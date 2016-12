Serie A: le probabili formazioni della 19.a giornata

20:00 - Ecco i probabili schieramenti di tutte le gare della diciannovesima giornata di campionato

LUNEDI' 13 GENNAIO

INTER-CHIEVO FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, Juan Jesus; Jonathan, Kuzmanovic, Cambiasso, R. Alvarez, Nagatomo; Kovacic; Palacio.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Andreolli, Ranocchia, Samuel, Taider, Zanetti, Mudingayi, Botta, Milito.

All.: Mazzarri

Squalificati: Guarin (1)

Indisponibili: Chivu, Mariga, Icardi



Chievo (5-3-2): Puggioni; Sardo, Cesar, Dainelli, Frey, Dramé; Bentivoglio, Radovanovic, Hetemaj; Paloschi, Thereau.

A disp.: Silvestri, Squizzi, Papp, Bernardini, Pamic, Estigarribia, Improta, Sestu, Lazarevic, Acosty, Pelessier, Ardemagni.

All.: Corini

Squalificati: Rigoni (1)

Indisponibili: Calello, Claiton









INTER-CHIEVO ore 21

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, Juan Jesus; Jonathan, Kuzmanovic, Cambiasso, R. Alvarez, Nagatomo; Kovacic; Palacio.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Andreolli, Ranocchia, Samuel, Taider, Zanetti, Mudingayi, Botta, Milito.

All.: Mazzarri

Squalificati: Guarin (1)

Indisponibili: Chivu, Mariga, Icardi



Chievo (5-3-2): Puggioni; Sardo, Cesar, Dainelli, Frey, Dramé; Bentivoglio, Radovanovic, Hetemaj; Paloschi, Thereau.

A disp.: Silvestri, Squizzi, Papp, Bernardini, Pamic, Estigarribia, Improta, Sestu, Lazarevic, Acosty, Pelessier, Ardemagni.

All.: Corini

Squalificati: Rigoni (1)

Indisponibili: Calello, Claiton



LE ULTIME: senza lo squalificato Guarin, Mazzarri si affida Kovacic dietro Palacio. Milito destinato a entrare a partita in corso. A centrocampo spazio a Kuzmanovic. Taider ha recuperato ed è stato convocato. Ancora panchina per Ranocchia. Esclusi Wallace, Pereira e Belfodil, al centro di trattative di mercato. Corini deve fare a meno invece di Rigoni. Al suo posto dovrebbe giocare Radovanovic, che affiancherà Hetemaj e Bentivoglio. In avanti ballottaggio Paloschi-Pellissier, con il primo leggermente favorito.



SAMPDORIA-UDINESE ore 19

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Costa; Palombo, Renan; G. Sansone, Krsticic, Gabbiadini; Eder.

A disp.: Fiorillo, Berardi, Fornasier, Regini, Gavazzi, Maresca, Eramo, Bjarnason, Wszolek, Soriano, Pozzi.

All.: Mihajlovic

Squalificati: Obiang (1)

Indisponibili: Castellini



Udinese (4-2-3-1): Brkic; Heurtaux, Danilo, Domizzi, Gabriel Silva; Basta, Allan, Lazzari; Pinzi, Pereyra; Di Natale.

A disp.: Kelava, Naldo, Bubnjic, Douglas Santos, Widmer, Jadson, Nico Lopez, Badu, Mlinar, Zielinski, Fernandes, Maicosuel.

All.: Guidolin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Muriel, Benussi



LE ULTIME: Senza Obiang, Mihajlovic potrebbe affidarsi al tandem Renan-Palombo in mediana. Dietro a Eder dovrebbero giocare Sansone, Krsticic e Gabbiadini. In casa Udinese slitta ancora il rientro di Muriel. Dietro Di Natale Guidolin dovrebbe scegliere Pereyra e Lazzari con Pinzi in mediana. In dubbio Brkic, valuteranno nell'immediato pre-partita.



INTER-CHIEVO ore 21

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, Juan Jesus; Jonathan, Kuzmanovic, Cambiasso, R. Alvarez, Nagatomo; Kovacic; Palacio.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Andreolli, Ranocchia, Samuel, Taider, Zanetti, Mudingayi, Botta, Milito.

All.: Mazzarri

Squalificati: Guarin (1)

Indisponibili: Chivu, Mariga, Icardi



Chievo (5-3-2): Puggioni; Sardo, Cesar, Dainelli, Frey, Dramé; Bentivoglio, Radovanovic, Hetemaj; Pellissier, Thereau.

A disp.: Silvestri, Squizzi, Papp, Bernardini, Pamic, Estigarribia, Improta, Sestu, Lazarevic, Acosty, Paloschi, Ardemagni.

All.: Corini

Squalificati: Rigoni (1)

Indisponibili: Calello, Claiton



LE ULTIME: senza lo squalificato Guarin, Mazzarri potrebbe affidarsi a Kovacic dietro Palacio. Milito destinato a entrare a partita in corso. A centrocampo spazio a Kuzmanovic. Taider ha recuperato ed è stato convocato. Ancora panchina per Ranocchia. Esclusi Wallace, Pereira e Belfodil, al centro di trattative di mercato. Corini deve fare a meno invece di Rigoni. Al suo posto dovrebbe giocare Radovanovic, che affiancherà Hetemaj e Bentivoglio. In vanti ballottaggio Paloschi-Pellissier.



SASSUOLO-MILAN ore 20.45

Sassuolo (3-4-3): Pegolo; Antei, Ariaudo, Marzorati; Gazzola, Magnanelli, Marrone, Longhi; Berardi, Zaza, Ziegler.

A disp.: Pomini, Rosati, Pucino, Chisbah, Valeri, Missiroli, Kurtic, Gomes, Gliozzi, Schelotto, Floro Flores, Farias.

All.: Di Francesco

Squalificati: Bianco (1)

Indisponibili: Terranova, Aladje, Acerbi, Alexe, Masucci



Milan (4-3-1-2): Abbiati; De Sciglio, Zapata, Bonera, Emanuelson; Cristante, De Jong, Nocerino; Kakà; Robinho, Balotelli.

A disp.: Gabriel, Amelia, Mexes, Rami, Silvestre, Zaccardo, Poli, Montolivo, Saponara, Honda, Pazzini, Matri.

All.: Allegri

Squalificati: Muntari (2)

Indisponibili: Abate, Birsa, El Shaarawy, Constant,



LE ULTIME: Montolivo si è allenato in gruppo ma partirà dalla panchina. In mezzo al campo, accanto a De Jong, conferma per il giovane Cristante, che ha vinto il ballottaggio con Poli. Dentro anche Nocerino. In difesa Zapata e Bonera coppia di centrali. In avanti Robinho e Kakà alle spalle di Balotelli. Honda, alla sua prima convocazione, pronto a subentrare. In casa Sassuolo dubbio in attacco: Ziegler potrebbe essere preferito a Floro Flores.



LUNEDI' 13 GENNAIO

SAMPDORIA-UDINESE ore 19

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Costa; Palombo, Renan; G. Sansone, Krsticic, Gabbiadini; Eder.

A disp.: Fiorillo, Fornasier, Regini, Rodriguez, Poulsen, Maresca, Gentsoglou, Eramo, Bjarnason, Wszolek, Soriano, Pozzi.

All.: Mihajlovic

Squalificati: Obiang (1)

Indisponibili: Berardi, Castellini



Udinese (4-2-3-1): Brkic; Heurtaux, Danilo, Domizzi, Gabriel Silva; Basta, Allan, Lazzari; Pinzi, Pereyra; Di Natale.

A disp.: Kelava, Naldo, Bubnjic, Douglas Santos, Widmer, Jadson, Nico Lopez, Badu, Mlinar, Zielinski, Fernandes, Maicosuel.

All.: Guidolin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Muriel, Benussi



LE ULTIME: Senza Obiang, Mihajlovic potrebbe affidarsi al tandem Renan-Palombo in mediana. Dietro a Eder dovrebbero giocare Sansone, Krsticic e Gabbiadini. In casa Udinese slitta ancora il rientro di Muriel. DIetro Di Natale Guidolin dovrebbe scegliere Pereyra e Lazzari con Pinzi in mediana.



INTER-CHIEVO ore 21

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, Juan Jesus; Jonathan, Kuzmanovic, Cambiasso, R. Alvarez, Nagatomo; Kovacic; Palacio.

A disp.: Carrizo, Andreolli, Ranocchia, Samuel, Alvaro Pereira, Wallace, Zanetti, Mudingayi, Botta, Belfodil, Milito.

All.: Mazzarri

Squalificati: Guarin (1)

Indisponibili: Chivu, Mariga, Taider, Icardi



Chievo (5-3-2): Puggioni; Sardo, Cesar, Dainelli, Frey, Dramé; Bentivoglio, Radovanovic, Hetemaj; Pellissier, Thereau.

A disp.: Silvestri, Squizzi, Papp, Bernardini, Pamic, Estigarribia, Improta, Sestu, Lazarevic, Acosty, Paloschi, Ardemagni.

All.: Corini

Squalificati: Rigoni (1)

Indisponibili: Calello, Claiton



LE ULTIME: senza lo squalificato Guarin, Mazzarri potrebbe affidarsi a Kovacic. A centrocampo spazio a Kuzmanovic. Ancora panchina per Ranocchia. Corini deve fare a meno invece di Rigoni. Al suo posto dovrebbe giocare Radovanovic, che affiancherà Hetemaj e Bentivoglio. In vanti ballottaggio Paloschi-Pellissier.



INTER-CHIEVO ore 21

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, Juan Jesus; Jonathan, Kuzmanovic, Cambiasso, R. Alvarez, Nagatomo; Kovacic; Palacio.

A disp.: Carrizo, Andreolli, Ranocchia, Samuel, Alvaro Pereira, Wallace, Zanetti, Mudingayi, Botta, Belfodil, Milito.

All.: Mazzarri

Squalificati: Guarin (1)

Indisponibili: Chivu, Mariga, Taider, Icardi



Chievo (5-3-2): Puggioni; Sardo, Cesar, Dainelli, Frey, Dramé; Bentivoglio, Radovanovic, Hetemaj; Pellissier, Thereau.

A disp.: Silvestri, Squizzi, Papp, Bernardini, Pamic, Estigarribia, Improta, Sestu, Lazarevic, Acosty, Paloschi, Ardemagni.

All.: Corini

Squalificati: Rigoni (1)

Indisponibili: Calello, Claiton



LE ULTIME: senza lo squalificato Guarin, Mazzarri potrebbe affidarsi a Kovacic. A centrocampo spazio a Kuzmanovic. Ancora panchina per Ranocchia. Corini deve fare a meno invece di Rigoni. Al suo posto dovrebbe giocare Radovanovic, che affiancherà Hetemaj e Bentivoglio. In vanti ballottaggio Paloschi-Pellissier.



SAMPDORIA-UDINESE ore 19

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Costa; Palombo, Renan; G. Sansone, Krsticic, Gabbiadini; Eder.

A disp.: Fiorillo, Fornasier, Regini, Rodriguez, Poulsen, Maresca, Gentsoglou, Eramo, Bjarnason, Wszolek, Soriano, Pozzi.

All.: Mihajlovic

Squalificati: Obiang (1)

Indisponibili: Berardi, Castellini



Udinese (4-2-3-1): Brkic; Heurtaux, Danilo, Domizzi, Gabriel Silva; Basta, Allan, Lazzari; Pinzi, Pereyra; Di Natale.

A disp.: Kelava, Naldo, Bubnjic, Douglas Santos, Widmer, Jadson, Nico Lopez, Badu, Mlinar, Zielinski, Fernandes, Maicosuel.

All.: Guidolin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Muriel, Benussi



LE ULTIME: Senza Obiang, Mihajlovic potrebbe affidarsi al tandem Renan-Palombo in mediana. Dietro a Eder dovrebbero giocare Sansone, Krsticic e Gabbiadini. In casa Udinese slitta ancora il rientro di Muriel. DIetro Di Natale Guidolin dovrebbe scegliere Pereyra e Lazzari con Pinzi in mediana.



INTER-CHIEVO ore 21

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, Juan Jesus; Jonathan, Kuzmanovic, Cambiasso, R. Alvarez, Nagatomo; Kovacic; Palacio.

A disp.: Carrizo, Andreolli, Ranocchia, Samuel, Alvaro Pereira, Wallace, Zanetti, Mudingayi, Botta, Belfodil, Milito.

All.: Mazzarri

Squalificati: Guarin (1)

Indisponibili: Chivu, Mariga, Taider, Icardi



Chievo (5-3-2): Puggioni; Sardo, Cesar, Dainelli, Frey, Dramé; Bentivoglio, Radovanovic, Hetemaj; Pellissier, Thereau.

A disp.: Silvestri, Squizzi, Papp, Bernardini, Pamic, Estigarribia, Improta, Sestu, Lazarevic, Acosty, Paloschi, Ardemagni.

All.: Corini

Squalificati: Rigoni (1)

Indisponibili: Calello, Claiton



LE ULTIME: senza lo squalificato Guarin, Mazzarri potrebbe affidarsi a Kovacic. A centrocampo spazio a Kuzmanovic. Ancora panchina per Ranocchia. Corini deve fare a meno invece di Rigoni. Al suo posto dovrebbe giocare Radovanovic, che affiancherà Hetemaj e Bentivoglio. In vanti ballottaggio Paloschi-Pellissier.



INTER-CHIEVO ore 21

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, Juan Jesus; Jonathan, Kuzmanovic, Cambiasso, R. Alvarez, Nagatomo; Kovacic; Palacio.

A disp.: Carrizo, Andreolli, Ranocchia, Samuel, Alvaro Pereira, Wallace, Zanetti, Mudingayi, Botta, Belfodil, Milito.

All.: Mazzarri

Squalificati: Guarin (1)

Indisponibili: Chivu, Mariga, Taider, Icardi



Chievo (5-3-2): Puggioni; Sardo, Cesar, Dainelli, Frey, Dramé; Bentivoglio, Radovanovic, Hetemaj; Pellissier, Thereau.

A disp.: Silvestri, Squizzi, Papp, Bernardini, Pamic, Estigarribia, Improta, Sestu, Lazarevic, Acosty, Paloschi, Ardemagni.

All.: Corini

Squalificati: Rigoni (1)

Indisponibili: Calello, Claiton



LE ULTIME: senza lo squalificato Guarin, Mazzarri potrebbe affidarsi a Kovacic. A centrocampo spazio a Kuzmanovic. Ancora panchina per Ranocchia. Corini deve fare a meno invece di Rigoni. Al suo posto dovrebbe giocare Radovanovic, che affiancherà Hetemaj e Bentivoglio. In vanti ballottaggio Paloschi-Pellissier.