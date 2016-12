Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Verona

20:16 - Ecco gli schieramenti di tutte le gare della ventesima giornata di campionato

DOMENICA 19 GENNAIO

MILAN-VERONA ore 20.45

Milan (4-2-3-1): Abbiati; De Sciglio, Bonera, Zapata, Emanuelson; De Jong, Montolivo; Kakà, Honda, Robinho; Balotelli.

A disp.: Gabriel, Amelia, Mexes, Rami, Silvestre, Zaccardo, Birsa, Nocerino, Cristante, Poli. All.: Seedorf



Verona (4-3-3): Rafael; Gonzalez, Moras, Maietta, Agostini; Romulo, Cirigliano, Hallfredsson; Iturbe, Gomez, Cacia

A disp.: Nicolas, Borra, Albertazzi, Cacciatore, Laner, Marques, Martinho, Donadel Donati, Jankovic. All.: Mandorlini





BOLOGNA-NAPOLI ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Bologna (3-5-1-1): Curci; Antonsson, Natali, Cherubin; Garics, Kone, Perez, Pazienza, Morleo; Diamanti; Bianchi

A disp.: Stojanovic, Agliardi, Sorensen, Mantovani, Crespo, Della Rocca, Laxalt, Krhin, Christodoulopoulos, Cristaldo, Moscardelli, Acquafresca. All.: Ballardini

Squalifica: nessuno

Indisponibili: CechNapoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Fernandez, Albiol, Reveillere; Inler, Dzemaili; Mertens, Pandev, Callejon; Higuain

A disp.: Colombo, Contini, Cannavaro, Armero, Britos, Radosevic, Hamsik, Zapata, Insigne. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Mesto, Reina, Behrami



CATANIA-FIORENTINA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Catania (4-3-3): Frison; Rolin, Bellusci, Spolli, Biraghi; Izco, Plasil, Rinaudo; Bergessio, Barrientos, Castro.

A disp.: Andujar, Ficara, Capuano, Legrottaglie, Monzon, Keko, Gyomber, Guarente, Boateng, Leto, Petkovic, Maxi Lopez. All.: Maran

Squalificati: Lodi (1), Peruzzi (1)

Indisponibili: Almiron, AlvarezFiorentina (4-2-3-1): Neto; Tomovic, G. Rodriguez, Savic, Pasqual; Mati Fernandez, Pizarro, B. Valero; Cuadrado, Matri, Vargas.

A disp.: Lupatelli, Rosati, Compper, Roncaglia, Joaquin, Vecino, Ambrosini, Aquilani, Wolski, Rebic, Matos, Ilicic. All.: Montella

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gomez, Hegazi, Rossi



CHIEVO-PARMA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Chievo (3-5-2): Puggioni; Frey, Dainelli, Cesar; Sardo, Bentivoglio, L. Rigoni, Hetemaj, Dramé; Paloschi, Thereau

A disp.: Silvestri, Squizzi, Pamic, Papp, Claiton, Radovanovic, Mbaye, Lazarevic, Estigarribia, Sestu, Pellissier, Ardemagni. All.: Corini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: CalelloParma (4-3-3): Mirante; Cassani, Paletta, Lucarelli, Gobbi; Marchionni, Gargano, Parolo; Biabiany, Amauri, Cassano

A disp.: Bajza, Coric, Cerri, Sall, Mesbah, Mauri, Haraslin, Acquah, Felipe, Galloppa, Munari, Palladino, N. Sansone. All.: Donadoni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pavarini, Okaka, Obi





GENOA-INTER ore 15.00 FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (3-5-2): Perin; Antonini, De Maio, Marchese; Vrsaljko, Sturaro, Bertolacci, Cofie, Antonelli; Gilardino, Fetfatzidis

A disp.: Bizzarri, Donnarumma, Pierre, Sampirisi, De Ceglie, Konate, Biondini, Sokoli, Centurion, Stoian, Calaiò, Tozser. All.: Gasperini

Squalificati: Matuzalem (1)

Indisponibili: Kucka, Gamberini, Portanova, SantanaInter (3-4-2-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, J. Jesus; Jonathan, Kuzmanovic, Cambiasso, Nagatomo; Alvarez, Palacio; Milito. A disp.: Carrizo, Ranocchia, Zanetti, Castellazzi, Andreolli, Kovacic, Samuel, Guarin, Mudingayi, Taider, Botta. All.: Mazzarri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chivu, Mariga, Icardi





SASSUOLO-TORINO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Antei, Ariaudo, Manfredini, Longhi; Chisbah, Magnanelli, Kurtic; Berardi, F. Flores, Ziegler

A disp.: Pomini, Perilli, Pucino, Bianco, Missiroli, Marzorati, Valeri, Marrone, Gliozzi, Sereni, Farias. All.: Di Francesco

Squalificati: Gazzola (1), Zaza (1)

Indisponibili: Terranova, Alexe, Acerbi, MasucciTorino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Brighi, Vives, Farnerud, Masiello; Cerci, Immobile

A disp.: L. Gomis, Berni, Rodriguez, Bovo, Pasquale, Basha, Tachtsidis, El Kaddouri, Bellomo, Barreto, Meggiorini. All.: Ventura

Squalifica: Gillet (fino al 1/2/2017)

Indisponibili: Larrondo, Gazzi



LE ULTIME

Qui Milan Prima brutta notizia per Seedorf: Pazzini ha riportato la lesione dell'adduttore della coscia destra e dovrà stare fermo molto a lungo. Per quanto riguarda la formazione, possibile esordio dal 1' minuto in campionato di Honda al fianco di Robinho e Kakà. De Jong e Montolivo in mediana.

Qui Verona Mandorlini, nella sfida contro il Milan di Seedorf, dovrà fare a meno di Toni, perso all'ultimo minuto per un' influenza, al suo posto dovrebbe partire Cacia. Longo e Sala che hanno svolto un allenamento differenziato. Donati sostituirà Jorginho, in avanti ballottaggio Gomez-Jankovic



SASSUOLO-TORINO ore 15

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Antei, Ariaudo, Manfredini, Longhi; Chisbah, Magnanelli, Kurtic; Berardi, F. Flores, Ziegler

A disp.: Pomini, Perilli, Pucino, Bianco, Missiroli, Marzorati, Valeri, Marrone, Gliozzi, Sereni, Farias. All.: Di Francesco

Squalificati: Gazzola (1), Zaza (1)

Indisponibili: Terranova, Alexe, Acerbi, MasucciTorino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Brighi, Vives, Farnerud, Pasquale; Cerci, Immobile

A disp.: L. Gomis, Berni, Rodriguez, Bovo, S. Masiello, Basha, Tachtsidis, El Kaddouri, Bellomo, Barreto, Meggiorini. All.: Ventura

Squalifica: Gillet (fino al 1/2/2017)

Indisponibili: Larrondo, Gazzi



LE ULTIME

Qui Sassuolo L'ultimo arrivato, il difensore Manfredini proveniente dal Genoa, potrebbe già essere in lizza per una maglia da titolare nella partita di domenica contro il Torino. Di Francesco è orientato a confermare il 4-3-3 che ha messo alle corde il Milan. Squalificati Zaza e Gazzola, in difesa i due esterni saranno Antei e Longhi, centrali sicuro Ariaudo, si giocano una maglia il rientrante Bianco e Manfredini. Marrone, non ancora del tutto recuperato dall'infortunio alla caviglia, è in dubbio.

Qui Torino Il Torino perde Alessandro Gazzi in vista della trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo. Il centrocampista si è fermato in allenamento per una distorsione alla caviglia sinistra. Giampiero Ventura recupera Immobile ed El Kaddouri, che sembrano ormai aver smaltito definitivamente i problemi muscolari.



