Serie A, Sassuolo-Roma 0-2:  gol di Destro e Bastos

00:16 - Prosegue la striscia vincente della Roma. Nel lunch match della 31.ma giornata di Serie A la squadra di Garcia vince 2-0 col Sassuolo e inanella il quarto successo di fila. Gara senza storia al Mapei Stadium, coi giallorossi che dominano e mettono pressione a Juve e Napoli. Destro sblocca la partita al 16', Bastos raddoppia al 96'. Polemiche nel primo tempo per un rigore fischiato e poi non dato da Rizzoli ai neroverdi.

LA PARTITA

Missione compiuta. La Roma non sbaglia a Reggio Emilia, porta a casa tre punti importanti per il secondo posto e comincia a pensare in grande per la prossima stagione. A meno di un insospettabile blackout giallorosso nelle ultime giornate, infatti, per Garcia ormai la conquista della Champions è cosa fatta. Prova di maturità dei giallorossi, che dominano nel primo tempo e poi congelano il match, mostrando sangue freddo e idee chiare.

In vista del recupero col Parma, Garcia fa riposare Totti, affida a Torosidis la fascia destra e mette Pjanic in cabina di regia, puntando in attacco su Florenzi, Destro e Gervinho. Disperatamente a caccia di punti, ma alle prese con numerose assenze, Di Francesco dietro recupera Cannavaro e davanti risponde col tridente pesante Berardi, Floccari, Sansone, inserendo Chisbah a centrocampo.

Al Mapei Stadium il terzo attacco della Serie A affronta la peggior difesa del campionato. E il tema della partita è subito evidente. Dopo il pareggio amaro dell'andata all'Olimpico, la Roma non vuole far sconti. Obiettivi chiari per gli uomini di Garcia: blindare il secondo posto e mettere pressione a Napoli e Juventus in vista della sfida del San Paolo.

Inizio di partita di marca giallorossa. Per la banda di Garcia difesa alta, possesso palla insistito e tagli in profondità. Le linee del Sassuolo sono troppo larghe e la Roma va a nozze. Florenzi spinge sulla destra e attacca lo spazio, ma la difesa neroverde regge. Sansone e Cannavaro provano a dare la scossa, ma in campo però ci sono solo i giallorossi. Chibsah gioca troppo basso e per il vantaggio è solo questione di tempo. Al 16' Nainggolan alza il pressing, ruba palla al limite dell'area avversaria e serve Destro, che supera Pegolo con un delizioso colpo sotto. Per l'attaccante, in stato di grazia, decimo centro in campionato e quarto gol consecutivo nelle ultime quattro gare.

Ottenuto il vantaggio, la Roma poi abbassa il ritmo e inizia a gestire il match. Prova maiuscola a centrocampo per Nainggolan e De Rossi, con Pjanic in grande spolvero. Ad accendere il match ci pensa però Rizzoli, che, su suggerimento dell'addizionale, al 34' prima assegna un rigore al Sassuolo per un intervento sospetto di Benatia su Sansone, e poi cambia incredibilmente idea. Il fallo non c'è, ma i neroverdi non la prendono bene. E la gara si innervosisce. Molte polemiche, ma il risultato non cambia e il primo tempo si chiude sul vantaggio giallorosso.

Nella ripresa gara più equilibrata, ma è sempre la Roma a fare la partita a caccia del raddoppio. Florenzi ci prova dalla distanza, poi Pjanic su punizione. Di Francesco getta Zaza nella mischia, ma il Sassuolo a trazione anteriore non riesce ad alzare il baricentro e apre altri varchi alla squadra di Garcia. De Rossi arretra di qualche metro e, complice anche il gran caldo, addormenta la gara. Nel finale i padroni di casa tentano l'assalto, ma le forze scarseggiano. Florenzi, instancabile, va vicino al gol del raddoppio all'88', ma la mira è sbagliata di poco. Ad arrotondare il risultato ci pensa allora Bastos, che al 96' firma il meritato 2-0. Prova di forza e di maturità della Roma. Ora tocca a Juve e Napoli: tutti davanti alla tv.



LE PAGELLE

Destro 7,5: cecchino infallibile. Dieci gol in sedici presenze, quattro centri nelle ultime quattro partite. Momento magico per l'attaccante giallorosso. Il Brasile è sempre più vicino

Nainggolan 6,5: sempre presente nella manovra. Recupera palla e avvia il gioco insieme a Pjanic e Destro. Ottimo il pressing che regala a Destro l'assist per il gol

Florenzi 6,5: come sempre tanta corsa e sacrificio. Costante la pressione sulla destra. Prezioso in fase di contenimento

Sansone 7: migliore in campo per il Sassuolo. Punta i difensori giallorossi e prova a scardinare il bunker di Garcia. Si procura il "rigore fantasma", ma poi è onesto con Rizzoli. Slalom show nella ripresa

Berardi 5,5: gara senza spunti. Poche le palle giocabili, ma pochi anche i guizzi del gioiellino del Sassuolo. Può fare molto meglio

Floccari 5: gara da dimenticare. Resta davanti a fare la sponda, ma non la prende mai

Rizzoli 4: incredibile l'episodio del rigore fantasma. Mai visto niente di simile. Chiede a Sansone di dirgli se ha subito fallo...

IL TABELLINO

SASSUOLO-ROMA 0-2



Sassuolo (4-3-3): Pegolo 6; Gazzola 5,5, Cannavaro 6, Mendes 6,5, Longhi 5,5; Biondini 5 (17' st Zaza 5), Chibsah 5, Missiroli 5,5; Berardi 5,5 (35' st Farias 6), Floccari 5 (30' st Masucci 5,5), Sansone 7.

A disp.: Polito, Pomini, Ariaudo, Antei, Terranova, Rosi, Ziegler, Magnanelli, Sanabria. All. Di Francesco 5

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Torosidis 6, Benatia 6,5, Castan 6,5, Romagnoli 6; Pjanic 6,5 (27' st Taddei 6,5), De Rossi 6,5, Nainggolan 6,5; Florenzi 6,5, Destro 7,5 (33' st Totti sv), Gervinho 5 (40' st Bastos 6).

A disp.: Skorupski, Lobont, Toloi, Jedvaj, Maicon, Dodò, Ricci, Mazzitelli, Ljajic. All. Garcia 7

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 16' Destro (R), 51' st Bastos (R)

Ammoniti: Mendes (S); Romagnoli (R)

Espulsi: -