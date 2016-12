Serie A, rinascita del Chievo: 2-1 al Genoa

18:18 - Il Chievo batte 2-1 il Genoa e si lascia alle spalle la zona retrocessione. Boccata d'aria fresca per la squadra di Corini che trova subito il vantaggio dopo 5': grave ingenuità di Konaté che trattiene Stojan in area causando un penalty realizzato da Paloschi. La ripresa è un monologo dei rossoblù che trovano il pareggio con Gilardino al 90'. Moto d'orgoglio dei clivensi che raggiungono la vittoria con la doppietta dell'ex punta del Milan.

LA PARTITA

Al Bentegodi si sfidano due squadre con obiettivi diversi: il Chievo deve sfruttare al meglio il fattore campo per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre per il Genoa è l'ultima occasione per agganciare il treno Europa League. Corini non potrà contare su gran parte della retroguardia difensiva (Sardo, Dainelli e Cesar), schiera la coppia centrale Canini-Bernardini, in attacco invece, l'ex di turno Stojan prende il posto di Thereau. Gli ospiti, dopo il gol contro il Catania, ripropongono il giovane Sturaro in mediana e la vivacità di Feftatzidis nel tridente d'attacco, completato da Konaté e Gilardino.



Neanche il tempo di prendere le misure e i clivensi passano subito in vantaggio: grave ingenuità di Konaté che su un calcio piazzato trattiene Stojan in area causando il calcio di rigore, realizzato da Alberto Paloschi che sigla l'1-0 e il sesto gol stagionale. I padroni di casa non si accontentano e continua ad attaccare prestando il fianco al contrattacco dei rossoblù, come alla mezz'ora, quando l'attaccante senegalese serve Motta, bravo a calciare di prima intenzione, ma sfortunato nel trovare sulla sua traettoria Gilardino in netta posizione di fuorigioco. Dopo il gol annullato i gialloblù si spaventano e arretrano il baricentro, invece il Genoa trova coraggio e comincia a macinare gioco nella metà campo avversaria. La pressione ligure non sortisce effetti e il primo tempo termina con l'errore sotto porta di Gilardino, poco cattivo nella circostanza.



La seconda frazione si apre con due sostituzioni nei liguri: Cofie per Antonini e Centurion per Cabral, per cercare di dare la svolta a un match che col passare dei minuti diventa sempre più complicato. Proprio il neoentrato argentino va vicino al pareggio all' 11' con un tiro al volo che costringe al miracolo il portiere veronese, sulla respinta Feftatzidis conferma la sua giornata no sparando alto da ottima posizione. Il monologo rossoblù continua per tutta la ripresa, con periodi di pausa e folate improvvise. Agazzi ritorna quello ammirato a Cagliari e stoppa tutte le iniziative degli avversari: prima para un tiro da distanza ravvicinata di Marchese, poi respinge i tentativi di testa di Gilardino. Al 90' però l'ex attaccante di Milan e Fiorentina raggiunge il meritatissimo 1-1 con una delle sue zampate in mischia, su cui l'estremo difensore veneto è costretto ad arrendersi. Sembra tutto finito quando, al 93' Marco Motta stende in area Lazarevic, l'uomo del gol decisivo nel deby contro il Verona. L'arbitro Gervasoni non può far altro che concedere il secondo penalty di giornata. Paloschi si presenta nuovamente dal dischetto battendo per la seconda volta Perin.



Bruttissimo gesto di Gasperini, che al momento del secondo calcio di rigore prende la sua giacca e abbandona il campo e la sua squadra. Per il Genoa è la decima sconfitta stagionale. Nonostante le assenze, ottima prestazione per il Chievo raggiunge quota 24 portandosi a +3 dal Livorno, terzultimo.

LE PAGELLE

Agazzi 7. Ottima prestazione dell'estremo difensore gialloblù, che sembra tornato quello di Cagliari, condita da un paio di grandi interventi. Sul gol non può nulla.

Marchese 6,5. L'unico della retroguardia rossoblù a salvarsi. Si lascia andare a qualche scorribanda offensiva che provoca parecchi grattacapi agli avversari.

Lazarevic 6,5. Non gioca molto, ma se il Chievo riuscirà a salvarsi sarà anche merito suo. Dopo aver segnato il gol decisivo nel derby, si conquista un penalty che potrebbe cambiare la stagione.

Feftatzidis 5. Il piccolo fantasista greco non si vede praticamente mai e quando prende l'iniziativa combina solo guai. Gasperini commette l'errore di sostituire Konaté e non lui, inspiegabilmente.

Gilardino 6,5. Ennesima ottima prestazione del bomber della nazionale italiana. In una giornata in cui non viene supportato dai suoi compagni d'attacco, fa una bellissima figura.

Paloschi 7. A una prima analisi tocca due palloni e fa due gol. In realtà lotta, tiene su palloni e realizza i penaltu decisivi con grande freddezza.

IL TABELLINO

CHIEVO-GENOA 2-1

Chievo (4-3-1-2): Agazzi 7; Frey 6, Canini 6, Bernardini 5,5, Rubin 5,5; Guana 6 (36' Radovanovic 6), Rigoni 6, Guarente 6 (31'st Claiton 5,5) Hetemaj 6; Paloschi 7, Stoian 6,5 (25'st Lazarevic 6,5).

A disp.: Puggioni, Squizzi, Bentivoglio, Aldrovandi, Kupisz, Obinna, Pellissier, Costa, Troiani. All.: Corini 6,5

Genoa (3-4-3): Perin 6; Antonini 5,5 (1' st Cofie 5,5), De Maio 5,5, Marchese 6,5; Motta 5, Sturaro 6,5, Cabral 5,5 (1'st Centurion 6), De Ceglie 5,5; Konatè 6 (21' st Calaiò 6), Gilardino 6,5, Fetfatzidis 5.

A disp.: Bizzarri, Albertoni, Portanova, Antonelli, Matuzalem, Sculli. All.: Gasperini 5

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 5' e 47' st rig. Paloschi (C) 45' st Gilardino

Ammoniti: Konaté, De Maio, Cofie, Motta (G), Canini (C)