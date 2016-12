Serie A: Roma-Milan il 25 aprile, Roma-Juve il 9 maggio in caso di finale di Europa League

23:29 - La Lega di Serie A ha comunicato anticipi e posticipi delle giornate 35, 36 e 37, più una variazione nel 32esimo turno: Genoa-Milan è stata spostata da domenica 6 a lunedì 7 aprile alle 21 per evitare la concomitanza con Fiera di Primavera. Di conseguenza Parma-Napoli sarà la sfida serale di domenica 6 aprile mentre è stata anticipata dalle 20.45 alle 19 la partita Juventus-Livorno, già in programma lunedì 7 aprile. Inoltre, per la concomitanza con la canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II in programma nella capitale domenica 27 aprile, Roma-Milan del 35esimo turno si giocherà venerdì 25 aprile alle 20.45. Di venerdì, il 9 maggio alle 20.45, anche Roma-Juve se i bianconeri dovessero arrivare fino alla finale di Europa League, in programma il 14 maggio a Torino: in caso contrario il match dell'Olimpico sarebbe disputato domenica 11 alle 20.45.

Variazione 32a Giornata:

SABATO 5 APRILE 2014

ore 18.00 CHIEVO – HELLAS VERONA

ore 20.45 INTER – BOLOGNA

DOMENICA 6 APRILE 2014

ore 12.30 LAZIO – SAMPDORIA

ore 20.45 PARMA – NAPOLI

LUNEDÌ 7 APRILE 2014

ore 19.00 JUVENTUS – LIVORNO

ore 21.00 GENOA – MILAN



35a Giornata:

VENERDI' 25 APRILE 2014

ore 20.45 ROMA – MILAN

SABATO 26 APRILE 2014

ore 18.00 BOLOGNA – FIORENTINA

ore 20.45 INTER – NAPOLI

DOMENICA 27 APRILE 2014

ore 12.30 HELLAS VERONA – CATANIA

ore 20.45 TORINO – UDINESE

LUNEDI' 28 APRILE 2014

ore 20.45 SASSUOLO – JUVENTUS (Se la Juventus non si qualifica alle semifinali di Europa League: Sassuolo-Juventus domenica alle ore 20.45 e Torino-Udinese domenica alle 15.00)



36a Giornata:

DOMENICA 4 MAGGIO 2014

ore 20.45 MILAN – INTER

LUNEDI' 5 MAGGIO 2014

ore 19.00 LAZIO – HELLAS VERONA

ore 21.00 JUVENTUS – ATALANTA

MARTEDI' 6 MAGGIO 2014

ore 19.00 FIORENTINA – SASSUOLO

ore 21.00 NAPOLI – CAGLIARI (Se la Juventus non si qualifica alle semifinali di Europa League: Juventus-Atalanta domenica alle 15.00 e Lazio-Hellas Verona lunedì alle 20.45)



37a Giornata:

VENERDI' 9 MAGGIO 2014

ore 20.45 ROMA – JUVENTUS

SABATO 10 MAGGIO 2014

ore 18.00 HELLAS VERONA – UDINESE

ore 20.45 INTER – LAZIO

DOMENICA 11 MAGGIO 2014

ore 12.30 ATALANTA – MILAN

ore 20.45 SAMPDORIA – NAPOLI (Se la Juventus non si qualifica alla finale di Europa League: Roma-Juventus domenica alle 20.45 e Sampdoria-Napoli domenica alle 15.00).