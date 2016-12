Serie A più Champions: il calcio è Premium

08:37 - L'assemblea della Lega di serie A ha assegnato a Mediaset e Sky i diritti tv per il triennio 2015-2018. A Sky vanno il pacchetto A per le gare di 8 squadre fra cui le big sul satellitare, a Mediaset il B (stesso contenuto per digitale terrestre) e il D, le gare fra le altre 12 squadre.

IL COMUNICATO MEDIASET

ASSEGNATI I DIRITTI TV SERIE A 2015-2018: PER MEDIASET UN TRIENNIO STRAORDINARIO CON LE 248 PARTITE DELLE GRANDI SQUADRE DI "SERIE A" E TUTTA LA "CHAMPIONS LEAGUE" IN ESCLUSIVA ASSOLUTA SU TUTTE LE PIATTAFORME IN SINTESI: IL CALCIO E' PREMIUM



Mediaset esprime grande soddisfazione per la conclusione equilibrata dell’assegnazione dei diritti di Serie A 2015-2018. I principi cardine della concorrenza sono stati ristabiliti e tutti i consumatori italiani avranno ancora la libertà di scelta sia editoriale sia di prezzo per la visione dei match del campionato di Serie A. Mediaset Premium assicurerà ai telespettatori del digitale terrestre le 248 partite in diretta delle otto principali squadre italiane, oltre alla Diretta Premium dai campi e agli highlights di tutti gli incontri. Nel triennio 2015-2018 l’offerta di Mediaset Premium aggiungerà al meglio della Serie A anche tutta la Champions League in esclusiva assoluta su tutte le piattaforme. Un’offerta calcistica senza paragoni. In sintesi: il calcio è Premium.