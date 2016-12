Serie A, le formazioni ufficiali della quarta giornata

Mercoledì 24 settembre

CAGLIARI-TORINO FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (4-3-3): Cragno; Pisano, Rossettini, Ceppitelli, Avelar; Joao Pedro, Conti, Ekdal; Ibarbo, Sau, Cossu. A disposizione: Carboni, Murru, Crisetig, Longo, Capello, Rangel da Silva, Dessena, Farias, Balzano, Benedetti, Donsah, Capuano. Allenatore: Zeman.

Squalificati: -

Indisponibili: Eriksson Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Bruno Peres, Gazzi, Vives, Sanchez Mino, Darmian; El Kaddouri, Quagliarella. A disposizione: Gillet, Castellazzi, Molinaro, Bovo, Perez, Larrondo, Martinez, Jansson, Gaston Silva, Amauri, Benassi. Allenatore: Ventura.

Squalificati: -

Indisponibili: Farnerud, Basha, Nocerino, Barreto





FIORENTINA-SASSUOLO FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-3-3): Neto; Tomovic, G. Rodriguez, Savic, Alonso; Kurtic, Aquilani, Borja Valero; Joaquin, Babacar, Cuadrado. A disp: Tatarusanu; Richards, Basanta, Pasqual, Badelj, Mati Fernandez, Pizarro, Lazzari, Hegazi, Ilicic, Brillante, Bernardeschi. All.: Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Rossi, Gomez, Vargas

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Vrsaljko, Antei, Cannavaro, Longhi; Chibsah, Magnanelli, Biondini; Sansone, Floccari, Floro Flores. A disp: Polito, Pomini, Acerbi, Ariaudo, Gazzola, Peluso, Brighi, Missiroli, Taider, Gliozzi, Pavoletti, Zaza. All.: Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Pegolo, Manfredini



INTER-ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, Vidic, Juan Jesus; Jonathan, Kovacic, Medel, Guarin, Dodò; Palacio, Icardi.

A disp.: Carrizo, Campagnaro, Andreolli, Mbaye, Nagatomo, D'Ambrosio, Hernanes, Kuzmanovic, Krhin, Obi, M'vila, Osvaldo. All.: Mazzarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

Atalanta (4-4-2): Sportiello; Zappacosta, Benalouane, Cherubin, Dramé; D'Alessandro, Cigarini, Carmona, Estigarribia; Bianchi, Moralez. A disp.: Avramov, Del Grosso, Scaloni, Bellini, Raimondi, Migliaccio, Gomez, Baselli, Denis, Biava, Molina, Boakye. All.: Colantuono

Squalificati: -

Indisponibili: Rossetti, Spinazzola, Stendardo



JUVENTUS-CESENA FORMAZIONE UFFICIALE

Juventus (3-5-2): Buffon; Ogbonna, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Pereyra, Marchisio, Vidal, Evra; Llorente, Giovinco. A disp.: Rubinho, Romulo, Asamoah, Padoin, Mattiello, Pogba, Pepe, Coman, Tevez, Morata. All.: Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Pirlo, Marrone, Caceres, Barzagli

Cesena (3-5-1-1): Leali; Krajnc, Lucchini, Capelli; Perico, Giorgi, Cascione, Mazzotta, Renzetti; Defrel; Marilungo.

A disp.: Agliardi,Bressan, Nica,Valzania, Carbonero, Rodriguez, Coppola, Magnusson, Djuric, Succi, Garritano, Ze Eduardo. All.: Bisoli

Squalificati: -

Indisponibili: Cazzola, Tabanelli, Pulzetti, De Feudis



NAPOLI-PALERMO FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Henrique, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Gargano, Inler; Callejon, Hamsik, Mertens; Zapata.

A disp.: Andujar, Colombo, Maggio, Britos, Zuniga, De Guzman, David Lopez, Insigne, Higuian, Michu. All.: Benitez

Squalificati: -

Indisponibili: Mesto, Jorginho

Palermo (3-5-2): Sorrentino; Andelkovic, Terzi, Bamba; Morganella, Rigoni, Barreto, Daprelà; Vazquez; Belotti, Dybala. A dISP.: Ujkani, Vitiello, Pisano, Lazaar, Joao Silva, Makienok, Emerson, Bolzoni, Ngoyi, Chochev, Quaison, Feddal.Lazaar, N'goyi, Chochev, Quaison, Joao Silva, Makienok, Belotti. All.: Iachini

Squalificati: -

Indisponibili: Della Rocca, Munoz, Gonzalez, Maresca



PARMA-ROMA FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (3-5-2): Mirante; Mendes, Felipe, Lucarelli; Mauri, De Ceglie; Acquah, Lodi, Gobbi; Palladino, Cassano.

A disp.: Iacobucci, Cordaz, Santacroce, Costa, Ristovski, Rispoli, Jorquera, Galloppa, Lucas Souza, Mauri, Ghezzal, Coda,Belfodil. All.: Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: Biabiany, Paletta, Cassani, Bidaoui, Pozzi

Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Yanga Mbiwa, Manolas, Holebas; Nainggolan, Keita, Pjanic; Gervinho, Totti, Ljajic.

A disp.: Skorupski, Lobont, Calabresi, Somma, Holebas, Maicon, Emanuelson, Verde, Paredes, Sanabria, Florenzi, Destro. All.: Rudi Garcia

Squalificati: -

Indisponibili: Strootman, Balzaretti, Borriello, Iturbe, Astori, Ucan, De Rossi, Castan





SAMPDORIA-CHIEVO FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-3-3): Viviano; Cacciatore, Gastaldello, Romagnoli, Mesbah; Rizzo, Marchionni, Krsticic; Soriano; Bergessio, Okaka.

A disp.: Da Costa, Romero, Regini, Silvestre, De Silvestri, Palombo, Obiang, Soriano, Duncan, Eder, Gabbiadini. All.: Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Vitis

Chievo (3-5-2): Bardi; Sardo, Gamberini, Zukanovic; Danielli, Biraghi; Hetemaj, Radovanovic,Cofie; Paloschi, Maxi Lopez.

A disp.: Bizzarri, Dainelli, Cesar, Seculin, Gamberini, Sardo, Frey , Edimar, Bellomo, Kupisz, Mangani, Lazarevic, Pellissier, Birsa, Birsa. All.: Corini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Izco, Schelotto



VERONA-GENOA FORMAZIONI UFFICIALI

Verona (4-3-3): Benussi; Martic, Marquez, Moras, Agostini; Campanharo, Tachtsidis, Marques; Saviola, Ionita, Toni, .

A disp.: Gollini, Sorensen, Brivio, Rodriguez, Gonzalez, Obbadi, Valoti, Nico Lopez, Saviola, Nenè, Gomez, Jankovic. All.: Mandorlini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sala, Rafael

Genoa (4-3-3): Perin; Antonini, Roncaglia, De Maio, Marchese; Sturaro, Rosi, Bertolacci; Lestienne, Matri, Iago

A disp.: Lamanna, Izzo, Burdisso, Edenilson, Rincon, Mussis, Perotti, Pinilla, Kucka. All.: Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fetfatzidis



Giovedì 25 settembre

LAZIO-UDINESE ore 20.45

Lazio (4-3-3): Berisha; Basta, Novaretti, Cana, Braafheid; Parolo, Ledesma, Lulic; Candreva, Klose, Keita

A disp.: Marchetti, Strakosha, Konko, Pereirinha, Cavanda, Ciani, Onazi, Mauri, Tounkara, Felipe Anderson, Djordjevic. All.: Pioli

Squalificati: De Vrij (1)

Indisponibili: Gentiletti, Biglia, Radu, Gonzalez, Ederson, Cataldi

Udinese (4-3-2-1): Karnezis; Widmer, Heurtaux, Danilo, Pasquale; Badu, Guilherme, Allan; Kone, Thereau; Muriel

A disp.: Meret, Brkic, Belmonte, Coda, Bubnjic, Piris, Jadson, Zapata, Hallberg, Fernandes, Di Natale. All.: Stramaccioni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gabriel Silva, Scuffet, Riera, Domizzi, Pinzi



LE ULTIME



Qui Lazio: Novaretti e Cana saranno i due centrali al posto di De Vrij (squalificato) e Gentiletti, che rimarrà fuori sei mesi. Dovrebbe rientrare Basta. Ledesma sostituirà Biglia (infortunato) mentre in attacco c'è il dubbio Djordjevic-Klose.



Qui Udinese: Piris e Pasquale in ballottaggio a sinistra, in attacco potrebbe rifiatare Di Natale: è pronto Muriel. Pinzi è out: non ha recuperato dalla forte contusione al piede rimediata in allenamento.



