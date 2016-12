Serie A: le probabili formazioni della 37.a giornata

17:30 - Ecco i probabili schieramenti di tutte le gare della trentasettesima giornata di campionato

DOMENICA 11 MAGGIO

ROMA-JUVENTUS FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-3-3): Skorupski; Torosidis, Benatia, Castan, Bastos; Pjanic, De Rossi, Nainggolan; Gervinho, Totti, Destro.

A disp.: De Sanctis, Lobont, Toloi, Maicon, Taddei, Florenzi, Dodò, Ljajic. All.: Rudi Garcia

Squalificati: Romagnoli

Indisponibili: Balzaretti, Strootman

Juventus (3-5-2): Storari; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Pogba, Pirlo, Padoin, Asamoah; Tevez, Llorente.

A disp.: Buffon, Rubinho, Isla, Caceres, Ogbonna, Peluso, Pepe, Marchisio, Giovinco, Quagliarella, Osvaldo. All.: Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Vidal, Vucinic



CAGLIARI-CHIEVO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (4-3-3): Avramov; Perico, Rossettini, Astori, Murru; Dessena, Eriksson, Tabanelli; Cossu, Sau, Ibarbo.

A disp.: Carboni, Del Fabro, Avelar, Oikonomou, Ibraimi, Masia, Barella, Loi. All.: Pulga

Squalificati: Silvestri, Conti

Indisponibili: Pisano, Cabrera, Vecino, Ekdal, Nenè, Pinilla, Adryan

Chievo Verona (4-3-1-2): Agazzi; Sardo, Dainelli, Cesar, Dramé; Guana, Rigoni, Radovanovic; Hetemaj; Thereau, Paloschi.

A disp.: Puggioni, Squizzi, Frey, Dos Santos, Rubin, Bernardini, Bentivoglio, Guarente, Lazarevic, Paredes, Obinna, Stoian. All.: Corini

Squalificati: Pellissier (3)

Indisponibili: Canini



LIVORNO-FIORENTINA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Livorno (4-3-3): Anania; Ceccherini, Rinaudo, Emerson, Castellini; Biagianti, Mosquera, Duncan; Mesbah, Siligardi, Belfodil.

A disp.: Bardi, Aldegani, Valentini, Gemiti, Tiritiello, Borja, Benassi, Coda, Bartolini, Bruzzi, Mosquera. All.: Nicola

Squalificati: Paulinho, Greco

Indisponibili: Luci, Mbaye, Emeghara

Fiorentina (4-3-3): Rosati; Roncaglia, Rodriguez, Savic, Vargas; Aquilani, Ambrosini, Borja Valero; Ilicic, Matos, Cuadrado.

A disp.: Lupatelli, Bardini, Tomovic, Compper, Pasqual, Hegazi, M. Fernandez, Pizarro, Rossi, Joaquin, Matri, Rebic. All.: Montella

Squalificati: nessuno

Indisponibili: M. Gomez, Anderson, Diakité, Wolski



SAMPDORIA-NAPOLI ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-2-3-1): Fiorillo; De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Regini; Palombo, Krsticic; Gabbiadini, Eder, Soriano; Maxi Lopez.

A disp.: Da Costa, Falcone, Costa, Fornasier, Rodriguez, Salamon, Wszolek, Renan, Bjarnason, Sestu, Sansone. All.: Mihajlovic

Squalificati: Okaka

Indisponibili: Obiang, Berardi

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Mesto, Fernandez, Reveillere; Inler, Jorginho; Callejon, Hamsik, Insigne; Zapata.

A disp.: Doblas, Colombo, Henrique, Zuniga, Lasicki, Ghoulam, Romano, Radosevic, Pandev. All.: Benitez

Squalificati: Dzemaili, Britos

Indisponibili: Rafael, Behrami, Higuain, Albiol



SASSUOLO-GENOA FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Rosi, Antei, Cannavaro, Ziegler; Brighi, Biondini, Magnanelli; Berardi, Zaza, Floro Flores.

A disp.: Pomini, Polito, Mendes, Ariaudo, Chibsah, Brighi, Marrone, Floccari, Masucci, Sansone, Sanabria,Missiroli. All.: Di Francesco

Squalificati: Longhi, Gazzola

Indisponibili: Alexe, Manfredini, Acerbi, Bianco

Genoa (3-5-2): Perin; Antonini, Gamberini, Burdisso; Vrsaljko, Centurion, Bertolacci, Antonelli, Tabares; Calaiò, Gilardino.

A disp.: Bizzarri, Donnarumma, Blaze, Lucarini, Sokoli, Gamberini, Motta, Tagliavacche, Cabral, Calaiò, Fetfatzidis. All.: GasperiniSqualificati: nessuno

Indisponibili: Matuzalem, De Ceglie, Sturaro, Kucka, Marchese, Sculli



TORINO-PARMA FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Maksimovic, Kurtic, Vives, El Kaddouri, Darmian; Cerci, Immobile.

A disp.: Gomis, Berni, Barreca, Rodriguez, Vesovic, Gazzi, Tachtsidis, Meggiorini, Barreto, Larrondo. All.: Ventura

Squalificati: Gillet (fino al 16/08/2014)

Indisponibili: Masiello, Gui, Pasquale, Farnerud, Basha

Parma (4-4-2): Mirante; Cassani, Lucarelli, Paletta, Molinaro; Acquah, Marchionni, Parolo, Gobbi; Cassano, Biabiany.

A disp.: Pavarini, Bajza, Gobbi, Rossini, Galloppa, Gargano, Mauri, Obi, Munari, Palladino, Amauri, Cerri, Schelotto. All.: Donadoni

Squalificati: Felipe (2)

Indisponibili: Vergara, Pozzi



TORINO-PARMA ore 15

Torino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Maksimovic, Kurtic, Vives, El Kaddouri, Darmian; Cerci, Immobile.

A disp.: Gomis, Berni, Barreca, Rodriguez, Vesovic, Gazzi, Tachtsidis, Meggiorini, Barreto, Larrondo. All.: Ventura

Squalificati: Gillet (fino al 16/08/2014)

Indisponibili: Masiello, Gui, Pasquale, Farnerud, Basha

Parma (4-3-3): Mirante; Cassani, Paletta, Lucarelli, Molinaro; Acquah, Gargano, Parolo; Schelotto, Cassano, Biabiany.

A disp.: Pavarini, Bajza, Gobbi, Rossini, Galloppa, Marchionni, Mauri, Obi, Munari, Palladino, Amauri, Cerri. All.: Donadoni

Squalificati: Felipe (2)

Indisponibili: Vergara, Pozzi

LE ULTIME

Qui Torino: Cerci ha recuperato dall'affaticamento muscolare e sarà regolarmente in campo al fianco di Immobile. Per il resto Ventura dovrebbe affidarsi alla formazione tipo degli ultimi mesi, con El Kaddouri sulla linea di centrocampo. Recupera Rodriguez che inizialmente si accomoderà in panchina.

Qui Parma: è Amauri il dubbio di Donadoni: l'attaccante è alle prese con un problema muscolare e appare molto difficile il suo recupero. Al top della condizione invece Cassano, che formerà il tridente avanzato con Biabiany e Schelotto. In difesa, fermo ancora per squalifica Felipe, giocheranno Paletta e Lucarelli con Cassani e Molinaro sulle fasce.



