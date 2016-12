Serie A: le formazioni ufficiali dei posticipi della 29.a giornata

20:26 - Ecco gli schieramenti di tutte le gare della ventinovesima giornata di campionato

DOMENICA 23 MARZO

CATANIA-JUVENTUS ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Catania (3-5-2): Andujar; Gyomber, Rolin, Bellusci; Izco, Plasil, Lodi, Rinaudo, Monzon; Barrientos, Bergessio.

A disp.: Ficara, Peruzzi, Legrottaglie, Alvarez, Biraghi, Capuano, Petkovic, Keko, Fedato, Leto, Boateng. All.: Maran.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castro, Almiron, Spolli, Frison



Juventus (3-5-2): Storari; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Padoin, Isla; Osvaldo, Tevez.

A disp.: Buffon, Rubinho, Asamoah, Llorente, Giovinco, Quagliarella, Romagna, Gerbaudo. All.: Conte

Squalificati: Pogba

Indisponibili: Barzagli, Ogbonna, Peluso, Pepe, Marchisio, Vucinic



LAZIO-MILAN ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (4-3-3): Berisha; Konko, Biava, Novaretti, Radu; Gonzalez, Ledesma, Biglia; Candreva, Keita, Perea

A disp.: Strakosha, Pereirinha, Dias, Cana, Cavanda, Onazi, Mauri, Anderson, Lulic, Kakuta, Postiga. All.: Reja

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ederson, Marchetti, Ciani



Milan (4-2-3-1): Amelia; De Sciglio, Rami, Mexes, Constant; Essien, De Jong; Honda, Poli, Kakà; Pazzini.

A disp.: Gabriel, Bonera, Zapata, Zaccardo, Emanuelson, Montolivo, Cristante, Muntari, Taarabt, Saponara, Balotelli, Robinho. All.: Seedorf

Squalificati: Abbiati (1)

Indisponibili: El Shaarawy, Petagna, Abate



LE ULTIME

Qui Lazio: l'influenza ferma Marchetti, tra i pali ci sarà Berisha. In avanti Reja ha deciso di puntare su Keita, che formerà il tridente con Klose e Lulic. Candreva dovrebbe partire dalla panchina. In difesa Dias (risolta la lesione al bicipite femorale) tornerà a fare coppia con Biava. Buone notizie da Postiga e Cana: l'ex Valencia alla prima convocazione mentre l'albanese torna a disposizione dopo il forfait di Cagliari dovuto alla lombalgia.



Qui Milan: salgono le quotazioni di Pazzini per una maglia dal primo minuto. Così Balotelli andrebbe in panchina per un turno di riposo perché per Seedorf i due non possono partire titolari insieme Supermario non si sarebbe allenato bene in questa settimana da qui nascerebbe la probabile mossa a sorpresa dell'allenatore olandese.Ancora da sciogliere il dubbio Honda-Taarabt con il giapponese leggermente favorito. Montolivo convocato ma non sarà titolare: al suo posto Muntari.



UDINESE-SASSUOLO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (3-5-1-1): Scuffet; Heurtaux, Danilo, Domizzi; Widmer, Pinzi, Allan, Pereyra, Basta; B. Fernandes; Di Natale.

A disp: Kelava, Brkic, Naldo, Bubnjic, Gabriel Silva, Yebda, Lazzari, Badu, Maicosuel, Nico Lopez, Zielinski, Muriel. All.: Guidolin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno



Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Gazzola, Cannavaro, Ariaudo, Longhi; Magnanelli, Biondini, Missiroli; Farias, Zaza, Floro Flores.

A disp.: Pomini, Polito, Bianco, Mendes, Terranova, Rosi, Ziegler, Chibsah, Masucci, Floccari, Sanabria. All.: Di Francesco

Squalificati: Berardi (1)

Indisponibili: Acerbi, Alexe, Antei, Manfredini, Marrone, Pucino, Sansone, Brighi







NAPOLI-FIORENTINA ore 18.30

Napoli (4-2-3-1): Reina; Henrique, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain.A disp.: Doblas, Colombo, Mesto, Reveillere, Britos, Dzemaili, Radosevic, Behrami, Bariti, Insigne, Pandev, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: Nessuno

Indisponbili: Zuniga, Rafael, Maggio

Fiorentina (4-3-3): Neto; Roncaglia, Gonzalo Rodriguez, Diakitè, Pasqual; Wolski, Aquilani, Borja Valero; Cuadrado, Gomez, Joaquin.

A disp.: Rosati, Lupatelli, Tomovic, Savic, Compper, Vargas, Bakic, Mati Fernandez, Matos, Ambrosini, Ilicic, Matri. All.: Montella

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rossi, Rebic, Hegazi, Anderson, Pizarro



LE ULTIME

Qui Napoli: dopo l'eliminazione in Europa League, Benitez tornerà a schierare dal primo minuti Hamsik, Jorginho e Callejon. Solito ballottaggio Mertens-Insigne con il belga favorito. Zuniga, tornato ad allenarsi con il gruppo, non è stato convocato. Henrique e Reveillere, come spiegato dal tecnico in conferenza stampa, sono in ballottaggio per il ruolo di terzino destro. A disposizione Mesto, che però partirà dalla panchina.



Qui Fiorentina: centrocampo quasi obbligato. Con l’assenza già certa di David Pizarro, Montella farà a meno anche di Anderson, alle prese con una lesione al muscolo soleo: tra dieci giorni nuovo controllo. Recupera invece Mati Fernandez, anche se restano da valutare le reali condizioni del cileno.



