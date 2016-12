Serie A: le probabili formazioni della 21.a giornata

14:43 - Ecco i probabili schieramenti di tutte le gare della ventunesima giornata di campionato

DOMENICA 26 GENNAIO

CAGLIARI-MILAN ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (4-3-1-2): Avramov; Pisano, Rossettini, Astori, Murru; Dessena, Conti, Ekdal; Cossu; Pinilla, Sau.

A disp.: Adàn, Del Fabro, Perico, Eriksson, Cabrera, Ibraimi, Solinas. All.: Lopez

Squalificati: Ibarbo (1)

Indisponibili: NenéMilan (4-2-3-1): Amelia; De Sciglio, Bonera, Rami, Emanuelson; De Jong, Montolivo; Honda, Robinho, Kakà; Balotelli

A disp.: Gabriel,Coppola, Constant, Mexes, Birsa, Muntari, Abate, Cristante, Pazzini. All.: Seedorf

Squalifica: nessuno

Indisponibili: El Shaarawy, Zapata, Silvestre, Abbiati



INTER-CATANIA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, Juan Jesus; Jonathan, Kuzmanovic, Cambiasso, Nagatomo; Alvarez, Palacio, Milito

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Ranocchia, Zanetti, Andreolli, Kovacic, Samuel, Taider, Botta, Icardi. All.: Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chivu, Mariga, GuarinCatania (3-5-2): Frison; Bellusci, Rolin, Legrottaglie; Peruzzi, Izco, Lodi, Rinaudo, Biraghi; Leto, Bergessio

A disp.: Andujar, Ficara, Capuano, Almiron, Boateng, Plasil, Gyomber, Guarente, Castro, Maxi Lopez, Keko. All.: Maran

Squalificati: Barrientos (1)

Indisponibili: Alvarez



LIVORNO-SASSUOLO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Livorno (3-5-2): Bardi; Coda, Emerson, Ceccherini; Mbaye, Benassi, Luci, Greco, Castellini; Emeghara, Paulinho

A disp.: Anania, Aldegani, Gemiti, Piccini, Mosquera, Rinaudo, Valentini, Biagianti, Belingheri, Duncan,Borja, Siligardi. All.: Di Carlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessunoSassuolo (4-3-3) : Pegolo; Rosi, Antei, Manfredini, Longhi; Biondini, Marrone, Chisbah; Berardi, Sansone, Zaza

A disp.: Pomini, Pucino, Perilli, Bianco, Mendes, Ariaudo, Missiroli, Kurtic, Gliozzi, Floro Flores, Farias, Ziegler. All.: Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Terranova, Alexe, Acerbi, Masucci



PARMA-UDINESE ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (4-4-2): Mirante; Cassani, Paletta, Felipe, Gobbi; Gargano, Acquah, Parolo, Marchionni, Amauri, Cassano

A disp.: Bajza, Coric, Mesbah, Sall, Rossini, Galloppa, Schelotto, Mauri, Munari, Biabiany, Palladino, Cerri. All.: Donadoni

Squalifica: Lucarelli (1)

Indisponibili: Pavarini, ObiUdinese (3-5-2):Brkic; Heurtaux, Danilo, Bubnjic; Widmer, Badu, Allan, Pereyra, Gabriel Silva;Nico Lopez, Muriel

A disp.: Kelava, Scuffet, Naldo, Mlinar, Basta, Douglas, Bruno Fernandes, Zielinski, Pinzi, Di Natale, Lazzari, Maicosuel. All.: Guidolin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benussi, Neuton, Domizzi



SAMPDORIA-BOLOGNA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Costa; Palombo, Obiang; Gabbiadini, Krsticic, Soriano; Eder

A disp.: Fiorillo, Falcone, Rodriguez, Fornasier, Renan, Berardi, G. Sansone, Pozzi, Wszolek, Bjarnason. All.: Mihajlovic

Squalificati: Regini (1)

Indisponibili: nessuno



Bologna (3-5-1-1): Curci; Antonsson, Natali, Cherubin; Garics, Pazienza, Perez, Christodoulopoulos, Morleo; Diamanti; Bianchi

A disp.: Stojanovic, Agliardi, Sorensen, Mantovani, Crespo, Laxalt, Khrin, Cristaldo, Moscardelli, Acquafresca. All.: Ballardini

Squalificati: Kone (1)

Indisponibili: Cech



TORINO-ATALANTA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-4-1-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Farnerud, Vives, Masiello; El Kaddouri; Cerci, Immobile

A disp.: L. Gomis, Berni, Bovo, Rodriguez, Tachtsidis, Bellomo, Brighi, Basha, Pasquale, Barreto, Meggiorini. All.: Ventura

Squalificati: Gillet (fino al 27 agosto 2014 - squalifica di 3 anni e 7 mesi ridotta a 13 mesi)

Indisponibili: Larrondo, GazziAtalanta (4-4-1-1): Consigli; Benalouane, Stendardo, Yepes, Brivio; Raimondi, Carmona, Cigarini, Bonaventura; Livaja, De Luca

A disp.:Sportiello, Polito, Brienza, Giorgi, Del Grosso, Baselli, Cazzola, Kone, Nica, Maxi Moralez, Denis. All.: Colantuono

Squalificati: Lucchini (1), Migliaccio (1)

Indisponibili: Scaloni, Bellini



FIORENTINA-GENOA ore 20.45

Fiorentina (4-3-3): Neto; Roncaglia, Compper, Savic, Pasqual; Mati Fernandez, Pizarro, Ambrosini; Vargas, Matri, Cuadrado

A disp.: Rosati, Lupatelli, Bakic, Iakovenko, Aquilani, Ilicic, Wolski, Olivera, Venuti, Rebic, Anderson, Joaquin. All.: Montella

Squalificati: G. Rodriguez (1)

Indisponibili: Gomez, Tomovic, Hegazi, Rossi, B. ValeroGenoa (4-5-1): Perin; Antonini, De Maio, Burdisso, Marchese; Konaté, Bertolacci, Matuzalem, De Ceglie, Antonelli; Gilardino

A disp.: Bizzarri, Donnarumma, Portanova, Vrsaljko, Motta, Sturaro, Cofie, Cabral, Centurion, Stoian, Fetfatzidis, Calaiò. All.: Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kucka, Gamberini



LE ULTIME



Qui Fiorentina

Montella perde Borja Valero per due settimane: per il centrocampista spagnolo stop causato dalla lesione di primo grado al retto femorale sinistro. Dovrebbe sostituirlo Ambrosini. Il match winner di Coppa Italia Compper dovrebbe giocare al posto dello squalificato Rodriguez al centro della difesa. Davanti Vargas affiancherà il rientrante Matri e Cuadrado. Ilicic, reduce da un infortunio alla spalla, è stato convocato e partirà dalla panchina. C'è anche il neo viola Anderson.



Qui Genoa

Gasperini cambia a si presenta al Franchi con una difesa a 4 in cui compare dal primo minuto il nuovo arrivo Burdisso. Titolare anche De Ceglie, che sarà impigato come interno di centrocampo. In mezzo Bertolacci parte favorito su Cabral, mentre Konate andrà a occupare l'out destro



