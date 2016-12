Serie A: Roma-Genoa 4-0, giallorossi ancora secondi

23:33 - La Roma risorge dalle ceneri dello Juventus Stadium, batte 4-0 il Genoa e chiude il girone d'andata in seconda posizione. Senza gli squalificati Castan, De Rossi e Ljajic, i giallorossi tornano ai fasti di inizio campionato. Florenzi sblocca al 25' con una rovesciata d'antologia, al 29' Totti raddoppia con deviazione di Manfredini. Poi Maicon, al 43', mette i sigilli al match. Nella ripresa poker di Benatia (52') ed espulsione di Matuzalem.

LA PARTITA

La risposta più importante, dopo il tonfo di Torino, non si è fatta attendere. La Roma gira la boa del campionato a 44 punti - 8 meno della Juve campione d'inverno e 2 più del vecchio primato di Spalletti - ma soprattutto dimostra di essere viva e di ritrovare, giornata dopo giornata, quella brillantezza che qualche mese fa l'aveva portata in vetta. Garcia rispolvera la sua creatura, che le ultime otto giornate, con appena 11 punti all'attivo (e appena due vittorie), avevano inesorabilmente sbiadito. Basta rimettere Florenzi nel motore, Nainggolan a proteggere la difesa e il gioco è fatto: Totti, lentamente in ripresa dopo lo stop, e Gervinho non devono fare gli straordinari per aver ragione di un Genoa molle e incapace di confermare i recenti progressi. La Roma è superiore dall'inizio e in tutti i reparti, anche se l'azione si concentra stabilmente nella metà campo del Grifone. Il ritmo e l'aggressività dei primi minuti non trovano riscontro nelle conclusioni: solo Nainggolan impegna Perin con una bordata centrale da fuori. Cabral – che Gasperini inserisce da subito in modo un po' troppo audace – non riesce ad alzare il baricentro e la sofferenza è tangibile.

Anche se il gol che sblocca la partita arriva nel modo più imprevedibile. Totti calcia (male) una punizione, Manfredini respinge in modo sbilenco e Florenzi si coordina per una rovesciata spettacolare che non lascia scampo a Perin. Per il centrocampista, che ritrova finalmente un posto da titolare, è il quinto gol in campionato. Il Genoa deraglia subito e diventa preda degli esterni avversari. Gervinho, che prima sbaglia a tu per tu con Perin, avvia il gol del raddoppio: conclusione di Totti e - ancora una volta – deviazione sfortunata di Manfredini. Il capitano non è ancora al massimo della condizione (si nota soprattutto nell'ultimo passaggio), ma trova il primo gol stagionale all'Olimpico e morde con cattiveria. E dai suoi piedi parte anche l'azione letale del 3-0: Dodò costruisce il contropiede in campo aperto, Florenzi scodella in mezzo e Maicon chiude tutto libero. La Roma mozzafiato blinda partita e secondo posto.

La ripresa ha davvero poco senso, ma in avvio anche Benatia si traveste da goleador e timbra il quinto gol stagionale. Matuzalem prova a dare un senso al finale. L'ex laziale viene richiamato in panchina da Gasperini e provoca in modo plateale l'Olimpico, intento a fischiarlo. Peccato sia già ammonito e l'arbitro, dopo qualche esitazione, gli sventola il secondo giallo sotto il naso, rimandando in panchina uno sconsolato Cofie che ne aveva preso il posto (ma la sceneggiata precede il cambio, giusto il rosso). I minuti che rimangono, servono a Nainggolan per riabilitarsi agli occhi di chi ne contesta la valutazione complessiva di 18 milioni (Perin gli nega la gioia del gol) e a Destro, subentrato, per far capire che Garcia in questa Roma deve trovargli più spazio. I dieci gol subiti dalla Roma al termine del girone d'andata, inoltre, sono record positivo per il campionato a venti squadre: battuto il precedente - di 11 - appartenente a Modena e Juventus.



LE PAGELLE

Totti 6,5 – Entra in quasi tutti i gol ed è una presenza costante. Gli manca qualcosina in fase di conclusione. Già, nonostante il gol, il capitano mostra di essere lievemente impacciato. Un po' di scorie post-infortunio

Bertolacci 4,5 – Una sola occasione in avvio di partita, poi si nasconde. I compagni non riescono a coinvolgerlo, semplicemente perché non ne hanno

Florenzi 7,5 – Il gol, da solo, vale prezzo del biglietto e titoli dei giornali. Rimette a disposizione della squadra quella forza propulsiva che non si era più vista da qualche settimana a questa parte. Ha il motorino nelle gambe, esce fra gli applausi. Bentornato

Cabral 5 – Un po' colpa sua, un po' di chi lo manda in campo. Va fuori giri dopo una manciata di minuti. Non regge l'urto della partita. Fisicamente il capoverdiano (naturalizzato svizzero) tornerà utile

Nainggolan 7 – Va in campo da veterano, imposta senza paura. Ha già fatto il tagliando in Coppa Italia e senza compiti difensivi (il Genoa lo esenta) può anche presentarsi al tiro. Partita poderosa



IL TABELLINO

ROMA-GENOA 4-0

Roma (4-3-3): De Sanctis sv; Maicon 6,5 (38' st Jedvaj sv), Benatia 7, Burdisso 6,5, Dodò 6,5; Nainggolan 7, Strootman 6,5, Pjanic 6 (26' st Destro 6); Florenzi 7,5 (33' st Marquinho sv), Totti 6,5, Gervinho 7. A disp.: Skorupski, Lobont, Torosidis, Taddei, Ricci, Caprari, Borriello. All.: Garcia 7

Genoa (3-5-1-1): Perin 5,5; Antonini 5, Manfredini 4,5, Marchese 5,5; Vrsaljko 5 (24' st De Maio sv), Matuzalem 4, Cabral 5, Biondini 5,5, Antonelli 6; Bertolacci 5 (17' st Cofie 5,5); Calaiò 5 (37' st Konaté sv). A disp.: Bizzarri, Donnarumma, Sampirisi, Sturaro, Fetfatzidis, Centurion. All.: Gasperini 5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 25' Florenzi, 30' Totti, 43' Maicon, 7' st Benatia

Ammoniti: Antonelli, Cofie (G)

Espulsi: al 15' st Matuzalem (G) per doppia ammonizione