Serie A: Milan-Verona 1-0, Balotelli decide il match su rigore

10:31 - Comincia con una vittoria l'era di Seedorf sulla panchina del Milan. Nel posticipo della 20.ma giornata di campionato, i rossoneri battono 1-0 il Verona grazie a un calcio di rigore di Balotelli a nove minuti dal termine e salgono a quota 25 punti in classifica. Partita bloccata a San Siro, con i veneti che si chiudono provando a sfruttare il contropiede e i padroni di casa che faticano a trovare varchi fino alla rete di SuperMario.

LA PARTITA

Tre giorni di lavoro non possono cambiare una squadra, anche se l'impronta del nuovo tecnico c'è e si nota con chiarezza soprattutto nel primo tempo. Il Milan di Seedorf veste il 4-2-3-1: Balotelli centravanti e tanta qualità sulla trequarti. Ma non conta tanto il modulo, perché per l'olandese è una questione di filosofia. E allora ecco Kakà partire largo a destra, Robinho a sinistra e Honda al centro. Salvo poi trovare gli stessi giocatori, nella stessa azione, in posizioni opposte, per un continuo movimento che non dà riferimenti agli avversari. "Entusiasmo e allegria", la filosofia di Clarence. E tanto tiki taka nello stretto, squadra alta e palla a terra. Nei primi 20 minuti si gioca esclusivamente nella metà campo del Verona, che si difende con ordine ma non riesce mezza volta a ripartire. Da Zapata e Bonera, fino a Balotelli, il Milan fa girare la sfera con pazienza, in attesa di uno spiraglio che, però, la squadra di Mandorlini mai concede. Così i rossoneri sono costretti a provarci dalla distanza, ma la mira non è un granché.



La sfida cambia volto nella ripresa, quando il Milan va presto in debito d'ossigeno mentre il Verona, decisamente più dinamico, comincia a esprimersi con la personalità che l'ha portato fino al quinto posto in classifica. Ma proprio nel momento migliore per i veneti ecco arrivare la prima grande occasione per i rossoneri, che colpiscono un palo con Robinho (conclusione deviata da Maietta) al 68'. La squadra di Seedorf soffre atleticamente, ma questa non è una partita come le altre e la voglia di vincere del gruppo è pari a quella del nuovo allenatore, che a dodici minuti dalla fine inserisce un'altra punta (Petagna per Robinho) per provare a rompere la resistenza del Verona. Minuto 80: Kakà trova un varco a sinistra e viene steso in area da Gonzalez; rigore netto, e questa volta Balotelli non perdona. Con fatica e pazienza, Seedorf marchia l'esordio con una vittoria che, a dispetto della classifica, è più importante di quanto sembri nella realtà. Adesso, con "entusiasmo e allegria", il nuovo ciclo può davvero cominciare.

LE PAGELLE



Kakà 7 - Le idee, davanti, nascono quasi esclusivamente dai suoi piedi. Si inserisce, dialoga palla a terra coi compagni e prova a innescare Balotelli, a cui regala un calcio di rigore decisivo. Non è al top dal punto di vista atletico, ma non molla mai.



De Sciglio 6,5 - Sempre propositivo, a differenza di Emanuelson offre una valida alternativa ai quattro in attacco.



Honda 5,5 - Pochi spunti e condizione fisica non ottimale. Il suo avvio di gara è discreto, ma più che altro perché viene ripetutamente coinvolto dai compagni. Si spegne alla distanza e viene sostituito dopo un'ora.



Romulo 6,5 - Una marcia in più rispetto ai 22 in campo, ringhia su ogni pallone come se fosse sempre l'ultimo.



Cacia 4 - Mandorlini gli concede una chance per l'assenza di Toni. E' sempre in fuorigioco, altrimenti nemmeno ci si accorgerebbe della sua presenza.

IL TABELLINO



MILAN-VERONA 1-0

Milan (4-2-3-1): Abbiati 6; De Sciglio 6,5, Bonera 6 (7' st Silvestre 6), Zapata 6, Emanuelson 5,5; De Jong 6, Montolivo 6; Honda 5,5 (18' st Birsa 6), Kakà 7, Robinho 6 (33' st Petagna sv); Balotelli 6,5.

A disp.: Gabriel, Coppola, Mexes, Rami, Zaccardo, Nocerino, Cristante, Poli. All.: Seedorf 6,5

Verona (4-3-3): Rafael 6; Gonzalez 5 (40' st Jankovic sv), Moras 6, Maietta 6, Agostini 6; Romulo 6,5, Cirigliano 5,5 (45' st Donadel sv), Hallfredsson 6; Iturbe 5,5, Cacia 4 (16' st Martinho 6,5), Gomez 5.

A disp.: Nicolas, Borra, Albertazzi, Cacciatore, Marques, Laner, Donati. All.: Mandorlini 6

Arbitro: Bergonzi

Marcatori: 37' st rig. Balotelli (M)

Ammoniti: Silvestre, Montolivo (M); Maietta (V)

Espulsi: -