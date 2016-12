Serie A: le formazioni della 27.a giornata

20:17 - Ecco gli schieramenti di tutte le gare della ventisettesima giornata di campionato

DOMENICA 9 MARZO

NAPOLI-ROMA - FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Inler, Dzemaili; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain.

A disp.: Colombo, Doblas, Henrique, Britos, Reveillere, Radosevic, Jorginho, Bariti, Insigne, Zapata, Pandev. All.: Benitez.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mesto, Zuniga, Rafael, BehramiRoma (4-2-3-1): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Romagnoli; Nainggolan, Strootman; Florenzi, Pjanic, Bastos; Gervinho.

A disp.: Skorupski, Lobont, Dodò, Torosidis, Toloi, Destro, Mazzitelli, Taddei, Ricci, Ljajic.All.: Rudi Garcia

Squalificati: De Rossi (3)

Indisponibili: Totti, Balzaretti, Jedvaj



CHIEVO-GENOA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Chievo (4-3-1-2): Agazzi; Frey, Canini, Bernardini, Rubin; Guana, Rigoni, Guarente; Hetemaj; Paloschi, Stoian.

A disp.: Puggioni, Squizzi, Claiton, Radovanovic, Bentivoglio, Lazarevic, Aldrovandi, Kupisz, Obinna, Pellissier, Costa, Troiani. All.: Corini

Squalificati: Sardo (1), Cesar (1), Dainelli (1)

Indisponibili: Paredes, Thereau, Dramè



Genoa (3-4-3): Perin; Antonini, De Maio, Marchese; Motta, Sturaro, Cabral, De Ceglie; Konatè, Gilardino, Fetfatzidis.

A disp.: Bizzarri, Albertoni, Portanova, Antonelli, Centurion, Matuzalem, Cofie, Sculli, Calaiò. All.: Gasperini

Squalificati: Burdisso (1), Bertolacci (1)

Indisponibili: Kucka, Gamberini, Donnarumma, Vrsaljko









INTER-TORINO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Handanovic; Rolando, Ranocchia, Campagnaro; Jonathan, Guarin, Cambiasso, Hernanes, Nagatomo; Icardi, Palacio.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, D'Ambrosio, Andreolli, Zanetti, Kovacic, Kuzmanovic, Taider, Milito, Botta. All.: Mazzarri

Squalificati: Juan Jesus (3), Samuel (1)

Indisponibili: Chivu, Alvarez

Torino (3-5-2): Padelli; Darmian, Rodriguez, Moretti; Vesovic, Basha, Vives, Kurtic, Farnerud; Cerci, Immobile.

A disp.: Gomis, Berni, Barreca, Aramu, Tachtsidis, Gazzi, El Kaddouri, Gyasi, Barreto, Meggiorini. All.: Ventura

Squalificati: Glik (1), Maksimovic (1), Bovo (1), Gillet (fino al 16-08-2014)

Indisponibili: Masiello, Larrondo, Pasquale



LAZIO-ATALANTA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (4-3-3): Marchetti; Konko, Biava, Cana, Radu; Gonzalez, Onazi, Biglia; Candreva, Klose, Keita.

A disp.: Berisha, Guerrieri, Ciani, Novaretti, Cavanda, Mauri, Anderson, Kakuta, Lulic, Perea. All.: Reja

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ederson, Postiga, Dias, Ledesma, Pereirinha

Atalanta (4-4-1-1): Consigli; Benalouane, Yepes, Stendardo, Brivio; Estigarribia, Carmona, Baselli, Bonaventura; Moralez; Denis.

A disp.: Sportiello, Frezzolini, Lucchini, Nica, Del Grosso, Scaloni, Migliaccio, Raimondi, Giorgi, Brienza, De Luca, Bentancourt. All.: Colantuono

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bellini, Cazzola, Livaja, Cigarini



PARMA-VERONA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (4-3-3): Mirante; Cassani, Paletta, Lucarelli, Gobbi; Gargano, Marchionni, Parolo; Biabiany, Palladino, Cassano.

A disp.: Bajza, Pavarini, Rossini, Felipe, Molinaro, Obi, Acquah, Galloppa, Munari, Schelotto, Amauri, Cerri.. All.: Donadoni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Maietta, Moras, Agostini; Romulo, Cirigliano, Marquinho; Iturbe, Toni, Jankovic.

A disp.: Mihaylov, Nicolas, Pillud, Gonzalez, Albertazzi, Donadel, Donati, Hallfredsson, Sala, Martinho, Cacia, Gomez. All.: Mandorlini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno



SAMPDORIA-LIVORNO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Regini; Palombo, Obiang; Gabbiadini, Soriano, Eder; Okaka

A disp.: Fiorillo, Salamon, Costa, Fornasier, Berardi, Renan, Bjarnason, Wszolek, Sestu, Sansone, Maxi Lopez, Krsticic. All.: Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Livorno (3-5-2): Bardi; Ceccherini, Emerson, Castellini; Mbaye, Benassi, Biagianti, Greco, Mesbah; Belfodil, Paulinho.

A disp.: Anania, Aldegani, Valentini, Piccini, Coda, Gemiti, Mosquera, Rinaudo, Duncan, Borja, Emeghara. All.: Di Carlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Luci, Siligardi



