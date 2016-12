Serie A: le formazioni della 26.a giornata

20:14 - Ecco gli schieramenti di tutte le gare della ventiseiesima giornata di campionato

DOMENICA 2 MARZO

FIORENTINA-LAZIO ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-3-3): Neto; Tomovic, G.Rodriguez, Savic, Pasqual; Mati Fernandez, Aquilani, Ambrosini; Cuadrado, Matri, Joaquin. A disp.: Rosati, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Anderson, Bakic, Wolski, Ilicic, Vargas, Gomez. All.: Montella (squalificato)

Squalificati: Borja Valero (4), Pizarro (1), Diakite (1)

Indisponibili: Rossi, Rebic, Hegazi



Lazio (4-4-2): Marchetti; Cana, Ciani, Radu, Konko; Ledesma, Gonzalez Biglia, Lulic; Perea, Candreva;. A disp.: Berisha, Strakosha, Novaretti, Biava, Gonzalez, Onazi, Pereirinha, Cavanda, Anderson, Kakuta, Keita, Mauri, Klose. All.: Reja

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ederson, Postiga



MILAN-JUVENTUS ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-2-3-1): Abbiati; Abate, Rami, Bonera, Emanuelson; De Jong, Montolivo; Taarabt, Poli, Kakà; Pazzini.

A disp.: Amelia, Gabriel, Mexes, Zapata, De Sciglio, Zaccardo, Constant, Essien, Birsa, Honda, Saponara, Robinho, Petagna. All.: Seedorf

Squalificati: Muntari (1)

Indisponibili: El Shaarawy, Silvestre, Balotelli



Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Caceres; Lichtsteiner, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Tevez, Lllorente. A disp.: Storari, Rubinho, Chiellini, Ogbonna, Isla, Padoin, Giovinco, Osvaldo, Peluso, Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: Vidal (1)

Indisponibili: Vucinic



MILAN-JUVENTUS ore 20.45

Milan (4-2-3-1): Abbiati; Abate, Rami, Bonera, Emanuelson; De Jong, Montolivo; Taarabt, Poli, Kakà; Pazzini.

A disp.: Amelia, Gabriel, Mexes, Zapata, De Sciglio, Zaccardo, Constant, Essien, Birsa, Honda, Saponara, Robinho, Petagna. All.: Seedorf

Squalificati: Muntari (1)

Indisponibili: El Shaarawy, Silvestre, Balotelli



Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Caceres; Lichtsteiner, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Tevez, Lllorente. A disp.: Storari, Rubinho, Chiellini, Ogbonna, Isla, Padoin, Giovinco, Osvaldo, Peluso, Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: Vidal (1)

Indisponibili: Vucinic





LE ULTIME

Qui Milan: Balotelli sente ancora dolore alla spalla e Seedorf ha deciso di non rischiarlo. Pazzini è pronto a giocare al suo posto con una maschera per proteggere il naso dopo la lussazione alla cartilagine rimediata contro la Sampdoria. Alle spalle dell'unica punta, Poli al momento favorito al fianco di Kakà e Taarabt. In difesa Abate sarà èpreferito a De Sciglio. Sono di nuovo a disposizione Robinho, Birsa e Bonera che ha smaltito la febbre.



Qui Juve: Un solo dubbio per Conte, che deve scegliere tra Chiellini, al rientro, e Caceres. Asamoah è recuperato e dovrebbe partire dall'inizio. In attacco tornano i titolarissimi con Llorente affiancato da Tevez. Marchisio prende il posto di Vidal in mediana



TORINO-SAMPDORIA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Bovo; Darmian, Kurtic, Vives, Farnerud, Pasquale; Cerci, Immobile.

A disp.: Gomis, Berni, Rodriguez, Vesovic, Gazzi, Basha, Tachtsidis, Barreto, Meggiorini. All.: Ventura

Squalificati: El Kaddouri (1), Gillet (fino al 16-08-2014)

Indisponibili: Masiello, Moretti



Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Regini; Renan, Obiang; Gabbiadini, Eder, Soriano; Okaka.

A disp.: Fiorillo, Falcone, Salamon, Fornasier, Berardi, Bjarnason, Wszolek, Sestu, Sansone, Krsticic. All.: Mihajlovic

Squalificati: Maxi Lopez (1), Palombo (1), Costa (1)

Indisponibili: Rodriguez









VERONA-BOLOGNA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Marques, Moras, Albertazzi; Romulo, Donadel, Marquinho; Iturbe, Rabusic, Jankovic.

A disp.: Nicolas, Mihaylov, Pillud, Maietta, Agostini, Cirigliano, Donati, Hallfredsson, Sala, Martinho, Cacia, Gomez. All.: Mandorlini

Squalificati: Toni (1)

Indisponibili: Alvaro Gonzalez



Bologna (3-5-1-1): Curci; Antonsson, Natali, Mantovani; Garics, Perez, Khrin, Christodoulopoulos, Morleo; Kone; Bianchi.

A disp.: Stojanovic, Malagoli, Cherubin, Sorensen, Crespo, Cech, Friberg, Laxalt, Ibson, Cristaldo, Moscardelli, Paponi. All.: Ballardini

Squalificati: -

Indisponibili: Acquafresca, Della Rocca, Pazienza











LIVORNO-NAPOLI ore 18.30

Livorno (5-3-2): Bardi; Mbaye, Coda, Rinaudo; Ceccherini, Mesbah, Benassi, Emerson, Greco; Emeghara, Paulinho.

A disp.: Anania, Aldegani, Valentini, Piccini, Castellini, Gemiti, Mosquera, Biagianti, Duncan, Borja, Belfodil. All.: Di Carlo

Squalificati: -

Indisponibili: Siligardi, Luci



Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Henrique, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon, Hamsik, Mertens; Pandev. A disp.: Colombo, Contini, Britos, Reveillere, Radosevic, Behrami, Bariti, Dzemaili, Insigne, Zapata. All.: Benitez.

Squalificati: Albiol (1), Higuain (1)

Indisponibili: Mesto, Zuniga, Rafael



LE ULTIME

Qui Livorno: Siligardi continua a lavorare a parte per recuperare dall'infortunio alla caviglia. L'attacco sarà formato dalla coppia Emeghara-Paulinho, con Belfodil pronto a subentrare.



Qui Napoli: Pandev terminale d'attacco vista la squalifica di Higuain. Hamsik torna dall'inizio.

FIORENTINA-LAZIO ore 20.45

Fiorentina (4-3-3): Neto; Tomovic, G.Rodriguez, Savic, Pasqual; Mati Fernandez, Aquilani, Ambrosini; Cuadrado, Matri, Joaquin. A disp.: Rosati, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Anderson, Bakic, Wolski, Ilicic, Vargas, Gomez. All.: Montella (squalificato)

Squalificati: Borja Valero (4), Pizarro (1), Diakite (1)

Indisponibili: Rossi, Rebic, Hegazi



Lazio (3-4-2-1): Marchetti; Biava, Novaretti, Radu; Cavanda, Ledesma, Biglia, Lulic; Mauri, Candreva; Klose. A disp.: Berisha, Strakosha, Ciani, Cana, Konko, Gonzalez, Onazi, Pereirinha, Anderson, Kakuta, Keita, Perea. All.: Reja

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ederson, Postiga



LE ULTIME



Qui Fiorentina: Montella avrà a disposizione anche Pasqual, che ha recuperato dal colpo rimediato in Europa League e che con tutta probabilità partirà titolare sull'out di sinistra della difesa a quattro. A centrocampo Ambrosini in vantaggio su Anderson. In avanti Matri al centro con Cuadrado e Joaquin ai suoi fianchi.



Qui Lazio: Marchetti dovrebbe essere riconfermato tra i pali, nonostante la pessima prova in Europa League. In difesa si torna a tre, con il possibile inserimento di Novaretti. A centrocampo Ledesma e Biglia, con Cavanda e Lulic sulle fasce. In avanti Candreva e Mauri a supporto di Klose.



MILAN-JUVENTUS ore 20.45

Milan (4-2-3-1): Abbiati; De Sciglio, Rami, Bonera, Emanuelson; De Jong, Montolivo; Taarabt, Poli, Kakà; Pazzini.

A disp.: Amelia, Gabriel, Mexes, Zapata, Abate, Zaccardo, Constant, Essien, Birsa, Honda, Saponara, Robinho, Petagna. All.: Seedorf

Squalificati: Muntari (1)

Indisponibili: El Shaarawy, Silvestre, Balotelli



Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Caceres; Lichtsteiner, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Tevez, Lllorente. A disp.: Storari, Rubinho, Chiellini, Ogbonna, Isla, Padoin, Giovinco, Osvaldo, Peluso, Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: Vidal (1)

Indisponibili: Vucinic





LE ULTIME

Qui Milan: Balotelli sente ancora dolore alla spalla e Seedorf ha deciso di non rischiarlo. Pazzini è pronto a giocare al suo posto con una maschera per proteggere il naso dopo la lussazione alla cartilagine rimediata contro la Sampdoria. Alle spalle dell'unica punta, Poli al momento favorito al fianco di Kakà e Taarabt. In difesa l'unico ballottaggio è a destra tra Abate e De Sciglio con quest'ultimo favorito. Sono di nuovo a disposizione Robinho, Birsa e Bonera che ha smaltito la febbre.



Qui Juve: Un solo dubbio per Conte, che deve scegliere tra Chiellini, al rientro, e Caceres. Asamoah è recuperato e dovrebbe partire dall'inizio. In attacco tornano i titolarissimi con Llorente affiancato da Tevez. Marchisio prende il posto di Vidal in mediana



MILAN-JUVENTUS ore 20.45

Milan (4-2-3-1): Abbiati; De Sciglio, Rami, Bonera, Emanuelson; De Jong, Montolivo; Taarabt, Poli, Kakà; Pazzini.

A disp.: Amelia, Gabriel, Mexes, Zapata, Abate, Zaccardo, Constant, Essien, Birsa, Honda, Saponara, Robinho, Petagna. All.: Seedorf

Squalificati: Muntari (1)

Indisponibili: El Shaarawy, Silvestre, Balotelli



Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Caceres; Lichtsteiner, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Tevez, Lllorente. A disp.: Storari, Rubinho, Chiellini, Ogbonna, Isla, Padoin, Giovinco, Osvaldo, Peluso, Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: Vidal (1)

Indisponibili: Vucinic





LE ULTIME

Qui Milan: Balotelli sente ancora dolore alla spalla e Seedorf ha deciso di non rischiarlo. Pazzini è pronto a giocare al suo posto con una maschera per proteggere il naso dopo la lussazione alla cartilagine rimediata contro la Sampdoria. Alle spalle dell'unica punta, Poli al momento favorito al fianco di Kakà e Taarabt. In difesa l'unico ballottaggio è a destra tra Abate e De Sciglio con quest'ultimo favorito. Sono di nuovo a disposizione Robinho, Birsa e Bonera che ha smaltito la febbre.



Qui Juve: Un solo dubbio per Conte, che deve scegliere tra Chiellini, al rientro, e Caceres. Asamoah è recuperato e dovrebbe partire dall'inizio. In attacco tornano i titolarissimi con Llorente affiancato da Tevez. Marchisio prende il posto di Vidal in mediana



FIORENTINA-LAZIO ore 20.45

Fiorentina (3-5-1-1): Neto; Tomovic, G.Rodriguez, Savic; Cuadrado, Mati Fernandez, Aquilani, Anderson, Vargas; Joaquin; Matri. A disp.: Rosati, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Pasqual, Ambrosini, Bakic, Matos, Wolski, Ilicic, Gomez. All.: Montella (squalificato)

Squalificati: Borja Valero (4), Pizarro (1), Diakite (1)

Indisponibili: Rossi, Rebic, Hegazi



Lazio (4-3-3): Berisha; Cavanda, Biava, Cana, Radu; Gonzalez, Ledesma, Mauri; Candreva, Klose, Lulic. A disp.: Marchetti, Strakosha, Ciani, Novaretti, Konko, Biglia, Onazi, Pereirinha, Anderson, Kakuta, Keita, Lombardi, Perea. All.: Reja

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ederson, Postiga



LE ULTIME



Qui Fiorentina: Con il centrocampo falcidiato dalle squalifiche, Montella pensa a una linea a cinque con Mati Fernandez e Anderson al posto di Pizarro e Borja Valero. Sull'out sinistro Vargas in vantaggio su Pasqual. Alle spalle di Matri, che farà staffetta con Gomez, ballottaggio tra Joaquin e Ilicic



Qui Lazio: Marchetti paga la pessima prova in Europa League e rilascia il posto in porta a Berisha. In attacco Klose parte dal primo minuto con Lulic e Candreva a supporto. Out Dias, c'è Cana con Biava

MILAN-JUVENTUS ore 20.45

Milan (4-2-3-1): Abbiati; De Sciglio, Rami, Bonera, Emanuelson; De Jong, Montolivo; Taarabt, Poli, Kakà; Pazzini.

A disp.: Amelia, Gabriel, Mexes, Zapata, Abate, Zaccardo, Constant, Essien, Birsa, Honda, Saponara, Robinho, Petagna. All.: Seedorf

Squalificati: Muntari (1)

Indisponibili: El Shaarawy, Silvestre, Balotelli



Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Caceres; Lichtsteiner, Pogba, Pirlo, Marchisio, Peluso; Tevez, Lllorente. A disp.: Storari, Rubinho, Chiellini, Ogbonna, Isla, Padoin, Giovinco, Osvaldo, Asamoah, Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: Vidal (1)

Indisponibili: Vucinic





LE ULTIME

Qui Milan: Balotelli sente ancora dolore alla spalla e Seedorf ha deciso di non rischiarlo. Pazzini è pronto a giocare al suo posto con una maschera per proteggere il naso dopo la lussazione alla cartilagine rimediata contro la Sampdoria. Alle spalle dell'unica punta, Poli al momento favorito al fianco di Kakà e Taarabt. In difesa recuperati De Sciglio, che ha riassorbito la distorsione alla caviglia sinistra, e Bonera, che ha smaltito la febbre. Sono di nuovo a disposizione Robinho e Birsa.



Qui Juve: Un solo dubbio per Conte, che deve scegliere tra Chiellini, al rientro, e Caceres. Asamoah potrebbe recuperare in extremis: le convocazioni diranno se potrà essere impiegato oppure no. In attacco tornano i titolarissimi con Llorente affiancato da Tevez. Marchisio prende il posto di Vidal in mediana