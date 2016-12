Serie A: Lazio-Sassuolo 3-2, doppietta di Radu

10:40 - Nel posticipo della 25.ma giornata, la Lazio batte 3-2 il Sassuolo al termine di una partita che si accende nella parte finale. Radu sblocca il match con un gran gol dalla distanza (36'), poi è Floccari a trovare il momentaneo 1-1 al 72'. Klose riporta avanti la banda di Reja (74') prima del 2-2 di Floro Flores (79') su punizione. Ma non è finita, perché all'83' Radu trova in maniera rocambolesca il gol-partita.

LA PARTITA

Due partite in una. Completamente diverse, totalmente agli antipodi l'una dall'altra. Il primo tempo dell'Olimpico è un inno alla noia e alla tattica, nella sua versione più estrema. La ripresa, dall'1-1 in poi, è un luna park d'emozioni con errori - e orrori - macroscopici. Difficile assistere a uno spettacolo delizioso quando una delle due squadre - in questo caso il Sassuolo - comincia badando esclusivamente a contenere l'avversario, oltre che a tenere basso il ritmo spezzettando il gioco. La manovra della Lazio non trova sbocchi per vie centrali, dove gli spazi sono intasati dall'ultra-difensivo 3-5-2 emiliano. Mauri, sulla trequarti, è parecchio impolverato mentre Klose è obbligato a uscire dall'area per ricevere qualche pallone giocabile. I biancocelesti provano così ad allargare la manovra, sfruttando la corsa di Candreva, a destra, e quella di Lulic, a sinistra. Ma non c'è verso di superare la diga neroverde, che fatica anche solo a superare la metà campo e in tutto il primo tempo non confeziona una sola occasione. L'equilibrio, grazie a Radu, si rompe al 36' nell'unico modo possibile: un gioiello dalla distanza (oltre 20 metri) che si infila all'angolino alto e non dà scampo a Pegolo.



La Lazio, quasi rassicurata dal deludente Sassuolo visto nel primo tempo, si approccia alla ripresa con troppa sufficienza, che alla fine rischia di costare assai cara. Malesani lascia negli spogliatoi Chibsah (tra i meno peggio dei primi 45') e inserisce Ziegler, ma la gara del Sassuolo cambia solo con l'ingresso in campo di Berardi al 60'. Il giovane talento sfiora subito l'1-1 con un sinistro al volo (69') e due minuti dopo innesca il gol di Floccari, bravo ad anticipare Ciani e a infilare Berisha alla prima palla buona. Il pareggio resiste però solo una manciata di secondi, perché al 74' arriva il 2-1 di Klose, che sfrutta alla perfezione l'assist di Gonzalez dopo una palla persa a centrocampo da Ziegler. Partita congelata? Macché. Proprio Ziegler, infortunato, lascia il posto a Floro Flores, che al 79' trova il 2-2 con un perfetto calcio di punizione. A questo punto sembra davvero finita, ma il festival dell'errore prosegue a oltranza e regala alla Lazio un 3-2 preziosissimo. Minuto 83: Radu crossa a centro area dove Candreva, marcato da Cannavaro, si avventa sulla palla; l'ex difensore del Napoli sembra sfiorare leggermente la sfera, Berisha rimane immobile e Reja - dopo il solo punto conquistato nelle ultime due gare - si ritrova a quota 35, a soli cinque punti dalla zona Europa League. E' crisi nera, invece, per il Sassuolo, giunto alla sesta sconfitta di fila e al quarto k.o. consecutivo con Malesani in panchina. La retrocessione, a 13 giornate dal termine, fa sempre più paura.

LE PAGELLE



Klose 6,5 - Cecchino letale. Non fallisce l'unica, vera, opportunità che gli capita.



Mauri 5 - Ingabbiato dal centrocampo emiliano, si nota poco e sbaglia parecchio. Anche la condizione fisica, dopo la lunga squalifica, è da rivedere.



Floccari 6 - Lento, a tratti quasi svogliato. Riemerge in occasione dell'1-1.



Zaza 5 - Preferito inizialmente a Berardi, fa pentire Malesani della scelta. Mai pericoloso, è sicuramente penalizzato dall'atteggiamento rinunciatario della squadra. Ma un minimo di iniziativa è lecito aspettarsela.



Malesani 4,5 - Rivoluziona l'11 iniziale presentando una squadra rassegnata e senza fame, ad eccezione del sussulto nel finale. Quarta panchina col Sassuolo e quarta sconfitta: comincia a mettersi davvero male.

IL TABELLINO



LAZIO-SASSUOLO 3-2

Lazio (4-2-3-1): Berisha 6; Konko 6, Biava 6,5, Dias 6 (11' st Ciani 5), Radu 7; Gonzalez 6 (49' st Onazi sv), Ledesma 6; Candreva 6, Mauri 5 (20' st Biglia 6), Lulic 6,5; Klose 6,5.

A disp.: Marchetti, Strakosha, Novaretti, Ciani, Cana, Cavanda, Keita, Felipe Anderson, Kakuta, Perea. All.: Reja 6

Sassuolo (3-5-2): Pegolo 6; Mendes 5,5, Cannavaro 6, Ariaudo 5,5; Rosi 6, Magnanelli 5, Chibsah 6 (1' st Ziegler 5, 30' st Floro Flores 6,5), Biondini 6, Longhi 5; Zaza 5 (16' st Berardi 6,5), Floccari 6.

A disp.: Pomini, Pucino, Bianco, Antei, Gazzola, Marrone, Farias, Missiroli, Brighi, Sansone. All.: Malesani 4,5

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 36' e 38' st Radu (L), 27' st Floccari (S), 29' st Klose (L), 34' st Floro Flores (S)

Ammoniti: Rosi, Magnanelli, Zaza (S); Radu (L)

Espulsi: -