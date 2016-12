Serie A: Livorno-Chievo 2-4, tripletta di Paloschi

17:57 - Al Picchi il Chievo vince 4-2 lo scontro salvezza con il Livorno portandosi a quota 30. Primo tempo pieno di emozioni con gli ospiti che vanno al riposo sul 2-3 grazie alla doppietta di Paloschi (6' e 46') e al gol di Thereau, ribaltando l'iniziale vantaggio di Siligardi. Nel secondo tempo i veronesi trovano subito la rete della tranquillità dopo 10' ancora con l'ex Milan che dal dischetto realizza la tripletta e chiude la pratica.

LA PARTITA

Finisce in un silenzio irreale, con i tifosi di casa che contestano Spinelli e chiedono spiegazioni ad una squadra che, a dispetto della sconfitta rimediata, ha lottato per 90', pagando le troppe disattenzioni difensive che a questi livelli non ci si può permettere. Il Chievo, da parte sua, può contare su un Paloschi (con quelli di oggi fanno 13) che finalmente sta mantenendo tutte quelle aspettative che da anni gli pesavano addosso. Per la permanenza matematica nella massima serie mancano ancora 7-8 punti ma se Corini riuscirà a mantenere alta la concentrazione i veneti si salveranno senza patemi d'animo.



A dispetto della pesantissima posta in palio Livorno e Chievo mettono in scena un primo atto spettacolare, giocando con un'intensità mostruosa sin dai primi istanti di gara. Dopo appena 6' i padroni di casa aprono le danze con Siligardi che, servito da Mesbah, batte Agazzi di testa e firma il suo quinto gol stagionale. I veronesi non mollano nemmeno per un secondo e prima trovano subito il pareggio con Paloschi, poi al 23' vanno addirittura sopra con Thereau, bravo ad anticipare un disattento Piccini. Ma la girandola dei gol non si ferma qua, anzi. Al 34' lo stesso Piccini arriva sul fondo, serve Paulinho in area che viene immediatamente atterrato da Rigoni. Damato fischia il rigore, poi trasformato dalla stessa punta italo-brasiliano, ma l'errore pesantissimo lo commette Tagliavento (giudice di linea) che da due passi non vede la palla uscita durante l'affondo dell'esterno amaranto. Il Livorno spinge ancora ma il terzetto difensivo, privo di Emerson, fa acqua da tutte le parti e a una manciata di secondi dalla fine del primo tempo, Paloschi di tacco sbuca nella mischia beffando un impotente Bardi.



La ripresa è ancora di marca clivense e solo due prodigiosi interventi del portiere di proprietà nerazzurra impediscono il quarto gol ospite, prima a Paloschi poi a Rigoni. Ma la gioia dell'eterno Under 21 è solo rimandata di qualche manciata di minuti. Al 55' Mesbah aggancia in area Radovanovic e Damato fischia il secondo penalty della gara (rigore più che dubbio). L'ex Genoa si presenta sul dischetto e batte l'estremo difensore livornese per la terza volta nel giro di 55'. Di Carlo le prova tutte inserendo anche Emeghara e Duncan ma gli uomini di Corini amministrano il vantaggio come una grande squadra. I fuochi livornesi sono ripetuti ma inoffensivi e il risultato non cambia più. Il Chievo porta a casa una vittoria che vale molto più dei tre punti in palio.

LE PAGELLE

Piccini 6: Si fa anticipare da Thereau con una facilità estrema in occasione del secondo gol, poi si riprende e fa il suo sulla destra facendo partire l'azione che procura il rigore di Paulinho



Paloschi 8: Corre, lotta e ne segna tre. L'eterna promessa è diventata realtà e i suoi 13 gol in stagione certificano che è pronto per una grande



Bardi 7: Ne prende 4 ma compie un paio d'interventi miracolosi. Se l'Inter vorrà vendere Handanovic il sostituto ce l'ha già in casa



Thereau 6,5: Gioca in punta di piedi come fa spesso ma in occasione del gol anticipa Piccini come una punta scafata che sa fare il suo mestiere



Mesbah 5: Di buono solo l'assist per Siligardi, di male tutto il resto

IL TABELLINO

LIVORNO-CHIEVO 2-4

Livorno (3-5-2): Bardi 7; Valentini 5,5 (8' st Duncan 6), Coda 5, Castellini 5,5; Piccini 6, Benassi 6, Biagianti 6 (22' st Belfodil s.v.), Greco 6, Mesbah 5; Paulinho 6,5, Siligardi 6,5 (8' st Emeghara 6).

A disp.: Anania, Aldegani, Emerson, Rinaudo, Ceccherini, Bartolini, Gemiti, Mosquera, Borja. All.: Di Carlo

Chievo (4-3-1-2): Agazzi 6; Frey 6, Dainelli 6, Cesar 5,5, Rubin 6(19' st Sardo); Guana 5,5, Rigoni 6, Radovanovic 6; Hetemaj 6,5; Thereau 6,5(15' st Obinna), Paloschi 8 (32' st Pellissier s.v.).

A disp.: Puggioni, Squizzi, Canini, Bernardini, Guarente, Bentivoglio, Stoian, Lazarevic. All.: Corini

Arbitro: Damato

Marcatori: 6' Siligardi, 33' Paulinho (L), 9' , 45' + 1 pt, 10' st Paloschi, 23' Thereau (C)

Ammoniti: Thereau, Guana, Radovanovic (C), Benassi, Coda, Biagianti (L)

Espulsi: --