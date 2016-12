Serie A: le probabili formazioni della 32.a giornata

20:05 - Ecco gli schieramenti di tutte le gare della trentaduesima giornata di campionato

LUNEDI' 7 APRILE

GENOA-MILAN FORMAZIONI UFFICIALI ore 21

Genoa (3-4-3): Perin; Marchese, De Maio, Burdisso; Motta, Sturaro, Bertolacci, Antonelli; Fetfatzidis, Gilardino, Sculli.

A disp.: Bizzarri, Gamberini, Donnarumma, Portanova, Antonini, De Ceglie, Cabral, Cofie, Centurion, Konate, Calaiò. All.: Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Kucka, Matuzalem, Vrsaljko



Milan (4-2-3-1): Abbiati; Bonera, Rami, Mexes, Constant; De Jong, Montolivo; Honda, Kakà, Taarabt; Pazzini.

A disp.: Amelia, Gabriel, Zapata, Abate, Zaccardo, Emanuelson, Cristante, Saponara, Poli, Birsa, Robinho, Balotelli. All.: Seedorf

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Petagna, El Shaarawy, Muntari, Essien







LE ULTIME

Qui Genoa: Antonini e Burdisso sono recuperati, ma solo il secondo dovrebbe partire titolare. Gasperini punta sul 3-4-3 con Gilardino e Sculli affiancati da Konate.

Qui Milan: Seedorf rinuncia a SuperMario colpito da raffreddore: panchina e spazio a Pazzini. Montolivo favorito per affiancare De Jong a centrocampo. Bonera in vantaggio su Abate per la fascia destra di difesa e Constant su Emanuelson per quella sinistra. Non convocato Silvestre.



JUVENTUS-LIVORNO ore 19

Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; LIchtsteiner , Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Giovinco, Llorente.

A disp.: Storari, Rubinho, Isla, Peluso, Ogbonna, Padoin, Osvaldo, Vucinic, Tevez, Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: Vidal (1)

Indisponibili: Barzagli, Pepe



Livorno (4-4-2): Bardi; Ceccherini, Valentini, Coda, Castellini; Benassi, Biagianti, Greco, Mesbah; Paulinho, Siligardi.

A disp.: Anania, Aldegani, Gemiti, Piccini, Tiritiello, Bartolini, Mosquera, Duncan, Emeghara, Borja, Belfodil. All.: Di Carlo

Squalificati: -

Indisponibili: Luci, Emerson, Mbaye





LE ULTIME

Qui Juve: sospiro di sollievo per Tevez, ma l'Apache potrebbe riposare in vista del ritorno di Europa League contro il Lione. Giovinco in pole per affiancare Llorente. Lichtsteiner vince il ballottaggio con Isla per il posto sul versante destro di centrocampo. Recuperato anche Ogbonna.



Qui Livorno: Di Carlo dovrà fare a meno per un mese di Mbaye, alle prese con una lesione muscolare all'inguine. In avanti dubbi sul partner del sicuro Siligardi: Paulinho e Belfodil in corsa per una maglia. Non convocato Rinaudo.

LE ULTIME

Qui Genoa: Antonini e Burdisso sono recuperati. A disposizione anche Donnarumma. Gilardino con Sculli in avanti.

Qui Milan: stop di almeno tre settimane per Essien, alle prese con una lesione del semimembranoso della coscia destra. Il ghanese effettuerà ulteriori controlli tra 10 giorni circa. Muntari ko per due settimane per un problema al polpaccio. Montolivo favorito per affiancare De Jong a centrocampo. Bonera in vantaggio su Abate per la fascia destra di difesa e Constant su Emanuelson per quella sinistra. Non convocato Silvestre.

PARMA-NAPOLI ore 20:45

Parma (4-3-3): Mirante; Cassani, Paletta, Felipe, Molinaro; Acquah, Marchionni, Parolo; Biabiany, Cassano, Schelotto.

A disp.: Bajza, Pavarini, Rossini, Gobbi, Jankovic, Galloppa, Mauri, Sall Obi, Munari, Palladino, Cerri. All.: Donadoni

Squalificati: Amauri (1), Lucarelli (1)

Indisponibili: Vergara, Pozzi, Gargano



Napoli (4-2-3-1): Reina; Henrique, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Jorginho, Inler; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain.

A disp.: Doblas, Colombo, Britos, Reveillere, Mesto, Behrami, Dzemaili, Mertens, Pandev, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: -

Indisponibili: Rafael, Maggio, Zuniga





LE ULTIME



Qui Parma : Paletta è recuperato, Donadoni spera di avere a disposizione anche Cassano. A centrocampo si va verso la conferma di Acquah, Marchionni e Parolo. La Corte di giustizia federale ha ridotto a una la giornata di squalifica di Amauri. Non convocato Gargano.

Qui Napoli: Mesto tra i convocati, Zuniga non ancora. Out anche Maggio, reduce dal pneumotorace che lo ha colpito in occasione della trasferta a Oporto: probabilmente sarà pronto in occasione del prossimo impegno di campionato con la Lazio. In avanti ballottaggio Insigne-Mertens, con il primo favorito.

