6 turni, ritrova il gol. Se ora dovesse trovare regolarità, come il partner Immobile, l'Europa è tutt'altro che un miraggio.

Conti 5 - Il capitano del Cagliari quando vede il Torino si esalta. Evidentemente nessuno gli ha detto contro chi stavano giocando, perchè la partita è decisamente sottotono, condita da un errore di testa (specialità della casa) da 5 metri da Padelli.

Meggiorini 6,5 - Qualcuno faccia un esorcismo a questo ragazzo. Le tenta tutte per segnare: ma o trova Avramov, o trova la traversa (anche se in fuorigioco). In allenamento, i compagni urlano "palo" o "traversa", prevedendo l'esito di ogni suo tiro. E puntualmente azzeccano. La sensazione è che, se riuscisse a sbloccarsi, potrebbe abituarsi alla rete.

IL TABELLINO

TORINO-CAGLIARI 2-1

Torino (3-5-2): Padelli 5,5; Bovo 6,5, Glik 6, Maksimovic 5,5; Basha 6,5 (34' st Farnerud sv), Kurtic 6, Vives 6, El Kaddouri 6,5 (39' st Tachtsidis sv), Darmian 6,5; Cerci 7 (45' st Vesovic sv), Meggiorini 6,5.

A disp.: L. Gomis, Berni, Rodriguez, Gazzi, Gyasi, Aramu. All.: Ventura 6,5

Cagliari (4-3-1-2): Avramov 6; Pisano 5,5, Rossettini 5,5, Astori 5,5, Avelar 6; Eriksson 5,5 (11' st Vecino 5,5), Cabrera 5 (1' st Ibarbo 6), Conti 5; Ekdal 5; Ibraimi 6 (34' st Cossu sv), Nenè 6.

A disp.: Silvestri, Murru, Dessena, Oikonomou. All.: Lopez 5

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 45' El Kaddouri (T), 25' st Cerci (T), 32' st Nenè (C)

Ammoniti: El Kaddouri, Meggiorini (T), Ekdal, Rossettini (C)

Espulsi: -