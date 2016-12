Serie A: super Udinese, Chievo annientato

00:11 - L'Udinese conquista la seconda vittoria consecutiva battendo 3-0 il Chievo Verona nell'anticipo della 23.a giornata di Serie A. Decidono la gara i gol nella ripresa di Di Natale, Fernandes e Badu. Nel primo tempo gli ospiti sfiorano il vantaggio con Thereau che centra in pieno il palo col tacco. Pochi minuti dopo Di Natale spreca tutto a tu per tu con Puggioni. Successo che porta gli uomini di Guidolin a quota 26, più 8 sul Chievo, quartultimo.

LA PARTITA

Moduli speculari per i due allenatori che schierano un accorto 3-5-1-1: Guidolin si affida all'estro di Maicosuel in appoggio a Di Natale, mentre nel Chievo è Thereau ad agire da unica punta con Stoian libero di svariare sulla trequarti. L'Udinese prende in mano sin da subito le redini del gioco: al 5' minuto è Lazzari ad andare vicino al bersaglio grosso con un sinistro dalla media distanza che termina di poco a lato. Chiaro il piano tattico di mister Corini: difendere dietro la linea del pallone, presidiare le fasce, e ripartire in contropiede. Nasce così alla mezz'ora l'occasione più nitida in favore degli ospiti: dopo una splendida discesa sulla fascia destra, Bentivoglio serve un assist perfetto a Thereau. Il francese trova l'anticipo su Domizzi con uno splendido colpo di tacco che, a Scuffet battuto, centra però in pieno il palo. La risposta bianconera non si fa attendere, e pochi minuti dopo è Di Natale ad avere la chance per sbloccare la partita: il numero 10 friulano chiama prima all'uno due Lazzari, per poi però chiudere l'azione con uno scialbo tentativo in pallonetto a tu per tu con Puggioni, che ringrazia e fa sua la sfera. La prima frazione di gioco scivola via senza ulteriori sussulti.

La svolta del match arriva in avvio di ripresa: al 56' è Di Natale, splendidamente imbeccato da Basta, a portare in vantaggio l'Udinese con uno splendido destro incrociato che non lascia scampo all'incolpevole Puggioni. Il capitano friulano ritrova così il gol su azione, interrompendo un digiuno che durava dal match col Cagliari del 6 ottobre scorso. Nel tentativo di raddrizzare la partita, Corini getta nella mischia Obinna e Paloschi, ma a fare la differenza sono gli ingressi dalla panchina friulana: al 70' Pereyra e Fernandes fanno le prove generali del gol con una combinazione che porta il 19enne portoghese a concludere indisturbato nell'area avversaria. Il suo colpo di testa non spaventa Puggioni, ma quattro minuti dopo è lo stesso Fernandes, imbeccato nuovamente da Pereyra, a trafiggere la porta gialloblù con un facile tap in. Illuminante nell'occasione il tacco smarcante di Di Natale all'indirizzo dell'argentino che avvia l'azione vincente. Il secondo gol friulano stende il Chievo: i bianconeri giocano sul velluto e all'86' chiudono definitivamente i giochi. La triangolazione Muriel-Fernandes-Badu che manda in rete il centrocampista ghanese è da calcio champagne, e per i veronesi si spegne ogni velleità di rimonta. Il triplice fischio dell'arbitro arriva a certificare il trionfo degli uomini di Guidolin, che centrano così una vittoria che in casa mancava ormai dalla 13esima giornata. Nel prossimo turno l'Udinese farà visita al Genoa al Ferraris, mentre il Chievo affronterà la seconda trasferta consecutiva: questa volta allo Juventus Stadium.



IL TABELLINO

UDINESE-CHIEVO 3-0

Udinese (3-5-1-1): Scuffet 6.5; Heurtaux 6, Danilo 6, Domizzi 6; Basta 6.5, Badu 6.5, Yebda 5.5, Lazzari 5.5 (1’st Pereyra 7), Gabriel Silva 6; Maicosuel 5 (21’st Bruno Fernandes 6.5); Di Natale 7 (35’st Muriel sv). A disp.: Kelava, Naldo, Bubnjic, Douglas, Widmer, Mlinar, Jadson, Nico Lopez, Zielinski. All. Guidolin 6.5

Chievo (3-5-2): Puggioni 5.5; Bernardini 5.5, Cesar 5.5, Canini 5.5; Sardo 5.5, Bentivoglio 5.5 (17’st Obinna 5.5), Rigoni 6, Guarente 5.5, Drame’ 6.5; Stoian 5.5 (21’st Paloschi sv), Thereau 6 (32’st Lazarevic sv). A disp.: Agazzi, Squizzi, Claiton, Rubin, Guana, Mbaye, Brighenti, Pellissier. All. Corini 5.5

Arbitro: Banti

Marcatori: 10’st Di Natale, 29’st Bruno Fernandes, 41’st Badu

Ammoniti: Stoian, Cesar (C)

Espulsi: -