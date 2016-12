Serie A: Sassuolo-Cagliari 1-1, Ibraimi risponde a Zaza

00:02 - Finisce 1-1 il primo anticipo della 33.ma giornata fra Sassuolo e Cagliari. Al Mapei Stadium, dopo 40' di studio, gli emiliani passano in vantaggio con Zaza, che beffa la difesa sarda e fulmina Avramov. In avvio di ripresa il pari ospite: Ibarbo viene sgambettato in area e Ibraimi impatta dal dischetto. Il Sassuolo si sveglia solo nei minuti finali: sfiorano il gol Floro Flores e Sansone ma la corsa salvezza, a 5 giornate dalla fine, si complica.

LA PARTITA

La paura di perdere gioca un brutto scherzo a Sassuolo e Cagliari, che in un match dai precari contenuti tecnici non si spingono oltre il pari al Mapei Stadium. In fin dei conti al Cagliari, reduce da una settimana turbolenta dopo l'esonero di Lopez e le fracciatine di Cellino (che si gode la sua creatura dal caldo di Miami), può anche andar bene. Il punticino fa classifica e allontana i sardi dalle acque agitate dei bassifondi. Il Sassuolo, invece, resta all'asciutto in casa propria (ultima vittoria con il Catania quasi un mese fa). Il calendario, adesso, rischia di presentare il conto: Juve, Fiorentina e Milan nelle ultime cinque giornate non facilitano il cammino verso la salvezza.

Ma gli effetti più gravi del pomeriggio, per Di Francesco, arrivano dalla prestazione della squadra. "Se dobbiamo retrocedere lo faremo con la nostra idea di calcio" spiegava il tecnico emiliano fino a qualche settimana fa. Il problema è che di idee proprio non se ne vedono. Nonostante un modulo spregiudicato, con Sansone-Zaza-Berardi nel tridente d'attacco, i neroverdi sono timidi e faticano in costruzione fin da subito. Tanto che il primo tiro, debole e centrale, porta la firma di Berardi dopo oltre un quarto di partita. Poco prima il baby attaccante che piace tanto a Prandelli, simulava in area beccandosi un giallo gratuito. Così il peso dell'attacco è tutto sulle spalle di Zaza, che approfitta dell'assist di Sansone e della dormita di Astori per sbloccare la gara al 40'. Per il Sassuolo sembra mettersi in discesa e il Cagliari perde il controllo della propria metà campo e delle proprie armi (prettamente difensive) che fino a quel momento avevano funzionato a dovere.

In avvio di secondo tempo Pulga scuote anche l'attacco: Ibarco e Ibraimi si iscrivono alla partita e nel giro di una manciata di secondi allestiscono il pari. Il colombiano sguscia via in area e si procura un rigore (sciocchezza di Antei), il macedone conclude bene dagli undici metri: 1-1. Lo specchio riflesso, stavolta, manda in difficoltà il Sassuolo e costringe Di Francesco a rimescolare le carte: dentro Floro Flores. L'ex attaccante dell'Udinese produce subito una bella girata in mezzo all'area, leggermente fuori bersaglio. Poi è il turno di Floccari, ma l'unica vera chance per conquistare i tre punti capita a Sansone: difesa in apnea ma conclusione larga, in precario equilibrio. Nel finale Ibarbo rischia il colpo grosso. Il Sassuolo, nonostante i tanti rinforzi del mercato invernale, non riesce ad ingranare e vede la Serie A scivolare via. La "cinquecento" di Cellino (parola di presidente) torna a ringhiare. Nonostante tutto.



LE PAGELLE

Ibraimi 6,5 - Ha poco del vero Ibra, ma è l'unica spina nel fianco della difesa neroverde. Soprattutto nel secondo tempo, quando smette si svolgere il compitino, si allarga e svaria molto di più. Oltre il rigore, ha un'altra chance per far male

Berardi 5 - Non segna dal 26 gennaio, la pressione si amplifica. Anche se la chiamata del ct per lo stage della Nazionale dovrebbe un attimo tranquillizzarlo. Non mette il talento al servizio dell'attenzione: simula e non gioca come sa

Astori 5,5 - Non capita nella sua miglior serata. Lascia lo zampino sul gol del Sassuolo e nel finale la difesa vacilla con lui. Poca lettura del gioco, crisi passeggera

Zaza 7 - Gioca un'ottima partita e si procura le occasioni migliori. Gli manca un po' il contorno e i risultati sono tutti nello score finale. Bravo Avramov a contrastarlo. Settimo gol in campionato



IL TABELLINO

SASSUOLO-CAGLIARI 1-1

Sassuolo (4-3-3): Pegolo 6; Gazzola 6, Antei 5, Ariaudo 6, Longhi 6; Biondini 6 (36' st Floccari sv), Magnanelli 6, Missiroli 6,5; Berardi 5 (13' st Floro Flores 6,5), Zaza 7, Sansone 6 (44' st Masucci sv). A disp.: Pomini, Polito, Pucino, Rosi, Ziegler, Mendes, Chibsah, Sanabria, Farias. All.: Di Francesco 5

Cagliari (4-3-1-2): Avramov 6,5; Pisano 6, Rossettini 6, Astori 5,5, Murru 5,5; Dessena 6 (47' st Cossu sv), Conti 6, Eriksson 6 (43' st Tabanelli sv); Ibraimi 6,5; Sau 5 (28' st Avelar 6), Ibarbo 6. A disp.: Silvestri, Del Fabro, Perico, Loi. All.: Pulga 6

Arbitro: Russo

Marcatori: 36' Zaza (S), 2' st rig. Ibraimi (C)

Ammoniti: Berardi, Ariaudo (S), Pisano, Rossettini (C)

Espulsi: -