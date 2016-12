Serie A: le probabili formazioni della 31.a giornata

11:48 - Ecco i probabili schieramenti di tutte le gare della trentunesima giornata di campionato

LUNEDI' 31 MARZO

UDINESE-CATANIA ore 19:00

Udinese (3-5-1-1): Scuffet; Heurtaux, Danilo, Domizzi; Widmer, Pinzi, Allan, Pereyra, Basta; Fernandes; Di Natale.

A disp: Kelava, Brkic, Naldo, Badu, Jadson, Yebda, Lazzari, Gabriel Silva, Maicosuel, Nico Lopez, Zielinski, Muriel. All.: Guidolin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno





Catania (3-5-2): Andujar; Bellusci, Legrottaglie, Gyomber; Peruzzi, Izco, Lodi, Rinaudo, Monzon; Bergessio, Barrientos.

LE ULTIME

Qui Udinese:

Qui Catania:

LIVORNO-INTER ore 20:45

Ficara, Alvarez, Capuano, Rolin, Biraghi, Petkovic, Plasil, Fedato, Leto, Keko, Boateng.Maran.nessunoCastro, Almiron, Spolli, FrisonDopo il pareggio con l'Inter a San Siro in cui Guidolin ha fatto partire dal primo minuto Muriel, il tecnico friulano dovrebbe ridare le redini dell'attacco a capitan Di Natale. A centrocampo torna Basta, che ha scontato la squalifica, mentre in porta è confermatissimo Scuffet.Contro l'Udinese, Maran ritrova Bergessio, al rientro dalla squalifica, e Rolin, recuperato dall'infortunio ma destinato alla panchina. Ancora indisponibili Spolli, Frison, Castro, Almiron.

Livorno (3-5-2): Bardi; Valentini, Emerson, Castellini; Mbaye, Benassi, Biagianti, Greco, Mesbah; Belfodil, Paulinho.

A disp.: Anania, Aldegani, Coda, Piccini, Ceccherini, Duncan, Mosquera, Gemiti, Borja, Siligardi, Emeghara. All.: Di Carlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Luci, Rinaudo

Inter (3-4-3): Handanovic; Rolando, Samuel, Juan Jesus; Jonathan, Hernanes, Kuzmanovic, D'Ambrosio; Alvarez, Icardi, Palacio.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Ranocchia, Zanetti, Andreolli, Nagatomo, Kovacic, Guarin, Cambiasso, Taider, Milito, Botta. All.: Mazzarri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chivu, Campagnaro



LE ULTIME



Qui Livorno: Emerson è in via di guarigione dopo il problema muscolare accusato a Torino e dovrebbe partire dal primo minuto, mentre Rinaudo e Coda non sono ancora al meglio e solo quest'ultimo è stato convocato.



Qui Inter: Mazzarri pensa al cambio di modulo: dal 3-5-2 al 3-4-3 per aver maggiori possibilità di segnare. A centrocampo turno di riposo per Cambiasso. Mentre per un posto nel tridente ballottaggio tra Alvarez e Guarin.



UDINESE-CATANIA ore 19:00

Udinese (3-5-1-1): Scuffet; Heurtaux, Danilo, Domizzi; Widmer, Pinzi, Allan, Pereyra, Basta; Fernandes; Di Natale.

A disp: Kelava, Brkic, Naldo, Badu, Jadson, Yebda, Lazzari, Gabriel Silva, Maicosuel, Nico Lopez, Zielinski, Muriel. All.: Guidolin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno





Catania (3-5-2): Andujar; Bellusci, Legrottaglie, Gyomber; Peruzzi, Izco, Lodi, Rinaudo, Monzon; Bergessio, Barrientos.

LE ULTIME

Qui Udinese:

Qui Catania:

LIVORNO-INTER ore 20:45

Ficara, Alvarez, Capuano, Rolin, Biraghi, Petkovic, Plasil, Fedato, Leto, Keko, Boateng.Maran.nessunoCastro, Almiron, Spolli, FrisonDopo il pareggio con l'Inter a San Siro in cui Guidolin ha fatto partire dal primo minuto Muriel, il tecnico friulano dovrebbe ridare le redini dell'attacco a capitan Di Natale. A centrocampo torna Basta, che ha scontato la squalifica, mentre in porta è confermatissimo Scuffet.Contro l'Udinese, Maran ritrova Bergessio, al rientro dalla squalifica, e Rolin, recuperato dall'infortunio ma destinato alla panchina. Ancora indisponibili Spolli, Frison, Castro, Almiron.

Livorno (3-5-2): Bardi; Valentini, Emerson, Castellini; Mbaye, Benassi, Biagianti, Greco, Mesbah; Belfodil, Paulinho.

A disp.: Anania, Aldegani, Coda, Piccini, Ceccherini, Duncan, Mosquera, Gemiti, Borja, Siligardi, Emeghara. All.: Di Carlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Luci, Rinaudo

Inter (3-5-2): Handanovic; Rolando, Ranocchia, Juan Jesus; Jonathan, Guarin, Cambiasso, Hernanes, Nagatomo; Palacio, Icardi.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Samuel, Zanetti, Andreolli, D'Ambrosio, Kovacic, Kuzmanovic, Alvarez, Taider, Milito, Botta. All.: Mazzarri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chivu, Campagnaro



LE ULTIME



Qui Livorno: Emerson è in via di guarigione dopo il problema muscolare accusato a Torino e dovrebbe partire dal primo minuto, mentre Rinaudo e Coda non sono ancora al meglio e solo quest'ultimo è stato convocato.



Qui Inter: Mazzarri per la trasferta di Livorno si riaffida a Rolando nei tre di difesa, facendo riaccomodare in panchina Samuel (Campagnaro non convocato per un problema al polpaccio). Non si escludono cambiamenti anche a centrocampo, con Alvarez che potrebbe far rifiatare uno tra Guarin ed Hernanes e D'Ambrosio che potrebbe sostituire Nagatomo, reduce da un problema muscolare.



NAPOLI-JUVENTUS ore 20:45

Napoli (4-2-3-1): Reina; Henrique, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain.

A disp.: Doblas, Colombo, Britos, Dzemaili, Mesto, Reveillere, Radosevic, Bariti, Pandev, Mertens, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponbili: Rafael, Maggio, Behrami, Zuniga



Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Llorente, Osvaldo.

A disp.: Storari, Rubinho, Isla, Marchisio, Padoin, Mattiello, Penna, Giovinco, Vucinic. All.: Conte

Squalificati: Tevez (1)

Indisponibili: Barzagli, Ogbonna, Peluso, Pepe, Quagliarella



LE ULTIME



Qui Napoli: In vista del big match di domenica sera contro la Juventus Benitez potrà contare sul ritorno di Mesto e Mertens, che contro i bianconeri dovrebbero andare in panchina. Niente da fare, invece, per Zuniga, che ha lavorato con il gruppo e poi ha fatto allenamento specifico.



Qui Juve: Al San Paolo non ci sarà lo squalificato Tevez: pronto Osvaldo a far coppia con Llorente. Pirlo regolarmente in regia, con Marchisio pronto a subentrare. Sulle fasce Lichtsteiner favorito su Isla a destra e Asamoah sulla sinistra. In difesa Caceres con Bonucci e Chiellini. Quagliarella out per un fastidio muscolare.



LUNEDI' 31 MARZO

UDINESE-CATANIA ore 19:00

Udinese (3-5-1-1): Scuffet; Heurtaux, Danilo, Domizzi; Widmer, Pinzi, Allan, Pereyra, Basta; Fernandes; Di Natale.

A disp: Kelava, Brkic, Naldo, Bubnjic, Jadson, Yebda, Lazzari, Gabriel Silva, Maicosuel, Nico Lopez, Zielinski, Muriel. All.: Guidolin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno





Catania (3-5-2): Andujar; Bellusci, Legrottaglie, Gyomber; Peruzzi, Izco, Lodi, Rinaudo, Monzon; Bergessio, Barrientos.

LE ULTIME

Qui Udinese:

Qui Catania:

LIVORNO-INTER ore 20:45

Ficara, Alvarez, Capuano, Rolin, Biraghi, Petkovic, Plasil, Fedato, Leto, Keko, Boateng.Maran.nessunoCastro, Almiron, Spolli, FrisonDopo il pareggio con l'Inter a San Siro in cui Guidolin ha fatto partire dal primo minuto Muriel, il tecnico friulano dovrebbe ridare le redini dell'attacco a capitan Di Natale. A centrocampo torna Basta, che ha scontato la squalifica, mentre in porta è confermatissimo Scuffet.Contro l'Udinese, Maran ritrova Bergessio, al rientro dalla squalifica, e Rolin, recuperato dall'infortunio ma destinato alla panchina. Ancora indisponibili Spolli, Frison, Castro, Almiron.

Livorno (3-5-2): Bardi; Valentini, Emerson, Castellini; Mbaye, Benassi, Biagianti, Greco, Mesbah; Belfodil, Paulinho.

A disp.: Anania, Coda, Piccini, Ceccherini, Duncan, Mosquera, Gemiti, Borja, Siligardi, Emeghara. All.: Di Carlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Luci, Rinaudo

Inter (3-5-2): Handanovic; Rolando, Ranocchia, Juan Jesus; Jonathan, Guarin, Cambiasso, Hernanes, Nagatomo; Palacio, Icardi.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Campagnaro, Samuel, Zanetti, D'Ambrosio, Kovacic, Kuzmanovic, Alvarez, Taider, Milito, Botta. All.: Mazzarri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chivu



LE ULTIME



Qui Livorno: Emerson è in via di guarigione dopo il problema muscolare accusato a Torino e dovrebbe partire dal primo minuto, mentre Rinaudo e Coda non sono ancora al meglio e solo quest'ultimo dovrebbe essere a disposizione di Di Carlo



Qui Inter: Mazzarri per la trasferta di Livorno si riaffida a Rolando nei tre di difesa, facendo riaccomodare in panchina Samuel. Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione che ha pareggiato contro l'Udinese con Icardi e Palacio davanti.



LIVORNO-INTER ore 20:45

Livorno (3-5-2): Bardi; Valentini, Emerson, Castellini; Mbaye, Benassi, Biagianti, Greco, Mesbah; Belfodil, Paulinho.

A disp.: Anania, Coda, Piccini, Ceccherini, Duncan, Mosquera, Gemiti, Borja, Siligardi, Emeghara. All.: Di Carlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Luci, Rinaudo

Inter (3-5-2): Handanovic; Rolando, Ranocchia, Juan Jesus; Jonathan, Guarin, Cambiasso, Hernanes, Nagatomo; Palacio, Icardi.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Campagnaro, Samuel, Zanetti, D'Ambrosio, Kovacic, Kuzmanovic, Alvarez, Taider, Milito, Botta. All.: Mazzarri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chivu



LE ULTIME



Qui Livorno: Emerson è in via di guarigione dopo il problema muscolare accusato a Torino e dovrebbe partire dal primo minuto, mentre Rinaudo e Coda non sono ancora al meglio e solo quest'ultimo dovrebbe essere a disposizione di Di Carlo



Qui Inter: Mazzarri per la trasferta di Livorno si riaffida a Rolando nei tre di difesa, facendo riaccomodare in panchina Samuel. Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione che ha pareggiato contro l'Udinese con Icardi e Palacio davanti.



UDINESE-CATANIA ore 19:00

Udinese (3-5-1-1): Scuffet; Heurtaux, Danilo, Domizzi; Widmer, Pinzi, Allan, Pereyra, Basta; Fernandes; Di Natale.

A disp: Kelava, Brkic, Naldo, Bubnjic, Jadson, Yebda, Lazzari, Gabriel Silva, Maicosuel, Nico Lopez, Zielinski, Muriel. All.: Guidolin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno





Catania (3-5-2): Andujar; Bellusci, Legrottaglie, Gyomber; Peruzzi, Izco, Lodi, Rinaudo, Monzon; Bergessio, Barrientos.

LE ULTIME

Qui Udinese:

Qui Catania:

LIVORNO-INTER ore 20:45

Ficara, Alvarez, Capuano, Biraghi, Petkovic, Plasil, Fedato, Leto, Keko, Boateng.Maran.nessunoCastro, Almiron, Spolli, Frison, RolinDopo il pareggio con l'Inter a San Siro in cui Guidolin ha fatto partire dal primo minuto Muriel, il tecnico friulano dovrebbe ridare le redini dell'attacco a capitan Di Natale. A centrocampo torna Basta, che ha scontato la squalifica, mentre in porta è confermatissimo Scuffet.Contro l'Udinese, Maran ritrova Bergessio, al rientro dalla squalifica. Ancora indisponibili Spolli, Frison, Castro, Almiron e Rolin, quest'ultimo sottopostosi a lavoro differenziato.

Livorno (3-5-2): Bardi; Valentini, Emerson, Castellini; Mbaye, Benassi, Biagianti, Greco, Mesbah; Belfodil, Paulinho.

A disp.: Anania, Coda, Piccini, Ceccherini, Duncan, Mosquera, Gemiti, Borja, Siligardi, Emeghara. All.: Di Carlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Luci, Rinaudo

Inter (3-5-2): Handanovic; Rolando, Ranocchia, Juan Jesus; Jonathan, Guarin, Cambiasso, Hernanes, Nagatomo; Palacio, Icardi.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Campagnaro, Samuel, Zanetti, D'Ambrosio, Kovacic, Kuzmanovic, Alvarez, Taider, Milito, Botta. All.: Mazzarri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chivu



LE ULTIME



Qui Livorno: Emerson è in via di guarigione dopo il problema muscolare accusato a Torino e dovrebbe partire dal primo minuto, mentre Rinaudo e Coda non sono ancora al meglio e solo quest'ultimo dovrebbe essere a disposizione di Di Carlo



Qui Inter: Mazzarri per la trasferta di Livorno si riaffida a Rolando nei tre di difesa, facendo riaccomodare in panchina Samuel. Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione che ha pareggiato contro l'Udinese con Icardi e Palacio davanti.



LIVORNO-INTER ore 20:45

Livorno (3-5-2): Bardi; Valentini, Emerson, Castellini; Mbaye, Benassi, Biagianti, Greco, Mesbah; Belfodil, Paulinho.

A disp.: Anania, Coda, Piccini, Ceccherini, Duncan, Mosquera, Gemiti, Borja, Siligardi, Emeghara. All.: Di Carlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Luci, Rinaudo

Inter (3-5-2): Handanovic; Rolando, Ranocchia, Juan Jesus; Jonathan, Guarin, Cambiasso, Hernanes, Nagatomo; Palacio, Icardi.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Campagnaro, Samuel, Zanetti, D'Ambrosio, Kovacic, Kuzmanovic, Alvarez, Taider, Milito, Botta. All.: Mazzarri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chivu



LE ULTIME



Qui Livorno: Emerson è in via di guarigione dopo il problema muscolare accusato a Torino e dovrebbe partire dal primo minuto, mentre Rinaudo e Coda non sono ancora al meglio e solo quest'ultimo dovrebbe essere a disposizione di Di Carlo



Qui Inter: Mazzarri per la trasferta di Livorno si riaffida a Rolando nei tre di difesa, facendo riaccomodare in panchina Samuel. Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione che ha pareggiato contro l'Udinese con Icardi e Palacio davanti.