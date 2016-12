Serie A: Napoli-Milan 3-1, Balotelli finisce in lacrime

12:08 - Spettacolo e gol nell'anticipo serale della 23.ma giornata di Serie A. Al San Paolo, il Napoli ha ospitato e battuto 3-1 il Milan di Seedorf, rimontando l'iniziale svantaggio ad opera di Taarabt (7') all'esordio in rossonero. Il pareggio arriva già all'11' con Inler, fortunato per un tocco fortuito di De Jong. Nella ripresa poi si scatena Higuain che al 56' e all'83' sigla una doppietta che riporta il Napoli al terzo posto. Balotelli in lacrime.

LA PARTITA

Che le due squadre non siano messe benissimo in fase difensiva lo si sapeva anche prima della prova del campo. Per una volta poi, lo spettacolo visto in campo è stato superiore alle già alte aspettative della vigilia. Ha vinto il Napoli 3-1, con merito. Ha vinto la squadra più forte e senza dubbio più rodata nei meccanismi d'arrembaggio, con un Higuain devastante in area al contrario del collega col numero 45 che, all'interno dei sedici metri decisivi, si è sciolto come neve al sole. Con questo successo il Napoli stacca nuovamente la Fiorentina salendo a quota 47 punti, mentre il Milan - in piena costruzione - ha fatto vedere buone cose ma senza muovere la cosa più importante: la classifica.

Eppure per Seedorf, che cieco non è e conosce benissimo i limiti e le possibilità della sua rosa, motivi per pensare positivo se ne possono trovare anche dalla trasferta del San Paolo. Innanzitutto Taarabt e non solo per lo splendido gol all'esordio dopo appena sette minuti. Il marocchino ha lottato su ogni pallone fino al termine della partita e, soprattutto, ha dimostrato sul campo di saper puntare l'uomo e saltarlo, dote unica e rara. La sfortuna ha voluto che il vantaggio durasse solo dal 7' all'11', ma a onor del vero il gol del numero 23 rossonero era arrivato dopo sei minuti di assoluto dominio azzurro. Un'ondata avvolgente capace di togliere il fiato ad Abbiati e compagnia fin dall'inizio.

Due squadre comunque spaccate in due e se il Milan è ancora in costruzione e lo sarà fino alla fine, anche il Napoli ha mostrato di non essere del tutto guarito dal periodo di appannamento. La "fiera della palla persa a centrocampo" ha visto partecipare tanto i rossoneri quanto gli azzurri, ma alla fine - tra un contropiede di qua e uno di là, tra un errore di Insigne e uno di Pazzini - ha prevalso la netta superiorità qualitativa degli uomini di Benitez. Ha deciso Higuain, letale in area di rigore, ma hanno deciso allo stesso modo le giocate di Inler, con un assist al bacio per il 2-1, e l'accoppiata Hamsik-Callejon nel confezionare il cioccolatino del 3-1. Davanti la fabbrica di Benitez continua nella sua produzione immensa.

Qualche timido segnale di miglioramento si è visto anche nella fase difensiva, ancora insufficiente però per essere accettabile, a Napoli come a Milano. Certo però il pubblico e gli spettatori, tifosi delusi a parte, non avranno avuto da lamentarsi. Lo spettacolo è stato più che gradevole.

LE PAGELLE

Inler 7 - Il rapporto coi tifosi non è idilliaco ma lui risponde sul campo. Non esulta, fa polemica e dedica il gol a Imbriani. Gran gesto, ma grande partita puntellata con l'assist al bacio per Higuain.

Balotelli 4,5 - Ci risiamo: Mario ridà fiato ai suoi detrattori sparendo nuovamente in un big match. Finisce in lacrime ma soprattutto in panchina. Totalmente estraneo dal gioco, anche quando Reina gli regala la palla del pareggio.

Higuain 7,5 - La differenza col collega rossonero è abissale. Sempre e comunque nel vivo dell'azione come finalizzatore o come assistman. Trova la doppietta ma si conferma un fuoriclasse.

Robinho 4 - Se questa era la prova del nove, il brasiliano l'ha fallita clamorosamente. La voglia di rispedirlo in Brasile, cosa tra l'altro nell'aria da qualche giorno, è sempre più grande.

Jorginho 5,5 - Serata sottotono per il metronomo brasiliano, sfavorito dalla mancanza di fase difensiva delle due squadre. Sbaglia tanti palloni semplici.

Taarabt 7 - Per avere un esordio migliore ci volevano i tre punti. L'ala però trova il gol dopo sette minuti e piazza dribbling che in rossonero non si vedevano da inizio stagione. Un buon inizio da confermare nel tempo.



IL TABELLINO

NAPOLI-MILAN 3-1

Napoli (4-2-3-1): Reina 5,5; Maggio 6, Albiol 6,5, Fernandez 6, Ghoulam 6,5; Inler 7 (44' st Dzemaili sv), Jorginho 5,5; Insigne 6,5 (33' st Callejon 6), Hamsik 6,5 (38' st Behrami sv), Mertens 6; Higuain 7,5. A disp.: Rafael, Colombo, Britos, Uvini, Henrique, Radosevic, Bariti, Pandev, Zapata. All.: Benitez 6,5.

Milan (4-2-3-1): Abbiati 6,5; De Sciglio 5, Rami 6, Mexes 5, Emanuelson 5,5 (25' st Montolivo 5,5); De Jong 6, Essien 5,5; Abate 5,5, Taarabt 7, Robinho 4 (1' st Kakà 5); Balotelli 4,5 (28' st Pazzini 5,5). A disp.: Gabriel, Zaccardo, Silvestre, Constant, Muntari, Poli, Saponara, Petagna. All.: Seedorf 5,5.

Arbitro: Massa

Marcatori: 7' Taarabt (M), 11' Inler (N), 11' st Higuain (N), 37' st Higuain (N)

Ammoniti: Inler, Jorginho, Callejon (N); Abbiati, Taarabt (M)

Espulsi: nessuno