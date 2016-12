Serie A: Lazio-Verona, spettacolo e Europa lontana

22:35 - Finisce 3-3 all'Olimpico tra Lazio e Verona, in uno dei due posticipi del lunedì della 36esima giornata di Serie A: biancocelesti due volte avanti con Keita e Lulic e ripresi da Marquinho e Iturbe, all'83' Romulo illude gli scaligeri ma al 93' Mauri (dopo aver sbagliato un rigore) fissa la parità. Entrambe le squadre salgono a 53 punti, a - 2 dall'ultimo posto disponibile per l'Europa League ma con tre squadre davanti: Torino, Parma e Milan.

LA PARTITA

La partita inizia ad alti ritmi: la Lazio ci prova subito con un paio di conclusioni da fuori, prima con Candreva e poi con Ledesma, ma Rafael non ha difficoltà nel bloccare la sfera. Il Verona, dal canto suo, si affida alle scorribande a destra di Iturbe e a sinistra di Marquinho; l'occasione migliore, però, arriva per vie centrali, quando Hallfredsson approfitta di un pasticcio tra Biava e Biglia per innescare Toni, ma l'ex Bayern Monaco sbaglia il colpo del vantaggio da due passi. Al 30' la Lazio trova il vantaggio: perfetta azione iniziata da Mauri, rifinita da Candreva e conclusa da Keita appena dentro l'area per il quinto gol in campionato dello spagnolo. I veneti non demordono, e dopo 7' trovano il pari con Marquinho che beffa Berisha con un piatto destro angolato che non lascia scampo al portiere albanese. Nella ripresa la Lazio entra in campo con il piede sull'acceleratore: Mauri, schierato "falso nueve" tra Keita e Candreva, ha un paio di occasioni di testa, ma la mira non è precisa. Anche il Verona ha la sua chance con Moras, ma la sua incornata a centro area finisce fuori di pochissimo alla sinistra di Berisha. La Lazio passa sul 2-1 al 60', quando Lulic è bravo ad approfittare di uno svarione di Marques e ad infilare Rafael con un potente destro ravvicinato. Passano 10', però, ed è Iturbe a pareggiare i conti: l'argentino, uno dei migliori in campo, viene servito in profondità da Sala e batte Berisha con un tocco di sinistro dall'area piccola. Reja inserisce Klose per dare più peso all'attacco, ma a sorpresa è il Verona a passare in vantaggio: Hallfredsson dalla sinistra mette in mezzo un cross rasoterra forte e teso, Radu inspiegabilmente lascia passare e Romulo, appena entrato, segna il sorpasso. La Lazio si innervosisce e Lulic perde la testa stendendo Iturbe: Mazzoleni tira fuori il cartellino rosso. Proprio quando sembra finita, però, Albertazzi (palo per lui poco prima) atterra in area Klose: per il direttore di gara è calcio di rigore. Rafael si supera negando il gol a Mauri, ma sulla ribattuta il capitano biancoceleste ribadisce in rete per il definitivo 3-3. Un punto a testa, e l'Europa un po' più lontana per entrambe le squadre.



IL TABELLINO E LE PAGELLE

LAZIO-VERONA 3-3

Lazio (4-3-3): Berisha 7; Konko 5, Biava 4,5, Cana 5,5 (37' st Gonzalez sv), Radu 4; Biglia 5 (28' st Klose 6), Ledesma 6, Lulic 5,5; Candreva 6,5 (36' st Anderson sv), Mauri 6,5, Keita 6,5. A disp.: Strakosha, Guerrieri, Pereirinha, Dias, Ciani, Onazi, Kakuta, Perea. All.: Reja 5,5

Verona (4-3-3): Rafael 6,5; Pillud 5,5, Moras 6, Marques 4, Albertazzi 5; Sala 6,5 (36' st Gomez sv), Donadel 6 (21' st Cirigliano 6), Hallfredsson 7; Iturbe 7,5, Toni 5, Marquinho 6,5 (21' st Romulo 6,5). A disp.: Nicolas, Borra, Cacciatore, Agostini, Donsah, I. Gonzalez, Rabusic, Cacia. All.: Mandorlini 6,5

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 30' Keita (L), 37' Marquinho (V), 15' st Lulic (L), 24' st Iturbe (V), 38' st Romulo (V), 48' st Mauri (L)

Ammoniti: Radu (L), Iturbe, Donadel, Marquinho, Rafael, Hallfredsson (V)

Espulsi: 46' st Lulic (L), per gioco scorretto, 47' st Albertazzi (V), per aver interrotto una chiara occasione da rete

Note: 48' st Rafael para un rigore a Mauri