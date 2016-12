Serie A: Parma-Torino 3-1, Amauri trascina gli emiliani

10:12 - Vittoria in rimonta per il Parma, che supera il Torino e sale a quota 23 punti in classifica. Al Tardini finisce 3-1 per gli emiliani, che al 21' subiscono il gol di Immobile ma poi ribaltano il risultato già prima del riposo: Marchionni infila l'1-1 al 34', poi Lucarelli realizza il 2-1 (45') sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa, al 70', Amauri (al primo gol in campionato) chiude i conti con un sinistro all'angolino.

LA PARTITA

Fuori Cassano, dentro Amauri, e il Parma torna a vincere dopo quattro pareggi consecutivi. Fantantonio, al centro di infinite voci di mercato (spazzate via solo quattro giorni fa con una conferenza stampa) durante la pausa natalizia, entra a 10 minuti dalla fine ed è accolto dai fischi del Tardini, che invece si coccola l'eroe di giornata: Amauri. L'italo-brasiliano, al primo gol in questo campionato, trascina gli emiliani con una prestazione tutta cuore, grinta e rabbia.



Entrambe in salute e con una classifica decisamente serena, Parma e Torino se la giocano con coraggio e senza ansie. Il 3-5-2 granata, con la coppia Cerci-Immobile, fa paura in contropiede e spinge forte sulle corsie laterali; gli emiliani, invece, hanno una manovra più ragionata e si affidano al fisico di Amauri, preferito a Cassano come punta centrale del tridente completato da Sansone e Biabiany. Dopo 20 minuti di quiete il Toro sfonda a destra con Darmian, che crossa al centro dove Immobile anticipa Mendes e insacca a porta vuota. Il Parma cambia marcia ma si scopre, tanto che Immobile, alla mezz'ora, si trova sul destro il possibile match ball: Cerci serve l'ex genoano davanti a Mirante, ma la conclusione è sbilenca e termina in curva. Gli attaccanti di Ventura, a questo punto, smettono di lavorare per la squadra e il Torino non riesce più a uscire. Acquah, al 34', ruba palla a Cerci e innesca l'azione che vale l'1-1: Cassani va sul fondo e serve al centro Marchionni, che trafigge Padelli con un destro al volo leggermente deviato da Maksimovic. Il pareggio alimenta le energie del Parma, che prima colpisce una traversa con Amauri (sinistro da fuori area al 36') e poi passa in vantaggio grazie a un super gol di Lucarelli (45'), che sugli sviluppi di un corner infila sul primo palo (in controbalzo) con un esterno destro dolcissimo.



All'intervallo si scatena la furia di Ventura, che sostituisce il tandem Cerci-Immobile con la coppia Barreto- Meggiorini. Il Torino, privato dei propri riferimenti in attacco, non riesce più a tornare in partita e, anzi, subisce l'inevitabile 3-1 al 70': Amauri, in assoluto il migliore in campo, vince di forza il duello con Glik e beffa Padelli con un sinistro all'angolino. I granata si fermano così dopo tre vittorie consecutive (quattro nelle ultime cinque prima di oggi) e vengono incalzati proprio dal Parma, imbattuto dal 2 novembre e ora a -2 dal Torino. Donadoni può godere per aver ritrovato Amauri, ma il pubblico che volta le spalle a Cassano è un boomerang assai pericoloso.

LE PAGELLE



Amauri 7,5 - Prende botte, difende, fa salire i compagni, colpisce una traversa e finalmente trova il primo gol in campionato. Il 2014 lo fa rinascere.



Marchionni 7 - Ordinato e preciso, detta il ritmo come un regista puro. Suona la carica con il gol dell'1-1.



Mendes 5,5 - Si fa bruciare da Immobile in occasione del vantaggio granata. Meglio nella ripresa, ma non basta per arrivare alla sufficienza.



Darmian 6,5 - A destra macina chilometri e assist. Inesauribile, è uno dei pochi a salvarsi.



Glik 5 - Primo tempo senza sbavature, nella ripresa sprofonda contro Amauri.

IL TABELLINO



PARMA-TORINO 3-1

Parma (4-3-3): Mirante 6; Cassani 6, Mendes 5,5, Lucarelli 7, Felipe 6; Acquah 6, Marchionni 7, Parolo 6,5; Biabiany 6 (33' st Obi sv), Amauri 7,5 (34' st Cassano sv), Sansone 6 (17' st Palladino 6).

A disp.: Bajza, Coric, Mesbah, Paletta, Rosi, Munari, Koné, Mauri, Okaka. All.: Donadoni 7

Torino (3-5-2): Padelli 5,5; Maksimovic 5,5, Glik 5, Moretti 5,5; Darmian 6,5, Basha 5,5, Vives 5,5 (34' st Bellomo sv), Farnerud 6, Pasquale 6; Cerci 5,5 (1' st Barreto 5,5), Immobile 6 (1' st Meggiorini 6).

A disp.: L. Gomis, Berni, S. Masiello, Gazzi, Rodriguez, Brighi. All.: Ventura 5

Arbitro: Russo

Marcatori: 21' Immobile (T), 34' Marchionni (P), 45' Lucarelli (P), 25' st Amauri (P)

Ammoniti: Vives, Meggiorini (T); Cassani (P)

Espulsi: -