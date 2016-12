Serie A: Lazio senza tifosi e sconfitta 1-0 dall'Atalanta 

10:28 - Doppia sconfitta per la Lazio: in campo e sugli spalti. I tifosi, in protesta con il presidente Lotito, hanno disertato l'Olimpico e davanti a pochissimi spettatori l'Atalanta ha vinto 1-0 grazie al gol di Maxi Moralez al 60'. Partita con pochissime emozioni con i nerazzurri che hanno fatto il minimo indispensabile per portare a casa i tre punti. I biancocelesti hanno pure chiuso il match in dieci per l'espulsione di Candreva al 64'.

LA PARTITA

La Lazio si perde nel vuoto dell'Olimpico. Una prestazione pessima per la squadra di Reja che si ritrova a giocare per 90 minuti senza un minimo d'idea, senza uno spunto degno di nota. Qualche tiro verso la porta di Consigli, ma mai veramente velenoso. D'altronde senza un Profeta (Hernanes) è difficile predicare nel deserto. Dal campo agli spalti la situazione non cambia: i tifosi in protesta contro il presidente Lotito, regolarmente al suo posto in tribuna, hanno disertato lo stadio ed esposto chiari messaggi "O lui o noi". Un vero e proprio disastro per la squadra capitolina che ha sprecato l'occasione di avvicinarsi al Verona, sconfitto dal Parma. Il sesto posto valido per l'Europa League diventa ora quasi un miraggio con la squadra di Donadoni lontana 5 punti. Non tanto per il distacco, ma per la prestazione vista oggi. Questa squadra, che in fondo non lo è, non può andare tanto lontano. Segnali positivi pari a zero e l'espulsione di Candreva dimostra che la testa dei giocatori è da un'altra parte. L'esterno della Nazionale si è fatto cacciare dal campo, quattro minuti dopo il vantaggio nerazzurro, rimediando la seconda ammonizione per una plateale simulazione in area di rigore.

Dall'altra parte c'è l'Atalanta che con i tre punti di oggi si è praticamente messa in tasca una fetta di salvezza. Il vantaggio di 13 lunghezze sulla terzultima (Livorno) quando mancano 11 partite alla fine è decisamente una buon margine di sicurezza. Lo sa bene anche l'uomo decisivo del match, Maxi Moralez, che alla fine ha esultato: "Un passo importante verso la salvezza". Gol importantissimo per El Frasquito che ha ribadito in rete la respinta di Marchetti sul colpo di testa a botta sicura di Estigarribia. I bergamaschi non hanno giocato alla grande ma si sono limitati a svolgere bene il compitino chiesto da Colantuono. Ottima difesa e buona circolazione di palla a centrocampo: la ricetta giusta per battere questa piccola Lazio.



LE PAGELLE

Klose 5 - Se anche lui non è in giornata allora per la Lazio sono guai veri. L'attacco dipende sempre da lui e oggi lo si è visto ancora una volta.

Maxi Moralez 7 - Mini di statura, ma Maxi di nome e di fatto in campo. Decide il match con il gol e va vicino alla doppietta personale.

Candreva 4 - In Nazionale è un giocatore, con la Lazio è un altro. L'esterno biancoceleste si fa notare per una buona punizione, ma diventa protagonista quando simula platealmente in area e per lui c'è il rosso.

Consigli 6,5 - Viene chiamato in causa pochissime volte, ma è sempre attento. Non si addormenta tra i pali e l'Atalanta ringrazia.



IL TABELLINO

LAZIO-ATALANTA 0-1

Lazio (4-3-3): Marchetti 6; Konko 6, Biava 6, Cana 5,5 (31' st Perea sv), Radu 5,5; Gonzalez 5,5, Onazi 5 (1' st Lulic 5), Biglia 5; Candreva 4, Klose 5 (41' st Kakuta sv), Keita 5. A disp.: Berisha, Guerrieri, Ciani, Novaretti, Cavanda, Mauri, Anderson. All.: Reja 5

Atalanta (4-4-1-1): Consigli 6,5; Benalouane 6, Yepes 6, Stendardo 6 (33' st Lucchini sv), Brivio 6; Estigarribia 6, Carmona 6, Baselli 6 (26' st Migliaccio 6), Bonaventura 6; Moralez 7 (40' st Raimondi sv); Denis 6. A disp.: Sportiello, Frezzolini, Lucchini, Nica, Del Grosso, Scaloni, Giorgi, Brienza, De Luca, Bentancourt. All.: Colantuono 6,5

Arbitro: Peruzzo

Marcatori: 15' st Moralez (A)

Ammoniti:

Espulsi: 18' st Candreva (L) per doppia ammonizione