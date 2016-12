24 febbraio 2014 Serie A, spettacolo tra Parma e Fiorentina: 2-2 Una rete di Mati Fernandez a cinque dal termine permette di raggiungere gli ospiti dopo le reti di Cassano e Amauri. Di Cuadrado l'altro gol toscano di NICOLO' SMERILLI Tweet google 0 Invia ad un amico

08:53 - Nel posticipo della 25.a giornata Parma e Fiorentina danno vita a un bellissimo 2-2. La partita si sblocca sul finire del primo tempo con la rete di Cassano (39') e l'immediata risposta di Cuadrado. A inizio ripresa i padroni di casa trovano il vantaggio su rigore con Amauri (51'). Gli ospiti, in dieci per il rosso a Diakité, trovano il pari con una splendida punizione di Mati Fernandez all'85'. Nel recupero rissa ed espulsione per Borja e Munari.

LA PARTITA

La Fiorentina, reduce dalla vittoria europea in terra danese contro l’Esbjerg, affronta al Tardini un Parma che l’Europa (League) la sogna giornata dopo giornata. Donadoni sceglie il tridente pesante con Cassano e Biabiany vicino ad Amauri. Montella, invece, sceglie Joaquin dal primo minuto per affiancare Matri, con un Gomez pronto a subentrare a partita in corso.



Ottimo inizio per la Fiorentina che impone subito il proprio ritmo palleggiando bene con il terzetto di centrocampo e sfruttando le incursioni laterali di Joaquin e Cuadrado. E’ proprio del colombiano la prima conclusione insidiosa del match dopo 15’. Tomovic, va via sulla sinistra a Cassani e serve il numero 11 che spara di prima intenzione sul secondo palo dal limite dell’area, ma la palla viene deviata e si perde di pochi centimetri al lato di Mirante. Il Parma cresce con il passare dei minuti e al 28’ sfiora il vantaggio con un sinistro che spaventa Neto. Vantaggio che arriva al 39’ grazie ad uno spunto di Amauri. L’ex viola sfugge a Rodriguez sull’out di sinistra, mette in mezzo un pallone docile che Cassano, in mezzo all’area, deve solo spingere in rete. Nemmeno il tempo di festeggiare e arriva la risposta degli ospiti. Matri serve Borja Valero, lo spagnolo non riesce ad agganciare la sfera, ma sul secondo palo arriva Cuadrado che riesce a battere Mirante da posizione leggermente defilata.



L'inizio della ripresa è di marca gialloblù. Tomovic interviene a gamba tesa su Biabiany, Gervasoni non ha dubbi e fischia rigore. Dagli undici metri si presenta Amauri che spiazza Neto e segna la rete del vantaggio. Dopo il gol arriva un'altra doccia fredda per i viola: Diakitè riceve la seconda ammonizione per un intervento scomposto su Cassano e fa rimanere i suoi in inferiorità numerica. Montella non ci sta e inserisce prima Gomez per Joaquin poi Ilicic per Matri ma è il Parma ad avere l'occasione migliore. Ci vuole un miracoloso Neto, prima su Cassani poi su Amauri, ad impedire il tracollo della Fiorentina. L'allenatore viola prova il tutto per tutto giocandosi la carta Mati Fernandez, dentro per Aquilani. A regalare l'insperato pari ci pensa proprio il fantasista cileno con una splendida punizione che si infila nel sette su cui Mirante non può nulla. Nel finale saltano i nervi e Gervasoni espelle Munari e Borja Valero per una rissa che si era accesa prima di una punizione del Parma. Al Tardini finisce 2-2, con un Parma che si conferma come una forte pretendente all'Europa e una Fiorentina che dopo la bella trasferta danese non si conferma in campionato.

LE PAGELLE

Mati Fernandez 7: Entra a dieci minuti dal termine ma disegna un arcobaleno che regala un punto che oramai sembrava sfumato



Pizarro 6.5: Detta i ritmi della sua squadra come un metronomo, cala nella ripresa ma il suo apporto alla gara è decisivo per gli uomini di Montella



Borja Valero 6: Viene espulso nel finale e rovina una buona partita fatta di tanta qualità



Cuadrado 6.5: Le sue galoppate mettono in costante difficoltà Molinaro che non riesce mai a contenerlo



Cassano 6.5: Gioca la sua solita partita, allontanandosi spesso dal cuore del gioco per poi rientrare con lampi d'alta classe



Paletta 6.5: Annulla Matri per tutta la partita, costringendo l'attaccante lodigiano a cercare azione fuori dall'area di rigore

IL TABELLINO

PARMA-FIORENTINA 2-2

Parma (3-5-2): Mirante 6; Cassani 5.5, Paletta 6.5, Lucarelli 6; Biabiany 6 (42' st Palladino s.v.), Gargano 5.5, Marchionni 6 (35' st Munari 5), Parolo 6, Molinaro 5; Amauri 6, Cassano 6.5 (37' st Schelotto s.v).

A disp.: Pavarini, Coric, Gobbi, Felipe, Obi, Mauri, Rossini, Nyantakyi. All.: Donadoni

Fiorentina (4-3-3): Neto 6.5; Diakité 5, Savic 6, Rodriguez 5.5, Tomovic 5; Aquilani 5.5 (32' st Mati Fernandez 7), Pizarro 6.5, Borja Valero 6; Cuadrado 6.5, Matri 5.5 (20' st Ilicic 6), Joaquin 6 (14' st Gomez 5.5).

A disp.: Rosati, Roncaglia, Compper, Ambrosini, Pasqual, Wolski, Matos, Vargas, Anderson. All.: Montella

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 39' Cassano, 5' st rig Amauri (P), 41' Cuadrado, 40' st Mati Fernandez(F)

Ammoniti: Diakité, Tomovic, Pizarro, Savic(F), Molinaro, Gargano, Paletta (P)

Espulsi: 8' st Diakité per doppia ammonizione, 49' st Borja Valero e Munari per reciproche scorrettezze