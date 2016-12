Serie A: Milan a Empoli per ripartire

14:02 - A Empoli per ripartire. Il Milan torna in campo 72 ore dopo il ko contro la Juventus per l'anticipo della quarta giornata di campionato. Riflettori puntati su Fernando Torres, che al Castellani giocherà la sua prima gara da titolare con la maglia rossonera. Dopo tre partite senza punte di ruolo, Inzaghi punta sullo spagnolo per dare peso all'attacco. Nel tridente con il numero 9 dovrebbero esserci Honda e Menez.

Le quotazioni del francese nelle ultime ore sono in rialzo. L'ex giocatore del Psg sembrava destinato a rifiatare contro l'Empoli, invece il turno di riposo dovrebbe toccare a El Shaarawy. In difesa ballottaggio Rami-Bonera - favorito il primo - per il posto a fianco di Zapata, confermatissimo dopo la prova autoritaria contro la Juventus.

Pochi dubbi di formazione per Sarri: tutti a disposizione tranne Mchedlidze e Shekiladze, le cui condizioni sono da valutare. Due sconfitte e un pareggio nelle prime tre gare per i toscani, che però nell'unica gara giocata al Castellani hanno fatto penare la lanciatissima Roma di Garcia: per passare a Empoli servirà il miglior Milan.