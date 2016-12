Serie A: Sampdoria-Livorno 4-2, i blucerchiati rimontano due gol di svantaggio

18:01 - Clamorosa rimonta della Samp, che batte 4-2 il Livorno ed ipoteca la salvezza a undici giornate dalla fine. Per Mihajlovic è la settima vittoria (su 15 partite) della sua gestione. Inizio shock per i blucerchiati: Mbaye, fra il 19' e il 27' mette a segno i suoi primi gol in A. In avvio di ripresa cambia tutto: Krsticic accorcia (49'), un autogol di Ceccherini regala il pari. La Samp è una furia: Okaka sorpassa al 68', poi Gabbiadini chiude tutto (75').

LA PARTITA

Alla fine contano i numeri. E Mihajlovic, per questo, sorride. La Samp raggiunge quota 34 punti e può godersi gli ultimi due mesi di campionato col sigaro in bocca. Magari per togliersi quelle soddisfazioni supplementari che fino a qualche settimana fa sembravano impensabili. Da quando, a novembre, il tecnico serbo ha messo mano alla nuova creatura, sono arrivati 25 punti (oltre 1,5 a partita come rivendicato da Sinisa alla vigilia) e la certezza di rimanere un altro anno fra le grandi. La Samp esce dal pomeriggio più strano della sua storia recente con una vittoria di carattere – e un pizzico di fortuna – che dice molto sulle qualità e sul carisma del suo allenatore. Il Livorno, dopo il primo tempo, sembrava avviato verso il più classico dei colpi esterni, legittimato da un gran bel gioco e dalla totale evanescenza degli avversari, forse tirati a lucido troppo presto in attesa della festa. Ma nell'intervallo accade qualcosa che cambia la gara e la stagione.

La Samp comincia ad aggredire, trova l'azione giusta (quella di Krsticic) per iscriversi alla contesa e poi mette in fila una serie di occasioni che stordiscono gli amaranto, che ben presto divengono preda della paura. Il primo tempo racconta di un Livorno perfetto in ripartenza e capace di fare valere le sue qualità in attacco. Belfodil dà cenni di enorme ripresa e al 12' serve splendidamente Paulinho in mezzo all'area: botta di prima e traversa piena. Passano pochi minuti e, stavolta da sinistra, Belfodil recapita un pallone d'oro a Mesbah: conclusione deviata sulla traversa da Da Costa e tap-in vincente di Mbaye, al suo primo gol in A. Passano una manciata di minuti e il giovane di scuola Inter raddoppia sull'assist al bacio di Greco (con deviazione fortuita ma necessaria di Benassi). Il Livorno ha anche la possibilità di infierire, ma la Samp si tiene stretto lo 0-2 fino all'intervallo.

I cambi di Krsticic e Fornasier danno un volto nuovo alla squadra. Dopo il gol del serbo, il Livorno va in bambola e la difesa – fino a quel momento imperforabile – vede crollare gli argini. Ceccherini la combina grossa su un pallone morto e sepolto, spedendo in spaccata alle spalle del suo portiere. Il 2-2 è la condanna definitiva perché il Livorno non riesce più a venir fuori dalla sua metà campo e Okaka, dopo aver cercato a lungo i movimenti migliori, può esplodere il tiro (anche questo con deviazione) dai venti metri: 3-2. Di Carlo è fuori di sé e manda nella mischia Emeghara, ma il centrocampo non ha sostanza per reggere l'urto di un tale sproposito. Così Gabbiadini si invola in contropiede e, dopo aver sbagliato il primo tentativo, batte Bardi di giustezza. Cala il sipario sulla partita e su una prima parte di stagione che Sinisa Mihajlovic ha già reso indimenticabile per tutti i cuori blucerchiati.



LE PAGELLE

Okaka 7 - Momento di gloria. Arriva il secondo gol di fila dopo quello al Toro. Presenza costante nella ripresa, quando la Samp comincia ad aggredire sugli esterni e lui è il principale punto di riferimento. C'è anche l'assist a Gabbiadini. Resta da smaltire un po' di ruggine, ma è sulla buona strada

Mbaye 7 - La "sua" domenica da ricordare si rovina nella ripresa, quando la squadra sbanda e lui mette lo zampino nell'autogol di Ceccherini. Ma i primi gol in Serie A, conditi da un primo tempo in proiezione offensiva, non si possono cancellare con un colpo di spugna

Krsticic 7 - Il suo ingresso in campo dà stabilità al centrocampo e palloni giocabili alle punte. Avvia e conclude l'azione che riapre la partita. Sembra finalmente tornato il giocatore che tanto piaceva ai top club

Ceccherini-Coda 5 - La staffetta, non programmata, non migliora l'assetto difensivo del Livorno e se possibile lo peggiora. Tanta, troppa insicurezza nei momenti cruciali. Non riescono a contrastare il cambio di modulo imposto da Mihajlovic al suo attacco

Gabbiadini 7 - Diventa devastante dopo il vantaggio della Samp. Si distende in contropiede e fa venire i brividi a Bardi. Ottavo sigillo in campionato con la complicità di Okaka: l'intesa comincia a funzionare



IL TABELLINO

SAMPDORIA-LIVORNO 4-2

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa 6; De Silvestri 5 (1' st Fornasier 6), Mustafi 6, Gastaldello 6, Regini 5,5; Palombo 6,5, Obiang 5 (1' st Krsticic 7); Gabbiadini 7, Eder 6, Soriano 6,5; Okaka 7 (32' st Maxi Lopez sv). A disp.: Fiorillo, Salamon, Costa, Berardi, Renan, Bjarnason, Wszolek, Sestu, Sansone. All.: Mihajlovic 7,5

Livorno (3-5-2): Bardi 5,5; Ceccherini 5 (13' st Coda 5), Emerson 5,5, Castellini 5,5 (36' st Piccini sv); Mbaye 7, Benassi 6, Biagianti 6 (25' st Emeghara sv), Greco 6,5, Mesbah 6; Belfodil 6,5, Paulinho 6. A disp.: Anania, Aldegani, Valentini, Rinaudo, Gemiti, Mosquera, Duncan, Borja. All.: Di Carlo 5,5

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 19', 27' Mbaye (L), 4' st Krsticic (S), 8' st aut. Ceccherini (L), 23' st Okaka (S), 30' st Gabbiadini (S)

Ammoniti: De Silvestri, Soriano (S), Biagianti, Bardi (L)

Espulsi: -