Serie A: le probabili formazioni della 22.a giornata

15:30 - Ecco i probabili schieramenti di tutte le gare della ventiduesima giornata di campionato

DOMENICA 2 FEBBRAIO

JUVENTUS-INTER ore 20.45

Juventus (3-5-2): Storari; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente

A disp.: Rubinho, Vannucchi, Caceres, Ogbonna, Peluso, Isla, Padoin, Marchisio, Pepe, Giovinco, Vucinic. All.: Conte

Squalificati: Buffon (1)

Indisponibili: QuagliarellaInter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, J. Jesus; Jonathan, Kovacic, Kuzmanovic, Taider, Nagatomo; Alvarez; Palacio.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Ranocchia, Zanetti, Andreolli, Mudingayi, Samuel, D'Ambrosio, Botta, Icardi, Milito. All.: Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chivu, Cambiasso

LE ULTIME



Qui Juve: Conte deve rinunciare allo squalificato Buffon, sostituito da Storari. Pronto il rientro a centrocampo di Pirlo, che sarà affiancato da Vidal e Pogba. In avanti spazio alla coppia titolare Tevez-Llorente. Non convocati Osvaldo e Quagliarella, quest'ultimo a causa dell'influenza.

Qui Inter: il nuovo arrivato D'Ambrosio andrà in panchina. Hernanes invece non potrà essere disponibile: manca infatti la documentazione completa per il trasferimento. Si torna all'unica punta, con Alvarez dietro Palacio e Milito inizialmente fuori. Nel centrocampo a cinque Kovacic in cabina di regia, affiancato da Kuzmanovic e Taider. Out l'infortunato Cambiasso, non convocato Guarin.



LUNEDI' 3 FEBBRAIO

GENOA-SAMPDORIA ore 20:45

Genoa (3-4-3): Perin; De Maio, Burdisso, Marchese; Antonini, Bertolacci, Matuzalem, De Ceglie; Fetfatzidis, Gilardino, Antonelli.

A disp.: Bizzarri, Donnarumma, Portanova, Motta, Sturaro, Vrsaljko, Cofie, Cabral, Centurion, Konatè, Calaiò. All.: Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kucka, GamberiniSampdoria (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Regini; Palombo, Obiang; Gabbiadini, Eder, Soriano; Maxi Lopez.

A disp.: Fiorillo, Rodriguez, Salamon, Fornasier, Costa, Wszolek, Renan, Berardi, Krsticic, Sansone, Okaka. All.: Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bjarnason

LE ULTIME

Qui Genoa: la difesa a tre dovrebbe essere formata da De Maio, Burdisso e Marchese: Portanova in panchina. In avanti Fetfatzidis la spunta su Konatè e formerà il tridente d'attacco con Gilardino e Antonelli.

Qui Sampdoria: Maxi Lopez partirà titolare. Eder torna dietro con Gabbiadini e Soriano. Regini si riprende la fascia sinistra dopo la pausa per squalifica. Obiang in vantaggio su Krsticic. Possibile convocazione del nuovo arrivato Okaka.



ROMA-PARMA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Torosidis; Pjanic, De Rossi, Strootman; Florenzi, Totti, Gervinho.

A disp.: Skorupski, Lobont, Jedvaj, Bastos, Battaglia, Romagnoli, Taddei, Ricci, Ljajic, Destro. All.: Garcia

Squalificati: Nainggolan (1)

Indisponibili: Balzaretti, DodòParma (3-5-2): Mirante; Cassani, Paletta, Lucarelli, Gobbi; Gargano, Marchionni, Parolo; Biabiany, Amauri, Cassano

A disp.: Bajza, Coric, Rossini, Molinaro, Galloppa, Schelotto, Mauri, Gobbi, Munari, Palladino, Cerri, Sall. All.: Donadoni

Squalificati: Felipe (1)

Indisponibili: Pavarini, Obi, Vergara



SASSUOLO-VERONA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (3-5-2): Pegolo; Manfredini, Cannavaro, Mendes; Rosi, Biondini, Marrone, Brighi, Ziegler; Berardi, Floccari

A disp.: Pomini, Polito, Pucino, Ariaudo, Bianco, Chibsah, Longhi, Missiroli, Farias, Floro Flores, Zaza, Sansone. All.: Malesani

Squalificati: Antei (1)

Indisponibili: Terranova, Alexe, Acerbi, Masucci, Magnanelli

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Marques, Moras, Albertazzi; Romulo, Cirigliano, Hallfredsson; Iturbe, Toni, Jankovic

A disp.: Nicolas, Borra, Sala, Gonzalez, Donadel, Donsah, Marquinho, Cacia, Martinho, Gomez. All.: Mandorlini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Agostini, Maietta, Donati





LUNEDI' 3 FEBBRAIO

LUNEDI' 3 FEBBRAIO

LUNEDI' 3 FEBBRAIO

