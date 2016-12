Serie A, Roma-Livorno 3-0: a segno Destro, Strootman e Ljajic

17:24 - Tutto facile per la Roma, che nel primo anticipo della 20.ma giornata di campionato batte 3-0 il Livorno e consolida il secondo posto in classifica. La squadra di Garcia parte forte e al 6' è già in vantaggio con il quarto gol stagionale di Destro. Gervinho spreca l'impossibile, ma al 36' Strootman raddoppia da pochi passi. Nella ripresa c'è spazio per Nainggolan. L'ex Cagliari serve a Ljajic il pallone del tris, poi anche Totti sfiora il poker.

LA PARTITA

Era fine agosto quando il Livorno, battuto 2-0 a domicilio, segnava l'inizio – ancora inconsapevole per attori e addetti ai lavori – della favola giallorossa di Rudi Garcia. E' ancora il Livorno, un girone dopo, a confermare la consistenza della Roma e chiudere un cerchio che non può lasciare indifferenti: 47 punti in venti partite, secondo posto in classifica sempre più saldo e una voglia smodata di dar fastidio alla Juventus nonostante il pesantissimo ko nello scontro diretto di due settimane fa allo Stadium. La Roma, da quel momento, ha mostrato la sua enorme abilità a rigenerarsi: due partite e due vittorie schiaccianti (tre, considerando la Samp in Coppa Italia), sebbene contro avversari alla portata. Al di là del risultato, piace l'atteggiamento: i giallorossi sono padroni del match per 90', non tolgono mai le mani dal volante e fanno emergere la crescita dei singoli. "Man of the match" è ovviamente Mattia Destro, che dal ritorno in campo non si è più fermato: ha riacquisito un cinismo devastante e ha fatto 4 gol quasi in fila (1 ogni 95' di media), presenza costante in area di rigore.

Il Livorno, in verità, facilita il compito a Garcia, che in avvio decide di rinunciare a Totti e Florenzi, inserendo nel tridente offensivo anche Ljajic. Il serbo se ne sta in disparte per quasi tutto il primo tempo. L'anima della squadra è Gervinho. Il suo movimento, spesso furioso, manda in crisi la difesa ospite, che dopo una manciata di minuti è costretta a capitolare: cross dalla destra di Ljajic, liscio dell'ivoriano e stoccata agevole di Destro. Gervinho risulta micidiale in fase di costruzione, ma non può dirsi altrettanto delle sua abilità sotto porta: al 30' Pjanic lo mette a tu per tu con Bardi, il portierino si ripara in angolo. Anche Destro sbaglia un paio di volte il raddoppio, mentre Strootman è letale a ribadire una corta respinta della difesa proprio sull'ex punta del Siena: 2-0. Il Livorno è nullo davanti e l'arroccamento difensivo predisposto da Perotti non paga: il finale di tempo è un assedio e solo l'imprecisione del solito Gervinho non permette alla Roma di arrotondare.

La manovra giallorossa in apparenza è quasi lenta, ma si incendia in fretta. Pjanic detta le verticalizzazioni più importanti ed è lui stesso a inserirsi e sfiorare il bersaglio. Al 15' della ripresa è Mbaye a negargli la gioia del gol con una deviazione stilisticamente improbabile, poi è sempre Bardi a respingere un paio di volte sul bosniaco e su Ljajic, che poco per volta aggredisce la partita alla ricerca di un po' di gloria. Garcia butta nella mischia anche Nainggolan, che dimostra di essersi calato a pieno nei meccanismi della squadra. E impiega pochi minuti per mettere il pallone fra i piedi di Ljajic, che controlla bene e insacca per la terza volta alle spalle di un Bardi impotente. Si ripete in pochi attimi il canovaccio del primo tempo, in cui la difesa amaranto – distratta e mal allestita – deve sputare sangue per non finire in balìa degli avversari. Ci riesce e limita il passivo, anche se di questo passo la salvezza diventerà un'impresa. La Roma, da par suo, ha tutto un girone per sognare.



LE PAGELLE

Destro 8 - Aggredisce la gara con una fame da orbi, è micidiale in fase di conclusione. E' certamente il miglior Destro dell'epoca romanista. Anche quello pre-infortunio avrebbe qualcosa da invidiargli

Paulinho 5 - Non vede mai il pallone, ma la colpa non è sua. Le uniche occasioni che crea il Livorno arrivano da lontano o su calcio da fermo: e non portano mai la sua firma...

Pjanic 7,5 - Padrone del centrocampo, ha facoltà d'inserimento e la sfrutta a dovere. La sua tecnica è di una spanna superiore rispetto a tutti gli altri (Totti entra solo nel finale)

Bardi 7 - Ostruisce la via del gol a Destro, Gervinho, Pjanic e Totti come se non ci fosse un domani. Ne becca comunque tre: dietro non è certo lui quello da resettare

Strootman 7 - Il Livorno gli risparmia la fase difensiva, così l'olandese partecipa (e bene) alla manovra. Si ritrova perfettamente nel palleggio imposto da Garcia. Combina con tutti e trova il quinto gol in campionato. Sale al vertice della classifica cannonieri interna



IL TABELLINO

ROMA-LIVORNO 3-0

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Torosidis 6, Benatia 7, Castan 6,5, Dodò 6,5; Pjanic 7,5 (24' st Nainggolan 6,5), De Rossi 6,5, Strootman 7; Ljajic 7, Destro 8 (34' st Totti 6), Gervinho 6,5 (21' st Florenzi 6). A disp.: Skorupski, Lobont, Jedvaj, Burdisso, Maicon, Ricci, Taddei, Marquinho, Borriello. All.: Garcia 6,5

Livorno (5-3-1-1): Bardi 7; Piccini 5,5, Valentini 6, Rinaudo 5, Ceccherini 6 (31' st Lambrughi sv), Mbaye 6; Benassi 5,5 (36' st Mosquera sv), Biagianti 5, Duncan 5 (1' st Borja 5); Greco 5; Paulinho 5. A disp.: Anania, Aldegani, Emerson, Coda, Tiritiello, Gemiti, Luci, Belingheri, Emeghara. All.: Perotti 5

Arbitro: Russo

Marcatori: 6' Destro, 36' Strootman, 34' st Ljajic

Ammoniti: Castan (R)

Espulsi: -