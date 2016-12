Serie A: le probabili formazioni deI posticipi della 25.a giornata

20:21 - Ecco i probabili schieramenti dei due match del lunedì della venticinquesima giornata di campionato

LUNEDI' 24 FEBBRAIO

NAPOLI-GENOA ore 21 FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-2-3-1): Reina; Reveillere, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Behrami, Jorginho; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain.

A disp.: Colombo, Contini, Henrique, Britos, Maggio, Radosevic, Inler, Dzemaili, Insigne, Pandev, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mesto, Zuniga, Rafael, Bariti, Uvini



Genoa (3-4-3): Perin; Burdisso, De Maio, Antonini; Motta, Matuzalem, Bertolacci, Antonelli; Konaté, Gilardino, Sculli.

A disp.: Bizzarri, Albertoni, Portanova, Marchese, Centurion, Cofie, Cabral, Sturaro, Feftatzidis, De Ceglie, Calaiò. All.: Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Kucka, Gamberini, Donnarumma, Vrsaljko





Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon, Pandev, Mertens; Higuain.

A disp.: Colombo, Contini, Henrique, Britos, Reveillere, Radosevic, Behrami, Dzemaili, Insigne, Hamsik, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mesto, Zuniga, Rafael, Bariti, Uvini



Genoa (3-4-3): Perin; Burdisso, Portanova, Marchese; Antonini, Matuzalem, Bertolacci, Antonelli; Konaté, Gilardino, Sculli.

A disp.: Bizzarri, Albertoni, De Maio, Motta, Centurion, Cofie, Cabral, Sturaro, Feftatzidis, De Ceglie, Calaiò. All.: Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Kucka, Gamberini, Donnarumma, Vrsaljko



LE ULTIME:

Qui Napoli: Jorginho e Inler che non hanno giocato in Europa tornano a entrocampo. Davanti un po' di riposo per Hamsik: gioca Pandev.

Qui Genoa: Buone le notizie in arrivo dall'infermeria con il rientro in gruppo di Bertolacci, Antonini e Antonelli che hanno smaltito gli acciacchi. Convocato Sculli che potrebbe partire titolare nei trio d'attaco.



PARMA-FIORENTINA ore 19

Parma (3-5-2): Mirante; Cassani, Paletta, Lucarelli; Biabiany, Marchionni, Gargano, Parolo, Gobbi; Cassano, Amauri.

A disp.: Bajza, Rossini, Molinaro, Felipe, Munari, Coric, Galloppa, Mauri, Nyantaki, Obi, Schelotto, Palladino. All.: Donadoni

Squalificati: Acquah (1)

Indisponibili: Vergara



Fiorentina (3-5-2): Neto; Tomovic, Rodriguez, Savic; Cuadrado, Borja Valero, Pizarro, Aquilani, Vargas; Matri, Ilicic.

A disp.: Rosati, Roncaglia, Compper, Pasqual, Ambrosini, Diakite, Bakic, Mati Fernandez, Anderson, Joaquin, Wolski, Gomez. All.: Montella.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rossi, Hegazy, Rebic

LE ULTIME:

Qui Parma: Amauri, in panchina domenica scorsa con l'Atalanta, dovrebbe ritornare titolare in attacco al fianco di Cassano. Marchionni al centro al posto dello squalificato Acquah e Gobbi sulla fascia per Molinaro. Torna tra i convocati Felipe.

Qui Fiorentina: un paio di dubbi per Montella. A centrocampo Aquilani pare favorito su Anderson anche dopo la buona prova in Europa League, mentre è difficile che Gomez parta dall'inizio.



Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain.

A disp.: Colombo, Contini, Henrique, Britos, Reveillere, Radosevic, Behrami, Dzemaili, Insigne, Pandev, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mesto, Zuniga, Rafael, Bariti, Uvini



Genoa (3-4-3): Perin; Burdisso, Portanova, Marchese; Antonini, Matuzalem, Bertolacci, Antonelli; Konaté, Gilardino, De Ceglie.

A disp.: Bizzarri, Albertoni, De Maio, Motta, Centurion, Cofie, Cabral, Sturaro, Feftatzidis, Sculli, Calaiò. All.: Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Kucka, Gamberini, Donnarumma, Vrsaljko



LE ULTIME:

Qui Napoli: Brutte notizie per Benitez: gli esami a cui si è sottoposto Rafael hanno evidenziato una rottura del legamento crociato anteriore e costringerà il portiere a sottoporsi ad un intervento chirurgico. A centrocampo è previsto un po' di turnover con chi non ha giocato in Europa. Indisponibili anche Bariti e Uvini.

Qui Genoa: Buone le notizie in arrivo dall'infermeria con il rientro in gruppo di Bertolacci, Antonini e Antonelli che hanno smaltito gli acciacchi. Convocato Sculli, mentre prosegue la riabilitazione dei lungodegenti Kucka, Donnarumma, Vrsaljko e Gamberini.



Lazio (4-2-3-1): Berisha; Konko, Biava, Dias, Radu; Gonzalez, Ledesma; Candreva, Mauri, Lulic; Klose.

A disp.: Marchetti, Strakosha, Novaretti, Ciani, Cana, Cavanda, Biglia, Onazi, Keita, Felipe Anderson, Kakuta, Perea. All.: Reja.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ederson, Alfaro, Pereirinha, Postiga



Sassuolo (3-5-2): Pegolo; Mendes, Cannavaro, Ariaudo; Rosi, Marrone, Chibsah, Missiroli, Longhi; Berardi, Floccari.

A disp.: Pomini, Polito, Pucino, Bianco, Antei, Gazzola, Magnanelli, Ziegler, Farias, Biondini, Floro Flores, Brighi, Sansone Zaza. All.: Malesani

Squalificati: -

Indisponibili: Terranova, Alexe, Acerbi, Masucci, Manfredini





LE ULTIME

Qui Lazio: Mauri ha vinto il ballottaggio con Keita e sarà in campo dal primo minuto, così come Klose ("E' il nostro uomo di punta - ha detto Reja in conferenza stampa - Poi vediamo se tiene i 90'"). Partiranno dall'inizio anche Lulic e Gonzalez, con Biglia inizialmente in panchina. Confermato tra i pali Berisha: "Marchetti non è ancora a posto".

Qui Sassuolo: Nel 3-5-2 proposto da Malesani, a centrocampo probabile inserimento di Missiroli al fianco di Marrone e Chibsah. Rosi sarà l'esterno destro di centrocampo mentre a sinistra sarà confermato Longhi. In attacco oltre a Berardi, il favorito per il ruolo di seconda punta è Floccari.



PARMA-FIORENTINA ore 19

Parma (3-5-2): Mirante; Cassani, Paletta, Lucarelli; Biabiany, Marchionni, Gargano, Parolo, Gobbi; Cassano, Amauri.

A disp.: Bajza, Rossini, Molinaro, Munari, Galloppa, Mauri, Obi, Schelotto, Palladino, Pozzi. All.: Donadoni

Squalificati: Acquah (1)

Indisponibili: Felipe, Vergara



Fiorentina (3-5-2): Neto; Tomovic, Rodriguez, Savic; Cuadrado, Borja Valero, Pizarro, Aquilani, Vargas; Matri, Ilicic.

A disp.: Rosati, Roncaglia, Compper, Pasqual, Ambrosini, Mati Fernandez, Anderson, Joaquin, Wolski, Gomez, Matos. All.: Montella.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rossi, Hegazy, Rebic





LE ULTIME:

Qui Parma: Amauri, in panchina domenica scorsa con l'Atalanta, dovrebbe ritornare titolare in attacco al fianco di Cassano. Marchionni al centro al posto dello squalificato Acquah e Gobbi sulla fascia per Molinaro.

Qui Fiorentina: un paio di dubbi per Montella. A centrocampo Aquilani pare favorito su Anderson anche dopo la buona prova in Europa League, mentre è difficile che Gomez parta dall'inizio.

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain.

A disp.: Colombo, Contini, Henrique, Britos, Reveillere, Radosevic, Behrami, Dzemaili, Insigne, Pandev, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mesto, Zuniga, Rafael, Bariti, Uvini



Genoa (3-4-3): Perin; Burdisso, Portanova, Marchese; Antonini, Matuzalem, Bertolacci, Antonelli; Konaté, Gilardino, De Ceglie.

A disp.: Bizzarri, Albertoni, De Maio, Motta, Centurion, Cofie, Cabral, Sturaro, Feftatzidis, Sculli, Calaiò. All.: Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Kucka, Gamberini, Donnarumma, Vrsaljko





LE ULTIME:

Qui Napoli: Brutte notizie per Benitez: gli esami a cui si è sottoposto Rafael hanno evidenziato una rottura del legamento crociato anteriore e costringerà il portiere a sottoporsi ad un intervento chirurgico. A centrocampo è previsto un po' di turnover con chi non ha giocato in Europa. Indisponibili anche Bariti e Uvini.

Qui Genoa: buone le notizie in arrivo dall'infermeria con il rientro in gruppo di Bertolacci, Antonini e Antonelli che hanno smaltito gli acciacchi. Prosegue invece il lavoro differenziato Sculli al pari dei lungodegenti Kucka, Donnarumma, Vrsaljko e Gamberini.



Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain.

A disp.: Colombo, Uvini, Henrique, Britos, Reveillere, Radosevic, Behrami, Bariti, Dzemaili, Pandev, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mesto, Zuniga, Rafael



Genoa (3-4-3): Perin; Burdisso, Portanova, Marchese; Antonini, Matuzalem, Bertolacci, Antonelli; Konaté, Gilardino, De Ceglie.

A disp.: Bizzarri, Albertoni, De Maio, Motta, Centurion, Cofie, Cabral, Sturaro, Feftatzidis, Sculli, Calaiò. All.: Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Kucka, Gamberini, Donnarumma, Vrsaljko





LE ULTIME:

Qui Napoli: Brutte notizie per Benitez: gli esami a cui si è sottoposto Rafael hanno evidenziato una rottura del legamento crociato anteriore e costringerà il portiere a sottoporsi ad un intervento chirurgico. A centrocampo è previsto un po' di turnover con chi non ha giocato in Europa.

Qui Genoa: buone le notizie in arrivo dall'infermeria con il rientro in gruppo di Bertolacci, Antonini e Antonelli che hanno smaltito gli acciacchi. Prosegue invece il lavoro differenziato Sculli al pari dei lungodegenti Kucka, Donnarumma, Vrsaljko e Gamberini.



Parma (3-5-2): Mirante; Cassani, Paletta, Lucarelli; Biabiany, Marchionni, Gargano, Parolo, Gobbi; Cassano, Amauri.

A disp.: Bajza, Rossini, Molinaro, Munari, Galloppa, Mauri, Obi, Schelotto, Palladino, Pozzi. All.: Donadoni

Squalificati: Acquah (1)

Indisponibili: Felipe, Vergara



Fiorentina (3-5-2): Neto; Diakité, Tomovic, Savic; Cuadrado, Borja Valero, Pizarro, Aquilani, Vargas; Matri, Ilicic.

A disp.: Rosati, Roncaglia, Compper, Pasqual, Ambrosini, Mati Fernandez, Anderson, Joaquin, Wolski, Gomez, Matos. All.: Montella.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rossi, Hegazy, Rodriguez, Rebic





LE ULTIME:

Qui Parma: Amauri, in panchina domenica scorsa con l'Atalanta, dovrebbe ritornare titolare in attacco al fianco di Cassano. Marchionni al centro al posto dello squalificato Acquah e Gobbi sulla fascia per Molinaro.

Qui Fiorentina: un paio di dubbi per Montella. A centrocampo Aquilani pare favorito su Anderson anche dopo la buona prova in Europa League, mentre è difficile che Gomez parta dall'inizio.

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain.

A disp.: Colombo, Uvini, Henrique, Britos, Reveillere, Radosevic, Behrami, Bariti, Dzemaili, Pandev, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mesto, Zuniga, Rafael



Genoa (3-4-3): Perin; Burdisso, Portanova, Marchese; Antonini, Matuzalem, Bertolacci, Antonelli; Konaté, Gilardino, De Ceglie.

A disp.: Bizzarri, Albertoni, De Maio, Motta, Centurion, Cofie, Cabral, Sturaro, Feftatzidis, Sculli, Calaiò. All.: Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Kucka, Gamberini, Donnarumma, Vrsaljko





LE ULTIME:

Qui Napoli: Brutte notizie per Benitez: gli esami a cui si è sottoposto Rafael hanno evidenziato una rottura del legamento crociato anteriore e costringerà il portiere a sottoporsi ad un intervento chirurgico. A centrocampo è previsto un po' di turnover con chi non ha giocato in Europa.

Qui Genoa: buone le notizie in arrivo dall'infermeria con il rientro in gruppo di Bertolacci, Antonini e Antonelli che hanno smaltito gli acciacchi. Prosegue invece il lavoro differenziato Sculli al pari dei lungodegenti Kucka, Donnarumma, Vrsaljko e Gamberini.