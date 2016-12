Serie A: Lazio-Sampdoria 2-0, decidono Candreva e Lulic

17:33 - Nell'anticipo delle 12.30 della 32.ma giornata di campionato, la Lazio supera la Sampdoria e sale al sesto posto in classifica, a -2 dall'Inter. All'Olimpico finisce 2-0 per la squadra di Reja, che apre le marcature al 42' con Candreva (assist di Keita) e chiude i conti al 28' della ripresa grazie al gol di Lulic, servito perfettamente da Mauri. Biancocelesti in 10 dal 56' per l'espulsione di Biglia (doppia ammonizione).

LA PARTITA

La seconda vittoria consecutiva è un ascensore per l'Europa. La Lazio sale a 48 punti, due in meno dell'Inter, e si piazza (in attesa del Parma) al sesto posto in classifica. Una posizione impensabile prima dell'avvento di Reja. Il forfait di Klose, fuori all'ultimo momento per una contrattura, non appanna l'organizzazione di una squadra ormai priva di paura e sempre più cosciente delle proprie potenzialità, a prescindere dagli interpreti. Al posto del tedesco esordisce dal 1' Postiga, attorno a cui sfrecciano Candreva e Keita. Il 4-3-3 della Lazio è pungente sulle corsie laterali ma fa un po' di fatica a centrocampo, dove Onazi, Biglia e Lulic sono spesso in inferiorità numerica contro il 4-2-3-1 blucerchiato, che si trasforma in una mediana a 5 grazie al ripiegamento del tandem Soriano- Gabbiadini (sulle fasce) e di Eder. Ed è proprio la precisa organizzazione della Samp l'ostacolo più grosso da aggirare per la banda di Reja, che dopo un discreto avvio non riesce più a ripartire fino alla mezz'ora. La mossa che cambia la gara è lo scambio di posizione tra Candreva e Keita: quando quest'ultimo passa a destra, diventa devastante. Al 35' il giovane spagnolo crossa al centro per Candreva, che di destro incrocia sul secondo palo e sblocca il risultato.



Nella ripresa, dopo 12 minuti, Biglia (già ammonito) si fa rubare palla da Krsticic e lo stende da dietro: giallo inevitabile e Lazio in dieci uomini. A questo punto Reja toglie Postiga e inserisce Mauri, mentre Mihajlovic - dalla tribuna - ordina di inserire Okaka per Maxi Lopez. Ci si prepara a un assalto della Samp, che però si rende pericolosa solo con qualche conclusione dalla distanza. La Lazio resiste senza nemmeno troppa fatica e, anzi, trova il raddoppio con Lulic, servito da un preciso assist di Mauri (73'). Il gol del bosniaco chiude definitivamente il match e arresta la corsa blucerchiata dopo i sette punti conquistati nelle ultime tre partite. Per Mihajlovic significa dire addio ai sogni europei, ma un salvezza già archiviata - per quest'anno - può decisamente bastare.

LE PAGELLE



Keita 7 - Comincia a sinistra, ma incide poco. Una volta a destra, non lo tiene più nessuno: prima regala l'assist a Candreva, poi sfonda ogni volta che decide di puntare l'avversario.



Postiga 5,5 - Interpreta discretamente il ruolo di "boa" al centro dell'attacco. Fa salire la squadra e smista scolasticamente la palla, ma fisicamente non è ancora tonico: dopo un'ora non ha più ossigeno.



Biglia 4,5 - Meno lucido del solito, fatica a creare gioco e perde diversi palloni. Già ammonito, si fa cacciare al 56' per un secondo giallo evitabilissimo.



Maxi Lopez 5,5 - Ce la mette tutta, proponendosi ogni volta che ne ha modo. Peccato non gli riesca una giocata che sia una.



Berardi 4,5 - Contro Candreva se la cava come può, ma quando si trova di fronte Keita sprofonda inesorabilmente.

IL TABELLINO



LAZIO-SAMPDORIA 2-0

Lazio (4-3-3): Berisha 6; Konko 6, Cana 6, Biava 6,5, Radu 6; Onazi 6, Biglia 4,5, Lulic 6,5 (32' st Minala sv); Candreva 7, Postiga 5,5 (16' st Mauri 6,5), Keita 7 (43' st Perea sv).

A disp.: Strakosha, Guerrieri, Ciani, Cavanda, Serpieri, Felipe Anderson, Pereirinha, Kakuta, Perea. All.: Reja 6,5

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa 6; De Silvestri 6, Mustafi 5,5, Regini 5, Berardi 4,5; Palombo 6, Krsticic 6; Gabbiadini 6 (12' st Sansone 6), Eder 5,5, Soriano 5,5; Maxi Lopez 5,5 (16' st Okaka 6).

A disp.: Fiorillo, Costa, Salamon, Rodriguez, Fornasier, Obiang, Renan, Bjarnason, Wszolek, Sestu. All.: Sakic 5,5 (Mihajlovic squalificato)

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 42' Candreva (L), 28' st Lulic (L)

Ammoniti: De Silvestri, Regini (S); Lulic, Keita (L)

Espulsi: 11' st Biglia (L) per doppia ammonizione