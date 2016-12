Serie A: Parma-Inter 0-2, i nerazzurri blindano l'Europa

13:49 - L'Inter batte il Parma (0-2) e vede l'Europa League sempre più vicina. La squadra di Mazzarri rischia grosso al 44', quando Handanovic respinge sul palo un rigore di Cassano. Un minuto dopo legno per Cambiasso con la complicità di Mirante. In avvio di ripresa cambia la partita: rosso a Paletta (1') e gol di Rolando (3'). La reazione del Parma porta la firma di Lucarelli, che colpisce la traversa. Nel finale bis di Guarin: +5 sui ducali.

LA PARTITA

La certezza del risultato, la quasi-certezza dell'Europa e la consapevolezza di aver sfatato un tabù che durava ormai dal 2008: l'Inter scaccia via l'ombra di Ibrahimovic (e di quella doppietta che consegnò a Mancini il 16° scudetto), espugna il Tardini e si prende il quinto posto, con margine rassicurante sui ducali e sul Milan, adesso appaiati al sesto posto. Mazzarri ha tanti motivi per essere felici: uno di questi, nonostante una difesa a tratti ballerina, è quella di non aver subito gol e aver condotto in porto la vittoria con buona personalità (e un pizzico di fortuna). Il risultato, infatti, non è lo specchio più fedele della partita: divertente, aperte, piena di capovolgimenti di fronte, in cui il Parma – per lunghi tratti – si è dimostrato avversario all'altezza. Uno di quelli che in casa non molla mai, o quasi. A proposito, per Mazzarri c'è un altro, enorme, elemento di soddisfazione: essere il terzo, in questa stagione, a violare il Tardini. In precedenza ce l'avevano fatta solo Juve e Roma.

Che la trasferta nerazzurra sia tutt'altro che una formalità si capisce sin dai primi minuti, in cui l'Inter fatica a reggere l'impatto sul match di Cassano e compagni. Fantantonio, ex col dente non troppo avvelenato, impegna Handanovic di testa. Poi comincia a smistare i palloni più interessanti e manda fuori giri Samuel: calcione e primo giallo. L'Inter, che rischia ancora con Cassano, si aggrappa al suo portiere e resta in partita, provando a sfruttare il gioco di rimessa. Hernanes, nettamente sacrificato nel ruolo di interno di centrocampo, si rende – come Kovacic – più utile in fase difensiva che non d'impostazione. Ma resta l'unico capace di smuovere le acque sulla trequarti avversaria. Icardi, invece, appare insolitamente abulico e sbaglia un gol fatto quando al 27', tutto libero in piena area, mette sull'esterno della rete. Anche Mirante comincia a entrare in clima (parata su Palacio), ma è il Parma ad affondare la lama nel burro: Parolo si fa falciare da Samuel (secondo orrore) in piena area. Cassano va sul dischetto, ma Handanovic legge in anticipo e devia sul palo. Nel luna park allestito per fine primo tempo, anche Cambiasso colpisce un legno, con Mirante assistito dall'Immenso (deviazione di schiena).

La partita è esaltante, ma in avvio di ripresa Paletta la indirizza: secondo giallo (sacrosanto) per inseguimento e fallo su Palacio, Parma in dieci. Sulla punizione seguente – e senza aver ancora effettuato il cambio – Rolando scompare dai radar della difesa crociata e porta l'Inter in vantaggio. Anziché sfruttare il momento, però, i nerazzurri rischiano di finire inghiottiti. Dopo un palo esterno di Hernanes su punizione, nel giro di tre minuti Handanovic fa i conti con Parolo (palla larga), Biabiany (miracolo di Nagatomo) e Lucarelli (altra traversa). Donadoni lancia nella mischia Schelotto (che si fa subito male) e Amauri per provare l'ultima carica; Mazzarri sistema le pedine, toglie Icardi e non fa passare più nessuno. L'intuizione più riuscita, a un passo dallo striscione del traguardo, è quel diavolo di un Guarin, che entra all'88' e spacca in due – definitivamente – la partita: botta secca dai ventri metri e 2-0. Seconda vittoria di fila in trasferta per i nerazzurri: la classifica torna a sorridere. Costruire da queste basi adesso sembra un'impresa meno ardua.



LE PAGELLE

Rolando 7 - Gol decisivo e prova perfetta in chiave difensiva. Samuel annaspa e lui mette pezze ovunque. Grande personalità, si sta guadagnando la conferma sul campo

Cassano 6 - Strappa la sufficienza nonostante l'errore dal dischetto. Gioca un primo tempo su ottimi standard: da centravaneit usa il fisico e crea occasioni. Lentamente si spegne, ma sta bene

Handanovic 7,5 - Il Parma segnava da 11 partite consecutive, con quasi due gol di media a partita. Questa volta ha trovato un muro. Terzo rigore parato in stagione, sedicesimo in Serie A

Biabiany 6,5 - I pericoli maggiori arrivano dal suo lato. Come al solito, le lunghe galoppate lo privano di lucidità sotto porta. Manda in tilt D'Ambrosio, primo a saltare nel pomeriggio di Mazzarri

Icardi 5 - Non ripete la bella prestazione di Marassi e non ci va neanche vicino. Svogliato e poco partecipe. Nel primo tempo sbaglia due gol non da lui, nel secondo scompare

Lucarelli 7 - Anche lui, con un compagno in apnea (Paletta), tiene in piedi la baracca anche se il Parma, da qui in avanti, sarà costretto a registrare qualche assetto difensivo



IL TABELLINO

PARMA-INTER 0-2

Parma (4-3-3): Mirante 6,5; Cassani 6,5, Paletta 4,5, Lucarelli 7, Molinaro 5,5 (18' st Schelotto sv) (27' st Amauri 5,5); Gargano 6, Marchionni 6, Parolo 6; Biabiany 6,5, Cassano 6, Palladino 5,5 (5' st Felipe 6). A disp.: Pavarini, Bajza, Rossini, Gobbi, Acquah, Munari, Mauri, Obi, Cerri. All.: Donadoni 6

Inter (3-5-2): Handanovic 7,5; Campagnaro 6, Samuel 5, Rolando 7; D'Ambrosio 5,5 (14' st Zanetti 6), Hernanes 6 (43' st Guarin 6,5), Cambiasso 6,5, Kovacic 6, Nagatomo 6; Palacio 6,5, Icardi 5 (36' st Botta sv). A disp.: Castellazzi, Carrizo, Andreolli, Kuzmanovic, Taider, Milito. All.: Mazzarri 7

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 3' st Rolando, 44' st Guarin

Ammoniti: Lucarelli (P), Samuel, Rolando, Hernanes (I)

Espulsi: 1' st Paletta (P) per doppia ammonizione