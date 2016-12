Serie A: Napoli-Genoa 1-1, Calaiò risponde a Higuain

10:06 - Passo falso del Napoli, che nell'ultimo posticipo della 25.ma giornata, pareggia 1-1 al San Paolo con il Genoa. La squadra di Benitez approccia bene e dopo 18' è in vantaggio con Higuain, bravo ad anticipare con il cucchiaio l'uscita di Perin. Il Genoa reagisce e sfiora il pari due volte con Konate. Nel secondo tempo la gara si spegne, ma all'83' arriva la perla dell'ex Calaiò su punizione. Gli azzurri restano terzi a +6 sulla Fiorentina.

LA PARTITA

Un'occasione persa e l'ennesima prova di maturità fallita. Il Napoli non è ancora grande e non riesce, a tre giorni dalla gara con lo Swansea in Europa, a recuperare le energie utili per rilanciarsi in chiave secondo posto. Il pari della Fiorentina a Parma aiuta a restare terzi con un buon margine, ma al San Paolo questi discorsi spiccioli e legati alla classifica non sembrano interessare più di tanto: infatti, a cavallo del 90', arrivano fischi e mugugni. Era stato solo l'iniziale vantaggio di Higuain e la mancata vena realizzativa del Genoa (fino all'83') a non logorare già da prima il rapporto col pubblico. Perché la prestazione della squadra di Benitez, nel complesso, non può avere entusiasmato nemmeno i più ottimisti.

Solo l'avvio è pieno di buone intenzioni e di giocate pressoché individuali. Mertens sguscia come una saponetta e Higuain tiene alto l'onore di un attacco un po' inceppato. Il belga produce quasi in solitario le prime due occasioni da gol, il Pipita sfrutta la prima che gli capita a tiro: sull'assist filtrante di Hamsik – l'unica giocata degna di nota dello slovacco – trafigge Perin con lo scavetto dopo aver tagliato fuori la difesa intera. Il Napoli non approfitta del vantaggio psicologico e delle incertezze del Genoa, che nella prima mezz'ora non mette mai la testa fuori dal guscio. Si adagia sul risultato e amministra senza mai tirare in porta. Così il Grifone prova a scuotersi e Konate, sfruttando le amnesie di Albiol, va vicino al pari. Due volte. Al Napoli manca la regia di Jorginho, per la prima volta sottotono dal suo sbarco in Campania e la partita, inesorabilmente, si spegne.

Gasperini capisce che, riadattando qualcosa, può rimettere tutto in discussione. Prima mossa? Togliere dal campo Gilardino e inserire Fetfatzidis per dare fastidio al Napoli fra i reparti. L'operazione riesce anche se il Genoa, che spreca con Konate e Sculli, non è cinico e presidia male gli ultimi sedici metri. Così dentro Calaiò e poco dopo Centurion: presenza e corsa. I partenopei hanno una sola occasione con Callejon, poi si limitano a una fase difensiva ordinata e con pochi fronzoli. Sembrano in controllo, quando Calaiò – minuto 83' – lascia partire una punizione col contagiri, che accarezza il palo e si infila alle spalle di Reina. La potenza è nulla senza controllo, ma in questo gesto tecnico i due concetti si sovrappongono. Il San Paolo è frustrato e comincia a fischiare. La lunga notte di Napoli finisce senza gloria: la Roma, che ha anche una partita in meno, non sembra più alla portata. Il terzo posto sì, ma bisogna tirare fuori gli attributi.



LE PAGELLE

Mertens 7 - Inesauribile in fase offensiva. Nella prima mezz'ora di partita è devastante: conquista palla, si accentra da sinistra e lascia partire il tiro. Sfiora il gol più volte, ottima l'intesa con Higuain

Gilardino 5,5 - Un solo tempo, il primo, in cui non lascia traccia. Gasperini gli preferisce una mezza punta più dinamica come Fetfatzidis e la squadra ne beneficia. Strano passaggio a vuoto

Behrami 7 - Nella serata in cui Jorginho non estrae mai la bacchetta magica, lo svizzero a centrocampo martella. Conquista un enorme quantità di palloni, sempre propositivo e brillante

Sculli 6 - Al 40' ha già il fiatone e la sua partita sembra destinata all'anonimato (e alla sostituzione). Nel secondo tempo si sblocca e va vicino al pari. Gasperini riesce a rigenerarlo, ma è presto per parlare di scommessa vinta

Higuain 7 - Tredicesimo gol stagionale e qualche lampo di onnipotenza, soprattutto quando la gamba regge. Nella ripresa il calo fisico lo condiziona. Il giallo lo costringerà a guidare il Livorno da casa

Calaiò 7 - Grande esecuzione, che riscatta in pochi secondi la comparsata napoletana dello scorso anno. Preso in fretta e furia a gennaio per dare profondità al reparto d'attacco, ha visto il campo col binocolo (solo sei presenze da comprimario)



IL TABELLINO

NAPOLI-GENOA 1-1

Napoli (4-2-3-1): Reina 6; Reveillere 5,5, Fernandez 6,5, Albiol 5, Ghoulam 5,5; Behrami 7, Jorginho 5 (35' st Inler sv); Callejon 5,5, Hamsik 5,5 (27' st Insigne 5,5), Mertens 7 (40' st Pandev sv); Higuain 7. A disp.: Colombo, Contini, Henrique, Britos, Maggio, Radosevic, Dzemaili, Pandev, Zapata. All.: Benitez 5,5

Genoa (3-4-3): Perin 6; Burdisso 6, De Maio 5,5, Antonini 6; Motta 5,5 (18' st Calaiò 7), Matuzalem 6,5, Bertolacci 5,5, Antonelli 6,5; Konaté 6,5, Gilardino 5,5 (1' st Fetfatzidis 6), Sculli 6 (33' st Centurion sv). A disp.: Bizzarri, Albertoni, Portanova, Marchese, Cofie, Cabral, Sturaro, De Ceglie. All.: Gasperini 7

Arbitro: Banti

Marcatori: 13' Higuain (N), 38' st Calaiò (G)

Ammoniti: Hamsik, Albiol, Higuain, Callejon, Mertens (N), Matuzalem, Sculli (G)

Espulsi: -