Serie A: le probabili formazioni

10:19 - Ecco i possibili schieramenti dell'ultimo posticipo della ventiquattresima giornata di campionato

LUNEDI' 17 FEBBRAIO

VERONA-TORINO ore 20.45

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Marques, Moras, Albertazzi; Romulo, Cirigliano, Hallfredsson; Iturbe, Toni, Jankovic

A disp.: Nicolas, Pillud, Gonzalez, Agostini, Donadel, Donati, Sala, Marquinho, Martinho, Gomez, Cacia. All.: Mandorlini

Squalificati: -

Indisponibili: Maietta



Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Basha, Vives, Farnerud, Masiello; Cerci, Immobile.

A disp.: Gomis, Berni, Rodriguez, Bovo, Vesovic, Pasquale, Kurtic, Tachtsidis, El Kaddouri, Larrondo, Meggiorini, Barreto. All.: Ventura

Squalificati: Gillet (fino al 16/08/2014)

Indisponibili: Gazzi



LE ULTIME

Qui Verona: tutti a disposizione tranne capitan Maietta. In difesa ballottaggio tra Agostini e Albertazzi, con il secondo favorito. A centrocampo scalpita il nuovo arrivato Marquinho, che però potrebbe entrare a partita in corso. Nel tridente Jankovic preferito a Gomez.

Qui Torino: Niente turnover in vista del derby per Ventura: Cerci sarà regolarmente in campo con Immobile. Darmian in forse a causa di una lombalgia. Allertato Basha.



CAGLIARI-LIVORNO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS-CHIEVO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Ogbonna; Lichsteiner, Marchisio, Pirlo, Vidal, Asamoah; Giovinco, Llorente

A disp.: Storari, Rubinho, Peluso, Padoin, Isla, Pogba, Osvaldo, Quagliarella, Tevez. All.: Conte

Squalificati: -

Indisponibili: Chiellini, Pepe, Barzagli, Vucinic



Chievo (3-5-2): Agazzi; Frey, Canini, Bernardini; Sardo, Guana, Radovanovic, Hetemaj, Dramè; Stoian, Thereau.

A disp.: Puggioni, Claiton, Squizzi, Rubin, Mbaye, Bentivoglio, Guarente, Kupisz, Lazarevic, Obinna, Paloschi, Pellissier. All.: Corini

Squalificati: Cesar (1)

Indisponibili: Dainelli, Rigoni, Caiello, Paredes





SASSUOLO-NAPOLI ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (3-4-3): Pegolo; Antei, Cannavaro, Ariaudo; Gazzola, Marrone, Brighi, Longhi; Berardi, Floro Flores, Sansone.

A disp.: Pomini, Polito, Pucino, Missiroli, Mendes, Farias, Chisbah, Zaza, Floccari. All.: Malesani

Squalificati: Rosi (1)

Indisponibili: Terranova, Alexe, Acerbi, Masucci, Magnanelli, Manfredini, Biondini, Bianco, Ziegler



Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, Fernandez, Ghoulam; Dzemaili, Behrami; Mertens, Hamsik, Insigne; Higuain.

A disp.: Reina, Colombo, Britos, Contini, Henrique, Reveillere, Radosevic, Pandev, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: Callejon (1), Inler (1), Jorginho (1)

Indisponibili: Zuniga, Mesto



ROMA-SAMPDORIA ore 20.45

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Castan, Benatia, Torosidis; Nainggolan, Strootman, Pjanic; Florenzi, Destro, Gervinho.

A disp.: Skorupski, Lobont, Jedvaj, Romagnoli, Toloi, Taddei, Bastos, Ricci, De Rossi, Di Mariano, Ljajic.All.: Garcia

Squalificati: -

Indisponibili: Balzaretti, Dodò, Totti



Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Gastaldello, Mustafi, Regini; Palombo, Krsticic; Soriano, Gabbiadini, Wszolek; Eder.

A disp.: Fiorillo, Falcone, Costa, Fornasier, Salamon, Rodriguez, Berardi, Renan, Bjarnason, Obiang, Sestu, G. Sansone, Okaka. All.: Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Maxi Lopez



LE ULTIME

Qui Roma: De Rossi in panchina e il terzetto di centrocampo sarà composto da Nainggolan, Strootman e Pjanic. Gli accertamenti medici su Totti hanno confermato lo stop di 10 giorni e dunque il capitano giallorosso salta la gara con la Samp, al suo posto pronto Destro. Con Balzaretti e Dodò ai box, in fascia spazio a Torosidis.

Qui Sampdoria: Con Maxi Lopez ancora fuori, Mihajlovic schiera Eder come attaccante centrale. Krsticic vince il ballottaggio con Obiang.



