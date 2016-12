Serie A: Milan-Torino 1-1, Rami risponde a Immobile

14:40 - Nel terzo anticipo della 22.ma giornata, il Milan non va oltre il pari casalingo contro il Torino. A San Siro finisce 1-1, con i granata che vanno in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di Immobile (17'). I rossoneri attaccano senza sosta ma la squadra di Ventura offre pochi spazi. A segnare ci pensa così Rami, che infila l'1-1 con un destro da fuori area a inizio ripresa (4'). Per Seedorf è il primo pareggio dopo due vittorie.

LA PARTITA

La sfida di San Siro, innanzitutto, spiega al campionato che il Toro di Ventura è una splendida realtà e non certo (non più) una sorpresa. I granata agganciano l'Inter a quota 33 (17 punti nelle ultime otto gare) e si confermano nella parte alta della classifica, quella che può valere il sogno Europa League. Seedorf, invece, non molla il suo 4-2-3-1 ultra-offensivo ma deve accontentarsi di un punticino che smorza la rincorsa rossonera.



Il Milan del primo tempo mostra due volti opposti, al contrario di un Torino solido in ogni reparto e omogeneo nelle due fasi. I granata lasciano l'iniziativa ai rossoneri, compattandosi nella propria metà campo e cancellando la profondità ai tre fantasisti di Seedorf, per poi ripartire a tutta con le accelerazioni di Cerci e la potenza di Immobile. La squadra dell'olandese, invece, ha un'unica filosofia: attaccare senza paura. Pazzini è la boa di riferimento, Kakà-Honda-Robinho creano sulla trequarti, Montolivo-Muntari accompagnano ogni azione e De Sciglio-Emanuelson spingono a ritmo alternato. L'approccio, sicuramente coraggioso, produce un'occasione già dopo due minuti (destro di Pazzini salvato in angolo da Padelli), ma quando il Torino riparte si assiste sempre a un rischioso uno contro uno. Come al 17', quando Immobile scatta sul filo del fuorigioco, si beve Bonera con una finta e fa secco Abbiati. O come al 29', con Cerci che sfreccia a destra e serve a centro area Farnerud, che di testa - da due passi - manda incredibilmente alto sopra la traversa.



Le idee di Seedorf sono maggiormente premiate nella ripresa, perché il Torino cala atleticamente in mezzo al campo e fatica a ripartire con i suoi due gioielli. Il Milan pressa altissimo e accompagna l'azione con tutta la squadra. Non a caso l'1-1 arriva con un difensore centrale, Rami, che segna con un destro dal limite dell'area all'alba del secondo tempo (49'). Sembra il preludio a un assalto, ma la banda di Seedorf non possiede ancora l'energia fisica necessaria per esprimere fino al 90' i desiderata del tecnico. Per invertire la rotta di una stagione disgraziata, il cambio radicale di modulo e atteggiamento non basta.

LE PAGELLE



Rami 7 - Deciso e ruvido in difesa, è parecchio utile anche quando c'è da costruire. Il gol da fuori è un jolly mica male.



Kakà 6,5 - Dà l'esempio mettendoci l'anima fino al fischio finale. Doversi dividere la trequarti con Honda e Robinho, però, potrebbe limitarlo.



Robinho 5 - Esce tra i fischi di San Siro, dopo un primo tempo irritante e una ripresa impalpabile.



Cerci 6 - Parte alla grande, assaltando la fascia destra con accelerazioni impressionanti. Si riposa nella seconda parte di gara.



Glik 7 - Perfetto nel primo tempo, quando interrompe ogni tentativo rossonero. Vince il duello con Pazzini, ma è sfortunato nella leggera deviazione sul tiro di Rami.

IL TABELLINO



MILAN-TORINO 1-1

Milan (4-2-3-1): Abbiati 6; De Sciglio 6,5, Bonera 5, Rami 7, Emanuelson 6; Montolivo 6, Muntari 6 (18' st De Jong 6); Honda 5,5 (43' st Petagna sv), Kakà 6,5, Robinho 5 (30' st Saponara sv); Pazzini 6.

A disp.: Amelia, Gabriel, Abate, Constant, Mexes, Zaccardo, Petagna, Essien, Cristante. All.: Seedorf 5,5

Torino (3-5-2): Padelli 6,5; Maksimovic 6,5, Glik 7, Moretti 6; Darmian 6, Basha 6 (24' st Kurtic 6), Vives 6, Farnerud 5,5 (8' st El Kaddouri 5,5), S. Masiello 6; Cerci 6 (48' st Meggiorini sv), Immobile 7.

A disp.: L. Gomis, Berni, Bovo, Rodriguez, Tachtsidis, Pasquale, Barreto, Meggiorini. All.: Ventura 6,5

Arbitro: Damato

Marcatori: 17' Immobile (T), 4' st Rami (M)

Ammoniti: Vives, Maksimovic (T); Pazzini, Bonera (M)

Espulsi: -