Serie A: le probabili formazioni della 28.a giornata

20:13 - Ecco i probabili schieramenti di tutte le gare della ventottesima giornata di campionato

LUNEDI' 17 MARZO

ROMA-UDINESE ore 21 FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Benatia, Castan, Dodò; Pjanic, Nainggolan, Taddei; Gervinho, Destro, Totti.

A disp.: Skorupski, Lobont, Bastos, Jedvaj, Romagnoli, Toloi, Mazzitelli, Ricci, Ljajic, Florenzi. All.: Rudi Garcia

Squalificati: De Rossi (2), Maicon (1)

Indisponibili: Strootman, Balzaretti



Udinese (3-5-1-1): Scuffet; Heurtaux, Danilo, Domizzi; Widmer, Allan, Pinzi, Badu, Basta; Pereyra; Di Natale,

A disp: Kelava, Brkic, Douglas, Naldo, Gabriel Silva, Bubnjic, Yebda, Lazzari, Nico Lopez, Zielinski, Muriel, Maicosuel.

Squalificati: Fernandes (1)

Indisponibili: -









TORINO-NAPOLI ore 19

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Tachtsidis, El Kaddouri, Kurtic, Vesovic; Cerci, Immobile.

A disp.: Gomis, Berni, Bovo, Farnerud, Gazzi, Rodriguez, Basha, Barreto, Meggiorini. All.: Ventura

Squalificati: Vives (1), Gillet (fino al 16-08-2014)

Indisponibili: Masiello, Larrondo, Pasquale



Napoli (4-2-3-1): Reina; Revelliere, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon, Insigne, Mertens; Higuain.

A disp.: Doblas, Colombo, Henrique, Britos, Dzemaili, Mesto, Behrami, Pandev, Hamsik, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Rafael, Maggio

LE ULTIME

Qui Torino: Ventura dovrà fare a meno di Vives, che sconterà la giornata di squalifica, e degli infortunati Pasquale, Larrondo e Masiello: spazio a Vesovic sulla corsia esterna. In attacco confermatissima la coppia Cerci-Immobile.

Qui Napoli: Hamsik, che sta vivendo un periodo nero, potrebbe finire in panchina in vista della sfida decisiva di Europa League con il Porto. Benitez scatena Callejon, Insigne e Mertens alle spalle di Higuain per una formazione super offensiva. Mesto torna tra i convocati quattro mesi e mezzo dopo l'infortunio al ginocchio.



GENOA-JUVENTUS ore 20.45

Genoa (3-4-3): Perin; De Maio, Burdisso, Marchese; Motta, Bertolacci, Matuzalem, Antonelli; Konatè, Gilardino, Sculli.

A disp.: Bizzarri, Albertoni, De Ceglie, Portanova, Centurion, Sturaro, Cabral, Fetfatzidis, Calaiò. All.: Gasperini

Squalificati: Cofie (1)

Indisponibili: Kucka, Gamberini, Donnarumma, Vrsaljko, Antonini



Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini: Lichtsteiner, Pogba, Pirlo, Vidal, Peluso; Llorente, Osvaldo.

A disp.: Storari, Rubinho, Caceres, Ogbonna, Slivka, Isla, Padoin, Asamoah, Marzouk, Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Vucinic, Pepe, Marchisio, Giovinco, Tevez



LE ULTIME

Qui Genoa: Gasperini ne convoca 20 per per la sfida di domenica sera. Oltre agli infortunati Kucka, Gamberini e Donnarumma, saranno assenti anche gli esterni Antonini e Vrsaljko, alle prese con lievi problemi fisici. Titolare sull'out di destra uno dei due ex della gara, Motta.



Qui Juve: Per la trasferta di Genova Conte non recupera Marchisio e Giovinco, acciaccati dopo il match di Europa League, e Tevez ancora non al meglio. La coppia offensiva dovrebbe essere formata da Osvaldo e Llorente mentre a sinistra riposerà Asamoah. Al suo posto Peluso. Prima convocazione per i giovani della Primavera Slivka e Marzouk



TORINO-NAPOLI ore 19

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Tachtsidis, El Kaddouri, Kurtic, Vesovic; Cerci, Immobile.

A disp.: Gomis, Berni, Bovo, Farnerud, Gazzi, Rodriguez, Basha, Barreto, Meggiorini. All.: Ventura

Squalificati: Vives (1), Gillet (fino al 16-08-2014)

Indisponibili: Masiello, Larrondo, Pasquale



Napoli (4-2-3-1): Reina; Revelliere, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon, Insigne, Mertens; Higuain.

A disp.: Doblas, Colombo, Henrique, Britos, Dzemaili, Mesto, Behrami, Pandev, Hamsik, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Rafael, Maggio

LE ULTIME

Qui Torino: Ventura dovrà fare a meno di Vives, che sconterà la giornata di squalifica, e degli infortunati Pasquale, Larrondo e Masiello: spazio a Vesovic sulla corsia esterna. In attacco confermatissima la coppia Cerci-Immobile.

Qui Napoli: Hamsik, che sta vivendo un periodo nero, potrebbe finire in panchina in vista della sfida decisiva di Europa League con il Porto. Benitez scatena Callejon, Insigne e Mertens alle spalle di Higuain per una formazione super offensiva. Mesto torna tra i convocati quattro mesi e mezzo dopo l'infortunio al ginocchio.



TORINO-NAPOLI ore 19

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Tachtsidis, El Kaddouri, Kurtic, Vesovic; Cerci, Immobile.

A disp.: Gomis, Berni, Bovo, Farnerud, Barreca, Aramu, Gazzi, Basha, Gyasi, Barreto, Meggiorini. All.: Ventura

Squalificati: Vives (1), Gillet (fino al 16-08-2014)

Indisponibili: Masiello, Larrondo, Pasquale



Napoli (4-2-3-1): Reina; Revelliere, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain.

A disp.: Doblas, Colombo, Henrique, Britos, Dzemaili, Radosevic, Behrami, Bariti; Pandev, Insigne, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mesto, Zuniga, Rafael, Maggio

LE ULTIME

Qui Torino: Ventura dovrà fare a meno di Vives che sconterà la giornata di squalifica e degli infortunati Pasquale, Larrondo e Masiello: spazio a Vesovic sulla corsia esterna. In attacco confermata la coppia Cerci-Immobile.

Qui Napoli: Maggio è stato operato d'urgenza per un pneumotorcare. L'esterno azzurro è ricoverato alla clinica Pineta Grande di Castelvolturno dopo il malore durante il volo di ritorno da Oporto: condizioni stabili.



