Serie A: Pinilla punisce una Lazio sprecona, gioia Genoa

10:23 - Lazio sprecona e Pinilla la punisce. E' questa la trama del film di Marassi, con il Genoa che concede un tempo e poi trova il successo a 3' dalla fine con il cileno. Primo tempo di dominio biancoceleste: Perin è bravo in uscita su Parolo e strepitoso su Lulic, Djordjevic colpisce la traversa. Nella ripresa Gasperini sistema la difesa e la gara è più equilibrata: al 40' rosso a De Vrij per doppia ammozione. Poi il gol vittoria rossoblù.

LA PARTITA

Novità di formazione da una parte e dall'altra. Pioli gioca la carta Felipe Anderson al posto di Keita nel tridente d'attacco con Djordjevic al centro e Candreva a destra. Fuori Klose. Tra i pali confermato Berisha, nonostante il rientro di Marchetti. Sorpresa Gasperini, che schiera la difesa a quattro. In avanti Matri e non Pinilla e Perotti subito in campo, con Lestienne che va in panchina.



Dominio indiscusso della Lazio nel primo tempo: in pratica si gioca a una porta sola. E' un fioccare di occasioni per la squadra biancoceleste, nettamente superiore agli avversari in mezzo al campo, con Perin bravissimo a sventare i pericoli che arrivano da tutti i fronti: il portiere rossoblù prima esce bene su Parolo (7') e poi compie il miracolo sul tentativo di Lulic sugli sviluppi di un calcio d'angolo (15'). E al 35' viene salvato dalla traversa di uno Djordjevic in grande spolvero su cross di Candreva. Genoa dunque in grande confusione, che soffre tantissimo la spinta di Felipe Anderson e Candreva e gli inserimenti di Lulic. Due i lampi della squadra di Gasperini, al 29' su ripartenza di Kucka e al 39' su tiro di Antonini parato da Berisha. Biglia anticipa di un attimo il rientro negli spogliatoi per un problema a un piede: al suo posto Ledesma.



Gasperini risistema la difesa e si riparte con maggior equilibrio in campo. Subito dentro Konko per Basta. Poi doppio cambio per i padroni di casa, con Lestienne per Kucka e Bertolacci per Antonini. Il belga ci prova subito con un pallonetto vellutato che termina di poco alto sopra la traversa. Sull'altro fronte, cross di Braafheid per Candreva che manda fuori di testa. Gasp spende anche l'ultima sostituzione: Pinilla per Matri. Ultimo cambio obbligato per Pioli, con Cana che entra per l'infortunato Gentiletti. E Pinilla fa subito sentire la voce, costringendo De Vrij a un fallo da ammonizione. E' un Genoa più ordinato quello della ripresa, che se la gioca alla pari con la Lazio. Bel cross di Bertolacci, ma Pinilla calcia di piatto sul fondo. Risposta Lazio con Candreva, ancora bravo Perin a respingere. Al 40' ingeguo De Vrij, che si becca il secondo giallo e viene espulso. Due minuti dopo il gol partita, con Perotti che prolunga per Pinilla e il cileno che la spinge in rete. Per il Genoa un gol che vale la prima vittoria in campionato. Per la Lazio una sconfitta beffa.



LE PAGELLE

Pinilla 7 - Gasperini lo lascia in panchina. Entra nella ripresa al posto di Matri e cambia la partita. Costringe subito De Vrij al fallo di ammonizione poi è bravo a raccogliere il pallone di Perotti e a regalare tre punti preziosi ai suoi.



Perin 7 - Un'altra prestazione maiuscola. Con i suoi interventi su Parolo e Lulic nel primo tempo tiene in partita un Genoa in grande difficoltà.



Candreva 6 - Molto positiva la prima frazione, quando si propone in modo costante offrendo palloni preziosi ai compagni di reparto e cercando la soluzione personale. Cala nella ripresa come tutta la Lazio.



Lestienne 6 - Annunciato titolare, il centrocampista classe 1992 parte dalla panchina ma quando entra in campo mostra subito grande personalità.



De Vrij 4,5 - Un'ingenuità costringe la Lazio all'inferiorità numerica negli ultimi minuti di gara. Fatali.



IL TABELLINO

Genoa-Lazio 1-0

Genoa (4-3-3): Perin 7; Antonini 5,5 (15' st Bertolacci 6,5), De Maio 6, Burdisso 5,5, Antonelli 6; Edenilson 5,5, Rincon 6, Sturaro 6; Perotti 6,5, Matri 5,5 (23' st Pinilla 7), Kucka 5 (11' st Lestienne 6). A disposizione: Lamanna, Sommariva, Marchese, Izzo, Rosi, Mussis, Greco, Iago Falqué, Perotti. All.: Gasperini 6,5.

Lazio (4-3-3): Berisha 6; Basta 6 (1' st Konko 5), De Vrij 4,5, Gentiletti 6,5 (24' st Cana 5,5), Braafheid 6; Parolo 5,5, Biglia 6 (46' pt Ledesma 5), Lulic 6; Candreva 6, Djordjevic 6, Felipe Anderson 6. A disposizione: Marchetti, Strakosha, Novaretti, Pereirinha, Onazi, Mauri, Klose, Keita, Tounkara. All.: Pioli 5,5

Arbitro: Guida

Marcatori: 42' st Pinilla

Ammoniti: Rincon, De Maio (G), Ledesma (L)

Espulsi: 40' st De Vrij (L) per doppia ammonizione