Serie A: le probabili formazioni della 36.a giornata

FIORENTINA-SASSUOLO ore 19

Fiorentina (4-3-1-2): Neto; Tomovic, Savic, Rodriguez, Pasqual; Aquilani, Pizarro, Borja Valero; Ilicic; Joaquin, Cuadrado.

A disp.: Rosati, Vargas, Diakitè, Roncaglia, Compper, Mati Fernandez, Anderson, Ambrosini, Wolski, Matos, Rossi, Matri. All.: Montella

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hegazi, Gomez, Rebic

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Gazzola, Antei, Cannavaro, Longhi; Biondini, Chibsah, Missiroli; Berardi, Zaza, Sansone.

A disp.: Pomini, Polito, Bianco, Ariaudo, Ziegler, Rosi, Marrone, Brighi, Floccari, Masucci, Floro Flores, Sanabria. All.: Di Francesco

Squalificati: Magnanelli

Indisponibili: Alexe, Acerbi, Manfredini



NAPOLI-CAGLIARI ore 21

Napoli (4-2-3-1): Reina; Henrique, Albiol, Fernandez, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain.

A disp.: Doblas, Colombo, Mesto, Reveillere, Behrami, Dzemaili, Radosevic, Mertens, Pandev, Zuniga, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rafael

Cagliari (4-3-3): Avramov; Pisano, Rossettini, Astori, Avelar; Dessena, Conti, Eriksson; Ibraimi, Sau, Ibarbo.

A disp.: Silvestri, Perico, Murru, Oikonomou, Tabanelli, Cossu, Loi. All.: Pulga

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Adryan, Vecino, Ekdal, Nenè, Cabrera, Pinilla

LE ULTIME

Qui Cagliari: resta in dubbio la presenza di Pinilla, che in settimana ha sentito delle noie all'adduttore sinistro e non si è allenato con i compagni.



LAZIO-VERONA ore 19

Lazio (4-3-3): Berisha; Konko, Biava, Cana, Radu; Biglia, Ledesma, Lulic; Candreva, Mauri, Keita.

A disp.: Marchetti, Strakosha, Ciani, Novaretti, Pereirinha, Dias, Onazi, Gonzalez, Felipe Anderson, Postiga, Klose, Perea. All.: Reja

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ederson

Verona (4-3-3): Rafael; Pillud, Moras, Marques, Albertazzi; Sala, Donadel, Hallfredsson, Gomez, Toni, Marquinho.

A disp.: Nicolas, Cacciatore, Maietta, Agostini, Cirigliano, Romulo, Cacia, Jankovic, Donsah, Gonzalez, Rabusic. All.: Mandorlini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Donati, Martinho, Iturbe



LE ULTIME

Qui Lazio: Mauri ha risolto il fastidio muscolare degli scorsi giorni. Contro il Verona, lunedì, la rosa della Lazio sarà quindi (quasi) al completo, a partire da Klose. Se il tedesco, che si allena con i compagni già da una settimana, dovesse farcela a scendere in campo dal primo minuto, i biancocelesti dovrebbero schierarsi con il tridente d'attacco completato da Candreva e Lulic. Se l'attaccante dovesse invece partire dalla panchina, spazio a Mauri e Keita, con il bosniaco che retrocederà a centrocampo assieme a Biglia e Ledesma (in caso contrario la mediana sara' completata da Gonzalez). In difesa rientrano Konko e Radu. Biava e Cana (favorito sul rientrante Dias) dovrebbero proteggere il portiere Berisha (in vantaggio su Marchetti).

Qui Verona: La squadra di Mandorlini è alle prese con il recupero di Iturbe, che soffre per una forte contusione alla coscia sinistra e rimane in forte dubbio per la gara con i biancocelesti. Romulo si è allenato col gruppo e potrebbe essere della sfida, mentre Donati continua con la fase riabilitativa.



JUVENTUS-ATALANTA ore 21

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Marchisio, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente. A disp.: Storari, Caceres, Ogbonna, Peluso, Isla, Vidal, Padoin, Pepe, Giovinco, Vucinic, Quagliarella, Osvaldo. All. Conte

Squalificati: -

Indisponibili: -

Atalanta (4-4-2): Consigli, Benaloune, Yepes, Lucchini, Brivio; Raimondi, Baselli, Carmona, Bonaventura; Moralez, Denis.

A disp.: Sportiello, Frezzolini, Nica, Scaloni, Lucchini, Bellini, Raimondi, Del Grosso, Giorgi, Migliaccio, Kone, Bentacourt, De Luca. All.: Colantuono

Squalificati: Cigarini

Indisponibili: Cazzola, Brienza, Estigarribia, Stendardo, Livaja



LE ULTIME

Qui Juve: Lunedì sera, per la partita scudetto con l'Atalanta, Conte dovrebbe fare riposare Vidal, ancora non al meglio: al suo posto: Marchisio. In attacco confermati Llorente e Tevez, con Barzagli di nuovo dal primo minuto in difesa. Lichtsteiner in vantaggio su Isla.

Qui Atalanta: Centrocampo da inventare contro la Juve. Colantuono dovra' fare a meno dello squalificato Cigarini: al suo posto ci sara' Baselli. Probabile assente anche l'ex Estigarribia, ancora a parte insieme a Stendardo. Il posto del paraguaiano sara' preso da Raimondi, mentre al centro della difesa giocheranno Yepes e Lucchini. A sinistra Brivio e' favorito su Del Grosso. La buona notizia arriva dal recupero completo di Maxi Moralez, che dovrebbe riprendersi il posto in attacco alle spalle di Denis. Livaja invece risulta ancora in Croazia. Poche incertezze sul modulo tattico: Colantuono dovrebbe accantonare il 4-3-3 sperimentato con il Genoa e tornare al collaudato 4-4-2.



