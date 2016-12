Serie A: Milan-Bologna 1-0, decide Balotelli con un gol d'autore

14:26 - Continua la faticosa risalita del Milan di Clarence Seedorf. I rossoneri battono 1-0 il Bologna dopo una gara per larghi tratti anonima. Brutto primo tempo: Montolivo si fa respingere un tiro da Curci, Abbiati salva su Khrin prima di ripetersi, nella ripresa, sull'intuizione di Christodoulopoulos. Fra i rossoneri male Honda (sostituito da Pazzini) e Kakà. Ma Balotelli, all'87', colpisce con un bolide dalla distanza che vale i tre punti.

LA PARTITA

Il giudizio, nonostante il risultato finale, non può essere entusiastico. Di entusiastico, da questa partita, Clarence Seedorf può ricavare i tre punti e una classifica leggermente migliore, che consente al Milan di scavalcare il Genoa e agganciare la Lazio al nono posto con 32 punti. Le buone notizie finiscono qua. O quasi. Un'altra – anche se parziale – arriva da Mario Balotelli, che con un destro da venticinque metri esce dal tugurio mentale delle ultime settimane e si rilancia. Punto. Poi anche il Milan visto col Bologna non lascia intuire grossi progressi sul piano del gioco e della personalità: se vai in campo così anche in Champions, l'Atletico difficilmente ti perdona.

E' la solita squadra di Seedorf (l'olandese non ce ne voglia, non dipende esclusivamente da lui). I giocatori sono alla ricerca dei giusti automatismi e devono ancora togliersi molta ruggine di dosso. Uno su tutti è Honda. Presentato come il nuovo samurai, Keisuke fa ancora una tremenda fatica a rendersi utile. Della sua gara si ricorda il ritmo compassato, uno sguardo spaesato e dei cross, alcuni anche decenti, che non trovano alcun beneficiario in mezzo all'area. Anche Kakà non sembra aver digerito al meglio il cambio di modulo. Il brasiliano è abulico, tutta un'altra storia rispetto all'avvio di stagione. L'unico, là davanti, a offrire spunti interessanti, è Taarabt, che trova le soluzioni migliori quando fa da solo. Il Milan del primo tempo è pallido e Montolivo risulta di gran lunga il più pericoloso. Due tiri in porta, al 13' e al 42', trovano preparatissimo Curci. Non che il Bolgona conceda granché. Ben disposta in campo, la squadra di Ballardini copre gli spazi, è guardinga e stringe nella morsa gli avanti rossoneri. Riparte di rado, infatti i primi 45' scivolano via senza sussulti se non fosse per una bellissima parata di Abbiati su un colpo di testa estemporaneo di Khrin.

Nella ripresa il Milan è addirittura peggio perché aggiunge all'inconcludenza offensiva anche una certa dose d'insicurezza dietro. Il Bologna, nel giro di pochi minuti (dal 15' al 18') ha tre palle gol molto ghiotte. Cristaldo spedisce alto in spaccata, Abbiati si supera su Lazaros e Bianchi non trova l'angolo col collo pieno. La difesa, che deve rinunciare a Zapata nel riscaldamento, non ha grossi demeriti se non la sfortuna di essere un po' abbandonata a se stessa. Seedorf rivede i piani: toglie Honda e affida le chiavi dell'attacco a Pazzini. L'ex doriano dà vivacità e, in tandem con Kakà, sfiora un fortuito vantaggio. Poi si butta nel cuore della difesa e apre spazi per chi arriva da dietro. Uno di questi è Balotelli, privo di ispirazione e abbastanza in ombra fino a quel momento. Ma all'87' SuperMario fa partire un bolide – da posizione quasi impossibile – che non lascia scampo a Curci e al Bologna. E dona un sorriso al Milan "da campionato". Per andare avanti in Champions serve qualcosa di più e di diverso. Restano quattro giorni a Seedorf per trovarlo.



LE PAGELLE

Honda 4,5 - Cerca il bandolo della matassa ormai da un mese, ma poco è cambiato (e in peggio fra l'altro) rispetto al debutto col Sassuolo. Assodato che fatica ad ambientarsi, qualcuno comincia a chiedersi se è quello che serviva al Milan

Bianchi 6,5 - Ha solo un'occasione per far male ad Abbiati, ma nel secondo tempo fa un enorme lavoro e dà profondità alla squadra. Ballardini ha trovato il suo riferimento offensivo. Fisso

Balotelli 7 - Mario esce da un momento terribilmente delicato con un gol d'autore, nel finale. Prima di allora è una partita orrenda, in cui agli errori in fase d'appoggio manca un accenno di finalizzazione. La prodezza cancella tutto

Natali 6,5 - E' perfetto in avvio. Annulla Balotelli, mostra tempismo e cattiveria. Quello che serve alla difesa del Bologna. Poi trova anche un'ammonizione che non sminuisce una prova caratterialmente elevata

Taarabt 6 - L'ultimo arrivato è l'unica nota positiva (o sufficiente, fino all'esplosione di Balo) nei quattro davanti. Il nuovo modulo sembra aver tolto campo a Kakà, mentre il marocchino riesce a ricavare metri grazie alla sua furia agonistica. Un po' di indisciplina ma ottimi numeri



IL TABELLINO

MILAN-BOLOGNA 1-0

Milan (4-2-3-1): Abbiati 7; De Sciglio 5,5, Rami 6,5, Zaccardo 6, Constant 5; De Jong 5,5 (18' st Muntari 6), Montolivo 6; Honda 4,5 (21' st Pazzini 6), Kakà 5 (35' st Poli sv), Taarabt 6; Balotelli 7. A disp.: Amelia, Gabriel, Mexes, Abate, Essien, Saponara. All.: Seedorf 6

Bologna (3-5-2): Curci 6; Antonsson 6, Natali 6,5, Mantovani 6; Garics 6 (43' st Moscardelli sv), Christodoulopoulos 6,5, Perez 6 (43' st Friberg sv), Khrin 6,5, Morleo 6; Bianchi 6,5, Cristaldo 5,5 (39' st Laxalt sv). A disp.: Stojanovic, Malagoli, Sorensen, Cherubin, Crespo, Cech, Kone, Ibson, Paponi. All.: Ballardini 6

Arbitro: Bergonzi

Marcatori: 42' st Balotelli

Ammoniti: Zaccardo (M), Natali, Friberg (B)

Espulsi: -