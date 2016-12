Serie A: le formazioni della 18.a giornata

17:26 - Ecco gli schieramenti di tutte le gare della diciottesima giornata di campionato

LUNEDI' 6 GENNAIO

LAZIO-INTER ore 18.30

Lazio (4-5-1): Berisha; Konko, Biava, Dias, Radu; Candreva, Gonzalez, Ledesma, Hernanes, Lulic; Klose.

A disp.: Strakosha, Cana, Ciani, Cavanda, Novaretti, Ederson, Biglia, Onazi, Felipe Anderson, Perea, Keita, Floccari. All.: Reja.

Indisponibili: nessuno, Marchetti

Squalificati: Mauri (fino al 2/5/2014)

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Rolando, Ranocchia, Juan Jesus; Jonathan, Kuzmanovic, Cambiasso, Alvarez, Nagatomo; Guarin; Palacio.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Andreolli, Samuel, Wallace, Pereira, Zanetti, Kovacic, Mudingayi, Milito, Belfodil, Icardi. All.: Mazzarri.

Indisponibili: Chivu, Taider

Squalificati: Campagnaro (1)

Qui Lazio: nella Lazio si ferma Marchetti - probabile problema muscolare alla coscia, our 2 settimane -, Klose confermato davanti con i giovani Keita e Perea in panchina. Recupero lampo per Radu dalla contrattura muscolare: Reja lo ha provato nella difesa titolare. Il modulo dipende dalla posizione di Hernanes, che potrebbe anche arretrare il suo raggio d'azione e far parte di un centrocampo a tre.

Qui Inter: Al posto dell'infortunato Taider, Mazzarri ha provato con insistenza Kuzmanovic (solo 3 gare stagionali fin qui). Il serbo sembra averla spuntata su Zanetti e Kovacic, che si accomoderanno in panchina. Icardi è influenzato ma va a Roma con la squadra: ogni decisione verrà presa soltanto all'ultimo momento. Milito c'è.



GENOA-SASSUOLO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (3-5-2): Perin; De Maio, Manfredini, Marchese; Vrsaljko, Biondini, Matuzalem, Bertolacci, Antonelli; Gilardino, Konatè.

A disp.: Bizzarri, Sampirisi, Donnarumma, Antonini, Cofie, Sturaro, Calaiò, Centurion, Fetfatzidis, Stoian. All.: Gasperini.

Indisponibili: Gamberini, Kucka, Santana, Portanova

Squalificati: nessuno

Sassuolo (3-4-3): Pegolo; Antei, Bianco, Rossini; Gazzola, Magnanelli, Marrone, Longhi; Berardi, Missiroli, Floro Flores.

A disp.: Pomini, Rosati, Marzorati, Pucino, Chibsah, Laribi, Kurtic, Zaza, Ziegler, Schelotto, Farias. All.: Di Francesco.

Indisponibili: Terranova, Gomes, Alexe, Masucci, Ariaudo

Squalificati: Acerbi

MILAN-ATALANTA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-1-2): Abbiati; De Sciglio, Zapata, Mexes, Emanuelson; Cristante, De Jong, Nocerino; Kakà; Robinho, Matri.

A disp.: Amelia, Coppola, Bonera, Rami, Silvestre, Zaccardo, Poli, Balotelli, Saponara, Pazzini. All.: Allegri.

Indisponibili: El Shaarawy, Birsa, Constant, Abate, Montolivo

Squalificati: Muntari (3)

Atalanta (4-4-1-1): Consigli; Raimondi, Benalouane, Stendardo, Brivio; Bonaventura, Carmona, Cigarini, Migliaccio; Moralez; Denis.

A disp.: Sportiello, Del Grosso, Giorgi, Baselli, Yepes, Canini, Kone, Cazzola, Brienza, Marilungo, De Luca. All.: Colantuono.

Indisponibili: Scaloni, Bellini, Lucchini, Livaja

Squalificati: nessuno

PARMA-TORINO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (4-3-3): Mirante; Cassani, Mendes, Lucarelli, Felipe; Acquah, Marchionni, Parolo; Biabiany, Amauri, Sansone.

A disp.: Bajza, Coric, Mesbah, Paletta, Rosi, Munari, Kone, Obi, Mauri, Palladino, Cassano, Okaka. All.: Donadoni.

Indisponibili: Pavarini, Galloppa, Gargano

Squalificati: Gobbi (1)

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Basha, Vives, Farnerud, Pasquale; Cerci, Immobile.

A disp.: L. Gomis, Berni, S. Masiello, Gazzi, Rodriguez, Brighi, Bellomo, Barreto, Meggiorini. All.: Ventura.

Indisponibili: El Kaddouri, Bovo, Larrondo, Saracco

Squalificati: Gillet (fino all'1/2/2017)



UDINESE-VERONA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (3-5-1-1): Brkic; Heurtaux, Danilo, Domizzi; Basta, Pereyra, Allan, Lazzari, Gabriel Silva; Nico Lopez; Di Natale.

A disp.: Kelava, Scuffet, Widmer, Bubnjic, Douglas, Naldo, Badu, Pinzi, Mlinar, Zilinski, Maicosuel, Bruno Fernandes. All.: Guidolin.

Indisponibili: Muriel, Ranegie, Benussi

Squalificati: nessuno

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Moras, Maietta, Agostini; Romulo, Jorginho, Hallfredsson; Jankovic, Toni, Martinho

A disp.: Nicolas, Borra, Gonzalez, Albertazzi, Donati, Marques, Laner, Sala, Iturbe, Donadel, Gomez, Cacia. All.: Mandorlini.

Indisponibili: Cirigliano, Mihajlov, Longo

Squalificati: nessuno

UDINESE-VERONA ore 15

Udinese (3-5-1-1): Brkic; Heurtaux, Danilo, Domizzi; Basta, Pereyra, Allan, Pinzi, Gabriel Silva; Nico Lopez; Di Natale.

A disp.: Kelava, Scuffet, Widmer, Bubnjic, Douglas, Naldo, Badu, Lazzari, Mlinar, Zielinski, Maicosuel, Bruno Fernandes. All.: Guidolin.

Indisponibili: Muriel, Ranegie, Benussi

Squalificati: nessuno

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Moras, Maietta, Agostini; Romulo, Jorginho, Hallfredsson; Iturbe, Toni, Gomez.

A disp.: Nicolas, Borra, Gonzalez, Albertazzi, Donati, Marques, Laner, Sala, Jankovic, Donadel, Martinho, Cacia. All.: Mandorlini.

Indisponibili: Cirigliano, Mihajlov, Longo

Squalificati: nessuno

Qui Udinese: Domizzi ha svolto l'intera seduta con i compagni proteggendo il naso fratturato con una mascherina ed è stato regolarmente convocato. Anche Maicosuel pienamente recuperato. Lavoro differenziato invece per Lazzari, che lamenta un problema all'alluce e partirà soltanto dalla panchina: Pinzi al suo posto. Muriel fuori ancora dieci giorni.

Qui Verona

