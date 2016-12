Serie A, pareggio show tra Genoa e Udinese

17:32 - Al Ferraris Genoa e Udinese danno vita a una partita stupenda terminata 3-3. I bianconeri partono forte e passano in vantaggio con Basta (35') e Fernandes (40'), ma nel finale del primo tempo Konatè (45'), al primo gol in Serie A, accorcia le distanze. Nella ripresa i friulani si portano sul 3-1 grazie al rigore trasformato da Muriel (2' st). Nel finale sale in cattedra Gilardino che con una doppietta raggiunge il pareggio e arriva in doppia cifra.

LA PARTITA

Al Ferraris si affrontano due squadre in salute e in cerca di una vittoria per abbandonare definitivamente la zona retrocessione: il Genoa, reduce dalla vittoria a Livorno, e l'Udinese di Guidolin che ha deciso di lasciare a riposo il capitano Totò Di Natale. Brutto inizio di partita in cui le due contendenti si studiano a vicenda, complice un campo in pessime condizioni che non permette una lineare circolazione di palla. Nella fase centrale del primo tempo sono gli ospiti a rendersi pericolosi: prima con una conclusione dalla distanza di Bruno Fernandes deviata in corner, poi con un duetto interessante tra Pereyra e Muriel interrotto nell'area piccola da Antonelli. L'Udinese colpisce al 35', proprio nel miglior momento del grifone: Badu da destra mette un cross invitante per l'accorrente Basta, bravo a colpire al volo e a piazzare sotto la traversa un piattone preciso e potente. Grave errore di Marco Motta, colpevole di aver lasciato liberissimo il serbo. I rossoblù accusano il colpo e dopo 5' subiscono il 2-0: Matuzalem perde palla sulla mediana innescando il contropiede degli uomini di Guidolin, Pereyra si fa ipnotizzare da Perin ma sulla respinta Bruno Fernandes è il più lesto a insaccare il pallone in rete. Alla prima occasione utile però, i ragazzi di Gasperini si riportano in partita grazie a una stupenda incornata di Konatè, al primo gol in Serie A, su assist di Marchese, che trafigge un incolpevole Scuffet. I primi 45' terminano con gli ospiti in vantaggio per 2-1.



Neanche il tempo di cominciare la ripresa e l'Udinese rimette due gol di distanza tra sè e l'avversario: Burdisso stende in area Widmer, sul susseguente calcio di rigore Muriel batte Perin siglando l' 1-3. I liguri non riescono a organizzare una reazione basata sul gioco, ma sulle palle da fermo Marco Motta riesce a impegnare costantemente Scuffet, autore di un intervento miracoloso proprio sull'ex terzino della Juventus al 15'. Appena un minuto dopo viene espulso Gasperini per continue proteste ai danni di Tagliavento. I padroni di casa riescono a realizzare il 3-2 con un gol bellissimo di Gilardino, bravo a freddare l'estremo difensore diciasettenne con un tiro potente e preciso nell'angolino dai 20 metri. La partita diventa entusiasmante con occasioni da ambe le parti, le due difese commettono svarioni difensivi rischiando più volte di concedere il gol agli attaccanti avversari. Dal possibile 4-2 degli uomini di Guidolin si passa al 3-3 del Genoa: Mischia in area e ancora l'ex campione del mondo a segnare, realizzando contemporaneamente il 3-3 finale e il suo undicesimo gol stagionale. Nei minuti di recupero è il neoentrato Di Natale a sfiorare quello che sarebbe stato il gol della beffa per il grifone. Il match termina con un giusto pareggio che non interrompe le serie positive delle due squadre.

LE PAGELLE

Muriel 6,5 Più luci che ombre nella partita del colombiano che trasforma con freddezza il rigore del 3-1. A tratti però, di lui si perdono le tracce.

Burdisso 5 Sempre in difficoltà sulle accelerazioni dei giovani attaccanti dell'Udinese. Ingenuo sul fallo che ha procurato il rigore in favore degli avversari.

Gliardino 7,5 Primi 45' da dimenticare e un secondo tempo da ricordate. L'ex attaccante del Bologna sigla l'undicesimo gol stagionale e crea sempre problemi a Danilo e compagni

Widmer 6,5 E' un motorino. Domina la fascia con concedendosi continue scorribande offensive. Prende il tempo a Burdisso che lo costringe al penalty.

Basta 6,5 Finalmente torna al gol. Come tutti i bianconeri gioca una prima frazione quasi perfetta, crollando poi nella ripresa e finendo in balia dei padroni di casa.

Fetfatzidis 7 Entra e spacca la partita. Salta costantemente l'avversario diretto mandando in porta i compagni, come in occasione del 2-3 quando serve un assist al bacio per Gilardino.

IL TABELLINO

GENOA-UDINESE 3-3

Genoa (3-4-3): Perin 6; Burdisso 5, Portanova 5 (22' st Calaiò 6), Marchese 6,5; Motta 5,5, Matuzalem 5,5, Sturaro 6,5, De Ceglie 5 (9' st Feftatzidis 7); Konaté 6,5, Gilardino 7,5, Antonelli 6.

A disp.: Bizzarri, Albertoni, De Maio, Cabral, Cofie, Centurion, Bertolacci. All.: Gasperini

Udinese (3-5-2): Scuffet 6,5; Heurtaux 6, Danilo 5,5, Domizzi 5,5; Widmer 6,5 (39' st Gabriel Silva sv), Pereyra 6,5, Yebda 5,5, Badu 6, Basta 6,5; Fernandes 6,5 (25' st Allan 5,5), Muriel 6,5 (43' st Di Natale sv).

A disp.: Brkic, Kelava, Naldo, Bubnjic Zielinski, Jadson, Pinzi, Maicosuel, Nico Lopez. All.: Guidolin

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 35' Basta, 40' Bruno Fernandes, 2' st Muriel rig.(U) 45' Konatè, 23' st Gilardino, 33' st Gilardino (G)

Ammoniti: Yebda, Herteaux, Pereyra, Bruno Fernandes, Basta, Widmer (U), Burdisso, Gilardino (G)

Espulsi:-