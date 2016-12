Serie A: le formazioni della 38.a giornata

20:27 - Ecco gli schieramenti di tutte le gare dell'ultima giornata di campionato

DOMENICA 18 MAGGIO

CHIEVO-INTER ore 20:45 FORMAZIONI UFFICIALI

Chievo Verona (4-4-1-1): Squizzi; Frey, Bernardini, Dainelli, Rubin; Lazarevic, Radovanovic, Hetemaj, Dramè; Bentivoglio; Paloschi.

A disp.: Agazzi, Dos Santos, Moschin, Guarente, Kupisz, Paredes, Brighenti, Stoian, Calello, Cesar, Obinna, Guana. All.: Corini

Squalificati: Pellissier (3), Rigoni

Indisponibili: Sardo

Inter (4-4-2): Carrizo; Zanetti, Campagnaro, Andreolli, D'Ambrosio; Cambiasso, Taider, Kovacic, Alvarez; Milito, Botta.

A disp.: Castellazzi, Samuel, Ranocchia, Rolando, Jonathan, Hernanes, Kuzmanovic, Nagatomo, Icardi, Guarin, Bonazzoli, Polo. All.: Mazzarri

Squalificati: Palacio

Indisponibili: Jesus



FIORENTINA-TORINO ore 20:45 FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-3-1-2): Rosati; Roncaglia, Rodriguez, Hegazi, Pasqual; Aquilani, Pizarro, Borja Valero; Vargas; Rossi, Cuadrado.

A disp.: Lupatelli, Compper, M. Fernandez, Bakic, Ambrosini, Anderson, Joaquin, Wolski, Matri, Gomez, Rebic, Ilicic. All.: Montella

Squalificati: Matos

Indisponibili: Diakité, Savic

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Tachtsidis, Kurtic, Vives, El Kaddouri, Darmian; Cerci, Meggiorini.

A disp.: Gomis, Berni, Gazzi, Vesovic, Comentale, Gyasi, Barreto, Larrondo. All.: Ventura

Squalificati: Gillet, Bovo, Immobile

Indisponibili: Masiello, Pasquale, Farnerud, Basha, Rodriguez



LAZIO-BOLOGNA ore 20:45 FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (4-3-3): Berisha; Pereirinha, Biava, Dias, Radu; Biglia, Ledesma, Lulic; Candreva, Klose, Keita.

A disp.: Strakosha, Guerrieri, Ciani, Novaretti, Cavanda, Gonzalez, Minala, Felipe Anderson, Perea, Kakuta, Tounkara. All.: Reja

Squalificati: Onazi

Indisponibili: Ederson, Marchetti, Konko, Mauri

Bologna (3-4-3): Stojanovic; Sorensen, Natali, Cherubin; Crespo, Pazienza, Cech, Morleo; Moscardelli, Acquafresca, Laxalt.

A disp.: Curci, Antonsson, Maini, Garics, Ibson, Cristaldo, Rodriguez, Calabrese. All.: Ballardini

Squalificati: Christodoulopoulos, Kone, Paponi, Bianchi

Indisponibili: Della Rocca, Perez, Khrin



MILAN-SASSUOLO ore 20:45 FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-2-1): Abbiati; De Sciglio, Rami, Mexes, Constant; Muntari, De Jong, Montolivo; Taarabt, Kakà, Pazzini

A disp.: Amelia, Coppola, Zapata, Zaccardo, Emanuelson, Essien, Poli, Honda, Mastour, El Shaarawy, Balotelli, Petagna. All.: Seedorf

Squalificati: -

Indisponibili: Birsa, Saponara, Bonera, Robinho

Sassuolo (4-3-3): Pomini; Mendes, Ariaudo, Cannavaro, Longhi; Chibsah, Magnanelli, Missiroli; Sansone, Zaza, Berardi

A disp.: Polito, Gazzola, Pucino, Rosi, Antei, Marrone, Brighi, Terranova, Biondini, Masucci, Sanabria, Floro Flores All.: Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Acerbi, Alexe, Manfredini



NAPOLI-VERONA ore 20:45 FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-2-3-1): Doblas; Maggio, Henrique, Britos, Ghoulam; Jorginho, Dzemaili; Callejon, Mertens, Insigne; Zapata

A disp.: Reina, Colombo, Fernandez, Mesto, Inler, Reveillere, Zuniga, Pandev, Radosevic, Liivak. All.: Benitez

Squalificati:-

Indisponibili: Rafael, Higuain, Behrami, Hamsik

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Cacciatore, Maietta, Marques, Agostini; Sala, Donadel, Hallfredsson; Iturbe, Toni, Marquinho.

A disp.: Rafael, Gonzalez, Albertazzi, Moras, Cirigliano, Donsah, Jankovic, Cacia, Juanito, Rabusic. All.: Mandorlini

Squalificati: -

Indisponibili: Donati, Martinho, Pillud, Romulo



PARMA-LIVORNO ore 20:45 FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (4-3-3): Mirante; Cassani, Paletta, Molinaro, Gobbi; Acquah, Marchionni, Parolo; Schelotto, Cassano, Biabiany.

A disp.: Bajza, Pavarini, Rossini, Mauri, Galloppa, Obi, Gargano, Jankovic, Sall, Munari, Amauri, Palladino All.: Donadoni

Squalificati: Felipe, Lucarelli

Indisponibili: Vergara, Pozzi

Livorno (4-4-2): Anania; Rinaudo, Ceccherini, Emerson, Gemiti; Biagianti, Mosquera, Duncan, Siligardi; Paulinho, Belfodil.

A disp.: Bardi, Aldegani, Tiritiello, Mbaye, Bartolini, Coda, Valentini, imonetti, PIccini, Bruzzi, Emeghara All.: Nicola

Squalificati: Borja, Castellini, Benassi

Indisponibili: Luci



PARMA-LIVORNO ore 20:45

Parma (4-3-3): Mirante; Cassani, Paletta, Molinaro, Gobbi; Acquah, Marchionni, Parolo; Schelotto, Amauri, Cassano.

A disp.: Bajza, Pavarini, Rossini, Mauri, Galloppa, Obi, Gargano, Jankovic, Sall, Munari, Biabiany, Palladino All.: Donadoni

Squalificati: Felipe, Lucarelli

Indisponibili: Vergara, Pozzi

Livorno (4-4-2): Anania; Rinaudo, Valentini, Emerson, Mesbah; Piccini, Biagianti, Greco, Duncan; Siligardi, Paulinho.

A disp.: Bardi, Aldegani, Tiritiello, Mbaye, Bartolini, Coda, Simonetti, Gemiti, Mosquera, Bruzzi, Belfodil, Emeghara All.: Nicola

Squalificati: Borja, Castellini, Benassi

Indisponibili: Luci



LE ULTIME

Qui Parma: Donadoni ha scelto Schelotto, così Biabiany si accomoda in panchina. In attacco con l'ex Inter ecco Amauri e Cassano. Molinaro difensore centrale in coppia con Paletta.

Qui Livorno: Per il match del 'Tardini' torneranno a disposizione Paulinho e Greco, mentre non ci saranno gli squalificati Borja, Castellini e Benassi. Tornano a disposizione anche Mbaye ed Emeghara.



