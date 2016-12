Serie A, Parma-Verona 2-0: a segno Biabiany e Schelotto

10:29 - Continua il sogno europeo del Parma. Al Tardini la squadra di Donadoni batte 2-0 il Verona, vola a 43 punti e stacca l'Hellas nella lotta per l'Europa League. Match ricco di occasioni, con gli emiliani padroni del campo per buona parte della partita. Biabiany apre le marcature al 20', deviando un tiro di Gobbi. Il raddoppio lo segna poi Schelotto al 92' dopo un errore di Rafael. Per il Parma 15.mo risultato utile consecutivo.

LA PARTITA

Al Tardini si sfidano le due più belle sorprese del campionato. Con la salvezza in cassaforte, Parma e Verona non hanno nulla da perdere e un sogno in comune: l'Europa League. E il campo conferma tutto, regalando agli spettatori un match intenso, ricco di spunti tecnici e giocate. Forte di quattordici risultati utili consecutivi, è il Parma a fare la partita. Paletta e Lucarelli ingabbiano Toni. Gargano, Parolo e Marchionni recuperano palla e dettano i tempi. Davanti Cassano, Biabiany e Palladino non danno punti di riferimento alla difesa avversaria. La banda di Donadoni gioca a memoria, con grande intensità fisica e perfette intese sulle giocate in verticale. Il Verona invece manovra bene in velocità, ma è troppo lento in mezzo al campo ed è costretto ad affidarsi solo all'estro e alla velocità di Iturbe e Romulo. Nei panni del "falso nueve", Fantantonio è l'uomo-squadra del Parma e il primo guizzo del match è suo. All'8' fa tutto bene, ma si fa incantare da Rafael. Poi tocca a Iturbe spaventare il Tardini dopo uno splendido uno-due con Romulo. La mira dell'argentino però è sbagliata e al 20' il Parma passa in vantaggio. La regola è sempre la stessa: gol sbagliato, gol subito. A sbloccare la gara ci pensa Biabiany, bravo a deviare un tiro di Gobbi dopo uno schema su calcio d'angolo. Vantaggio meritato, che con il passare dei minuti va quasi stretto agli uomini di Donadoni, sempre più padroni del campo, ma poco cinici sottoporta.



Sul finire del primo tempo l'Hellas arretra e fatica a tenere palla: Cirigliano non è Jorginho e la manovra stenta a decollare, costringendo Toni a lottare da solo con l'insuperabile Paletta. Cassano invece si diverte, trascina la squadra e incita il pubblico. Tanti applausi per il Parma, solo musi lunghi invece nel Verona, che nella ripresa prova a cambiare l'inerzia del match. Mandorlini manda in campo Donadel per dare maggiore fisicità e verticalizzare il gioco. E qualcosa cambia. L'Hellas guadagna metri e Donadoni getta Schelotto e Molinaro nella mischia. Il ritmo dei padroni di casa cala e Romulo e Iturbe guidano la carica a colpi di ripartenze. Negli ultimi venti minuti la stanchezza però la fa da padrone e le squadre si allungano. Il Verona spinge a caccia del pareggio, ma è ancora Biabiany al 40' ad andare vicino al gol in contropiede. Rete che poi arriva nel recupero. Cassano, instancabile, pressa Rafael anche al 90'. Il portiere del Verona sbaglia e Schelotto firma il raddoppio dopo un palo del barese. Il Parma esce dal Tardini col naso all'insù. L'Europa è a pochi passi.

LE PAGELLE

Paletta 7: insuperabile. Dopo l'esrodio in Nazionale, altra prestazione maiuscola. Toni non la vede mai. Sempre puntuale nelle chiusure e, quando serve, usa bene anche il fisico. Prandelli farebbe meglio a portarlo in Brasile

Cassano 7: sempre più uomo-squadra. Perfetto nel ruolo del "falso nueve". Si muove bene nel tridente e regala palloni deliziosi a tutti i compagni. Ottima anche la condizione fisica, testimoniata dal pressing nel recupero su Rafael che ha portato al raddoppio di Schelotto

Biabiany 7: sblocca il match, corre per 90' e copre tutta la fascia, sfoggiando una prestazione perfetta anche in fase difensiva. Altro che Cina, può dare ancora molto alla Serie A

Iturbe 6,5: nel primo tempo sbaglia da buona posizione, ma è l'unico (insieme a Romulo) a continuare a crederci anche nella ripresa. I numeri ci sono, la cattiveria anche. Verona però gli sta un po' troppo stretta

Romulo 6,5: stesso discorso di Iturbe. E' l'ultimo ad arrendersi e ci prova in ogni modo ad acciuffare il pareggio. Ormai è una certezza

Toni 5: contro Paletta non vede la palla. Giornata no

IL TABELLINO

PARMA-VERONA 2-0

Parma (4-3-3): Mirante 6; Cassani 6, Paletta 7, Lucarelli 6, Gobbi 6,5 (24' st Molinaro 6); Gargano 6,5, Marchionni 6,5 (38' st Acquah sv), Parolo 6,5; Biabiany 7, Cassano 7, Palladino 5,5 (18' st Schelotto 6).

A disposizione: Pavarini, Bajza, Galloppa, Cerri, Amauri, Felipe, Obi, Munari, Rossini. All.: Roberto Donadoni 7

Hellas Verona (4-3-3): Rafael 5; Cacciatore 5,5, Moras 5,5, Maietta 5,5, Agostini 6; Marquinho 5,5 (37' st Gomez sv), Cirigliano 5 (10' st Donadel 6), Romulo 6,5; Iturbe 6,5, Toni 5, Jankovic 5 (19' st Sala 5,5).

A disposizione: Nicolas, Albertazzi, Pillud, Donati, Martinho, Cacia, Hallfredsson, Rabusic, Marques. All.: Andrea Mandorlini 5,5

Arbitro: De Marco

Marcatori: 20' Biabiany (P), 47' st Schelotto (P)

Ammoniti: Gobbi, Lucarelli, Paletta (P); Cirigliano (V)

Espulsi: -