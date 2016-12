28 aprile 2014 Serie A: Sassuolo-Juventus 1-3, per i bianconeri scudetto a un passo La squadra di Conte vince in rimonta: Tevez, Marchisio e Llorente rispondono a Zaza di PAOLO MANDARA' Tweet google 0 Invia ad un amico

13:30 - La Juventus soffre, rischia, ma porta a casa altri tre punti dalla trasferta del Mapei Stadium: battuto 3-1 il Sassuolo. La squadra di Conte parte piano a va sotto al 9': gol di Zaza con la complicità di Buffon. Poi sale in cattedra Tevez, che al 35' pareggia con una botta dal limite. Nella ripresa Marchisio spacca in due la partita su assist di Pirlo (58'), poi Llorente sigilla i tre punti (76'): +8 sulla Roma, probabile festa il 5 maggio.

LA PARTITA

Continua la marcia della Juventus verso il terzo scudetto consecutivo. Nemmeno la spavalderia – e il momentaneo vantaggio – di un ottimo Sassuolo impauriscono la squadra di Conte, che dopo una mezz'ora in apnea, si rianima e strappa a morsi i tre punti da una partita apparentemente complicata. L'ennesima dimostrazione di forza che assottiglia ulteriormente le speranze della Roma e fissa una data per la conquista del titolo: lunedì 5 maggio in casa con l'Atalanta, che anche un paio di anni fa, all'ultima gara di Del Piero in bianconero, sancì i festeggiamenti. Ora come allora la Juve arriva al traguardo esclusivamente con le proprie forze, vanificando l'enorme qualità della seconda in classifica grazie a una stagione quasi immacolata, almeno in Italia. Anche la gara del 'Mapei Stadium' chiarisce subito una cosa: quando la Juve vuole qualcosa, difficilmente non la ottiene. Nessuno riesce a scalfire la mentalità di un grande allenatore come Conte, che ad appena tre giorni dalla sfida cruciale in Europa con il Benfica, raccoglie energie e motivazioni dei suoi giocatori e non si fa mancare nulla.

Anche una sconfitta con il Sassuolo – quella che si prefigura fino al pari di Tevez – non complicherebbe granché il piano scudetto, dato che delle due gare in casa che rimangono (Atalanta e Cagliari) difficilmente la Juve non raccoglierà sei punti. Ma i calcoli non fanno parte della sfera bianconera, anche se Zaza mette parecchio in imbarazzo la difesa in avvio di partita. Il ragazzo, per metà juventino, ha l'argento vivo addosso e fa letteralmente impazzire Ogbonna. Al 9' sguscia via e supera Buffon con la complicità di Asamoah, che devia quel tanto da mettere fuori causa il portiere. La Juve fatica in costruzione, Conte si arrabbia, e il Sassuolo rischia di essere micidiale in ripartenza: Sansone però allarga troppo il destro. Le prime scintille ospiti portano la firma di Tevez, che al 22' conclude a lato da ottima posizione. L'Apache perdona una volta, non due: così al 35', dopo l'imbeccata di Marchisio, prepara il destro e fulmina Pegolo (anche in questo caso tiro deviato da Longhi). La formazione di casa rischia di perdere la bussola, ma Zaza ingaggia un duello con Buffon: stavolta il portiere della Nazionale salva in angolo.

La partita è bella e ha ritmo anche in avvio di ripresa, anche se la Juventus sembra aver preso le misure all'avversario. Tevez continua a impensierire Pegolo, ma l'intuizione vincente è di Pirlo, che sfrutta un recupero di Tevez, scava un buco in mezzo all'area e mette Marchisio di fronte al portiere: il 2-1 è storia. La partita irrimediabilmente scorre sui binari bianconeri e nemmeno il disperato tentativo di Di Francesco – in campo Floccari – riesce a ristabilire l'equilibrio. Tevez non è stanco e colpisce una traversa. Manca solo la firma di Llorente, che dopo una gara difficoltosa, si esalta con un colpo di tacco e conclude una pregevole manovra d'attacco rifinita da Lichtsteiner. Per lo spagnolo è il quindicesimo gol in campionato. La Juve - alla trentesima vittoria stagionale su trentacinque gare - adesso vede davvero lo striscione del traguardo. Il Sassuolo, nelle tre prestazioni che rimangono da qui alla fine, può agganciare ancora il treno della salvezza.



LE PAGELLE

Tevez 7,5 - Gioca una partita di sostanza. Viene incontro, riceve palla, prova a coinvolgere Llorente. Quando si mette in proprio diventa micidiale: oltre al gol (il diaciannovesimo in A) c'è anche una traversa

Zaza 7,5 - Primo tempo di livello altissimo. Mette a punto l'intesa con Sansone e in imbarazzo Ogbonna. Sgomma a grande velocità e battaglia con Buffon: la sfida finisce pari

Pirlo 7 - Gioca una partita ordinata e diligente, senza strafare. Poi ha quella intuizione di cui Marchisio deve solo approfittare. Decisivo

Floro Flores 5,5 - Rispetto ai compagni di reparto si nasconde un po'. Non dà quel punto di riferimento che sarebbe servito per abbozzare un tentativo di rimonta

Ogbonna 5 - Conte lo spedisce in anticipo sotto la doccia preferendogli Bonucci. Chiaro sintomo di una partita nata storta e proseguita peggio

Cannavaro 6,5 - Contiene bene Llorente e in generale, con i compagni di reparto, resiste alla Juventus per 60'. Ma dai e dai, alla fine la Signora riesce a scardinare



IL TABELLINO

SASSUOLO-JUVENTUS 1-3

Sassuolo (4-3-3): Pegolo 6; Gazzola 6, Antei 6, Cannavaro 6,5, Longhi 6; Chibsah 6,5, Magnanelli 6,5, Ziegler 5,5 (20' st Floccari 6); Zaza 7,5, Floro Flores 5,5, Sansone 6,5 (37' st Masucci sv). A disp: Pomini, Polito, Ariaudo, Mendes, Terranova, Pucino, Rosi, Marrone, Farias. All.: Di Francesco 6,5

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Barzagli 6, Ogbonna 5 (29' st Bonucci 6), Chiellini 6,5; Isla 5,5 (17' st Lichtsteiner 6,5), Marchisio 6,5, Pirlo 7 (35' st Vidal sv), Pogba 6, Asamoah 6; Llorente 6,5, Tevez 7,5. A disp.: Storari, Caceres, Peluso, Padoin, Pepe, Giovinco, Osvaldo, Vucinic, Quagliarella. All.: Conte 7

Arbitro: Damato

Marcatori: 9' Zaza (S), 35' Tevez (J), 13' st Marchisio (J), 31' st Llorente (J)

Ammoniti: Zaza (S), Ogbonna (J)

Espulsi: -