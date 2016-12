Serie A: Roma-Juve 0-1, Osvaldo decide al 94'

23:12 - Un gol di Osvaldo, all'ultimo respiro (94'), regala il successo alla Juve nel big match contro la Roma. All'Olimpico finisce 1-0 per la squadra di Conte, che sale così a 99 punti e batte il record dell'Inter 2006/2007, che si era fermata a 97. I giallorossi sfiorano più volte il gol ma vengono respinti da Storari, mentre i bianconeri colpiscono un palo con Pogba. Tra una settimana, contro il Cagliari, potrà essere superata quota 100.

IL TABELLINO

LA PARTITA

La legge dell'ex, questa volta, non condanna all'inferno gli sconfitti ma fa volare in paradiso la squadra che da tre anni domina in Italia, con un crescendo di risultati entrati - adesso ufficialmente - nella storia del nostro calcio. La Juve vince anche a Roma, stavolta grazie a un gol di Osvaldo, che sceglie la sua ex squadra per timbrare la prima rete in campionato con la maglia bianconera. La Signora raggiunge i 99 punti, frantuma il precedente record dell'Inter di Mancini (97 punti nel 2006/2007) e ha già nel mirino il prossimo traguardo: chiudere la stagione con 102 punti, come mai accaduto in Europa (il primato continentale è del Benfica, 101 punti nel 1990/1991).



E sono proprio i record il grande stimolo della squadra campione d'Italia, che con lo scudetto già sul petto si presenta a Roma motivata più che mai. All'Olimpico, dunque, niente turnover ad eccezione di Storari al posto di Buffon. Difesa (Barzagli-Bonucci- Chiellini) e attacco (Tevez-Llorente) sono formati dai titolarissimi, mentre a centrocampo - con Vidal k.o. e Marchisio non al meglio - tocca a Padoin. L'approccio bianconero è prudente, mentre la Roma tiene il controllo del gioco con un palleggio fluido anche se non troppo incisivo. La Juve infatti si abbassa, senza fretta di pungere e per evitare di concedere pericolose ripartenze alla squadra di Garcia, che però può contare su un Gervinho scatenato. Le fiammate dell'ivoriano, improvvise, accendono la sfida al 17': il giallorosso brucia Chiellini sulla destra e mette al centro per Torosidis, che infila Storari ma lo fa col braccio; rete annullata e si riparte regolarmente dallo 0-0. La Roma, ispirata da un Pjanic fresco di rinnovo (fino al 2018), ritrova Destro in attacco e azzarda sulle fasce, dove Torosidis e Bastos sono costantemente proiettati nella metà campo avversaria. Un'altra scossa di Gervinho (29') regala ai piedi di Nainggolan una buona chance per il vantaggio, ma il belga spedisce alto sopra la traversa.



La Juve, abituata a macinare la preda con un ritmo afissiante, stavolta ci prova con qualche ripartenza e con le palle inattive, dove la fisicità bianconera si fa sentire. Llorente, al 31', colpisce di testa da centro area ma deve fare i conti con l'ottimo piazzamento di Skorupski. Lo stesso spagnolo, tre minuti più tardi, si gira bene sul sinistro dopo una rimessa laterale ma trova la risposta del giovane portiere polacco. La Roma, spaventata, arretra nel finale di primo tempo. Destro continua la marcatura a uomo su Pirlo e Bonucci, libero di impostare, si alza a metà campo per dare il proprio contributo in fase d'impostazione. Una scelta che, ovviamente, comporta dei rischi non appena viene persa palla. Come al 39', quando Pjanic lancia all'improvviso Gervinho, che si infila nel buco centrale prima di divorarsi l'1-0 solo davanti a Storari. La replica bianconera è affidata all'iniziativa di Pogba, che colpisce il palo con un gran sinistro (44').



La ripresa, eccetto il finale, è meno palpitante ma si sviluppa sulla falsariga del primo tempo. Entrambe le squadre calano d'intensità, stremate fisicamente dopo una stagione mostruosa. La Juve pare accontentarsi del pareggio, la Roma invece ci prova in più occasioni e va vicina al gol con Torosidis (slalom in area al 50'), e con la doppia conclusione, nella stessa azione, da parte di Nainggolan e Florenzi (82'). Conte, a un quarto d'ora dalla fine, fa rifiatare Llorente e inserisce Osvaldo, accolto dalla bordata di fischi dei suoi ex tifosi, con cui il rapporto si era chiuso in maniera burrascosa. Ed è proprio il centravanti azzurro a punire la Roma, in pieno recupero, con un destro all'angolino su perfetto assist di Lichtsteiner. Un gol che vale ancora di più dei 99 punti conquistati. Perché tra una settimana, contro il Cagliari, l'armata di Conte potrà diventare leggenda.

IL TABELLINO

LE PAGELLE



Llorente 6,5 - Sfrutta le importanti doti fisiche, che più volte mettono in difficoltà Benatia. Tiene palla, fa salire i compagni e sfiora il gol in tre occasioni.



Chiellini 5 - Nel primo tempo non tiene mezza volta Gervinho, che lo fa impazzire come e quando vuole. Si riscatta parzialmente con una ripresa da guerriero, ma il gomito alto contro Pjanic è un gesto che poteva evitare.



Storari 7 - Tiene in piedi i compagni con almeno quattro interventi strepitosi.



Gervinho 6,5 - Solite volate sulla fascia, che spaccano in due la difesa bianconera. Si divora un gol solo davanti a Storari, nel secondo tempo si nasconde troppo.



Benatia 5 - Soffre Llorente in maniera spropositata. Non è sicuro e nemmeno concentrato come al solito, a metà ripresa è costretto a uscire per infortunio.

IL TABELLINO

ROMA-JUVENTUS 0-1

Roma (4-3-3): Skorupski 6,5; Torosidis 6,5, Benatia 5 (26' st Toloi 6), Castan 6, Bastos 6; Pjanic 6,5, De Rossi 6 (10' st Taddei 6), Nainggolan 6; Gervinho 6,5, Totti 6, Destro 6 (35' st Florenzi sv).

A disp.: De Sanctis, Lobont, Dodò, Maicon, Florenzi, Ljajic. All.: Garcia 6

Juventus (3-5-2): Storari 7; Barzagli 6 (30' st Caceres sv), Bonucci 6, Chiellini 5; Lichtsteiner 6,5, Padoin 5,5 (38' st Marchisio sv), Pirlo 6, Pogba 6, Asamoah 6; Tevez 6, Llorente 6,5 (30' st Osvaldo 6,5).

A disp.: Buffon, Rubinho, Isla, Ogbonna, Peluso, Pepe, Marchisio, Giovinco, Quagliarella. All.: Conte 6,5

Arbitro: Russo

Marcatori: 49' st Osvaldo (J)

Ammoniti: Chiellini (J) ; Destro, Pjanic, Totti, Torosidis (R)

Espulsi: -