Serie A: le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus

20:24 - Ecco i probabili schieramenti di tutte le gare della trentatreesima giornata di campionato

LUNEDI' 14 APRILE

UDINESE-JUVENTUS ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (3-5-1-1): Scuffet; Heurtaux, Danilo, Domizzi; Basta, Pereyra, Allan, Yebda, Gabriel Silva; Fernandes; Di Natale.

A disp.: Brkic, Benussi, Naldo, Bubnjic, Widmer, Jadson, Pinzi, Zielinski, Nico Lopez, Muriel, Maicosuel. All.: Guidolin

Squalificati: Badu (1)

Indisponibili: Lazzari, Kelava



Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Ogbonna, Chiellini; Lichtsteiner, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Giovinco, Llorente.

A disp.: Storari, Rubinho, Bonucci, Peluso, Isla, Padoin, Osvaldo, Vucinic, Vidal, Tevez, Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: -

Indisponibili: Barzagli, Pepe



TORINO- GENOA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Maksimovic, Basha, Vives, El Kaddouri, Vesovic; Cerci, Immobile.

A disp.: Gomis, Berni, Barreca, Gazzi, Rodriguez, Tachtsidis, Meggiorini, Barreto. All.: Ventura

Squalificati: Gillet (fino al 16/08/2014), Darmian (1)

Indisponibili: Masiello, Larrondo, Pasquale, Kurtic, Farnerud



Genoa (3-5-2): Perin; Burdisso, De Maio, Marchese; Motta, Sturaro, Bertolacci, De Ceglie, Antonelli; Calaiò, Feftatzidis.

A disp.: Bizzarri, Gamberini, Donnarumma, Portanova, Cofie, Antonini, Konatè, Cabral, Gilardino. All.: Gasperini

Squalificati: Sculli (1)

Indisponibili: Kucka, Matuzalem, Vrsaljko, Centurion





Qui Torino: stagione finita per Farnerud, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro in uno scontro di gioco in allenamento. E' già stato operato: starà fuori 5 mesi. Guai minori per Kurtic, che ha un ematoma alla coscia: è out. Scelte obbligate dunque per Ventura, soprattutto a centrocampo: Basha ed El Kaddouri accanto a Vives, con Maksimovic e Vesovic sugli esterni.

Qui Genoa: Gasperini deve fare a meno dello squalificato Sculli e degli infortunati Matuzalem, Vrsaljko, Centurion e Kucka. Segnali positivi da quest'ultimo. In avanti Calaiò in vantaggio su Gilardino, che continua a giocare con un tutore a una mano, e Feftatzidis su Konatè.

VERONA-FIORENTINA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Maietta, Moras, Agostini; Sala, Donadel, Hallfredsson; Iturbe, Toni, Marquinho.

A disp.: Nicolas, Gonzalez, Marques, Albertazzi, Cirigliano, Donati, Martinho, Pillud, Jankovic, Juanito, Cacia, Rabusic. All.: Mandorlini

Squalificati: -

Indisponibili: -



Fiorentina (4-3-1-2): Neto; Tomovic, Rodriguez, Savic, Pasqual; Borja Valero, Pizarro, Aquilani; Ilicic; Matos, Cuadrado.

A disp.: Rosati, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Diakitè, Bakic, Anderson, Wolski, Matri, Joaquin, Vargas. All.: Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Rossi, Rebic, Hegazy, Mati Fernandez, Ambrosini, Gomez



MILAN-CATANIA ore 20.45

Milan (4-2-3-1): Abbiati; Bonera, Rami, Mexes, Constant; De Jong, Montolivo; Birsa, Kakà, Taarabt; Balotelli.

A disp.: Gabriel, Coppola, Zapata, Abate, Zaccardo, Silvestre, Emanuelson, Saponara, Poli, Robinho, Pazzini. All.: Seedorf

Squalificati: -

Indisponibili: El Shaarawy, Petagna, De Sciglio, Muntari, Essien, Honda, Amelia, Cristante



Catania (3-5-2): Andujar; Gyomber, Spolli, Rolin; Izco, Rinaudo, Lodi, Plasil, Monzon; Barrientos, Bergessio.

A disp.: Frison, Legrottaglie, Biraghi, Capuano, Leto, Castro, Keko, Fedato, Boateng. All.: Pellegrino

Squalificati: Peruzzi (1)

Indisponibili: Almiron, Bellusci, Alvarez



LE ULTIME

Qui Milan: Seedorf è costretto a rinunciare a Honda, alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia. Dopo 4 mesi di assenza si avvicina il rientro per El Shaarawy. L'olandese dovrà fare a meno anche di Essien, De Sciglio e Muntari, che dei tre è il più vicino al recupero. Balotelli torna titolare in attacco: alle sue spalle Birsa con Kakà e Taarabt.

Qui Catania: Bellusci non ce la fa, dentro Gyomber in difesa. Out anche Almiron e Alvarez e lo squalificato Peruzzi. In avanti sarà regolarmente al suo posto Bergessio, rimasto a riposo precauzionale a inizio settimana.



