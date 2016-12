Serie A, Napoli da record: 42 punti e un attacco devastante

16:05 - Un Napoli straordinario nonostante la vetta sia lontana ben 10 punti. I partenopei hanno chiuso un girone d'andata come mai avevano fatto nella loro storia: 42 punti conquistati sul campo e ben 41 reti in appena 19 partite. Superato anche il durissimo esame contro gli uomini di Mandorlini, Benitez può sperare nel secondo posto, soprattutto con un Mertens sempre più trascinatore e con un Insigne che finalmente è tornato ad incidere anche in Italia.

Una prova di forza che non ha lasciato scampo al Verona, in un derby sentitissimo da tutti i tifosi partenopei. I segnali di crescita ci sono tutti: Rafael non ha subito gol per la seconda gara consecutiva, cosa successa solo una volta in questa stagione; Higuain, pur non essendo andato a segno, è risultato decisivo servendo il suo sesto assist in stagione, Mertens risulta ogni giorno più prezioso anche in zona gol, mentre Insigne ha trovato la seconda gioia stagionale, la prima in campionato (era andato in gol contro il Borussia Dortmund a Napoli). Con il rientro di Hamsik (probabile impiego già mercoledì contro l'Atalanta), la possibile aggiunta di quel centrocampista tanto desiderato (Jorginho?) e una difesa più accorta, Rafa potrà lottare su tre fronti fino alla fine, magari sperando anche in qualche distrazione di troppo della Juve.