Serie A: Lazio-Milan 1-1, Seedorf non crolla

10:45 - Nel posticipo della 29.ma giornata, il Milan pareggia 1-1 in casa della Lazio e torna a fare punti dopo tre sconfitte di fila. Respira anche Seedorf, sotto esame dopo una settimana complicata. All'Olimpico, i rossoneri sbloccano la partita al 43' grazie a un autogol di Konko, che devia nella propria porta un cross di Kakà. Il pari biancoceleste arriva al 16' della ripresa e porta la firma di Gonzalez, che di testa infila Amelia.

LA PARTITA

Un punto inutile per la classifica, ma vitale per il morale di una squadra in crisi d'identità e reduce da quattro k.o. consecutivi (tre in campionato e uno in Champions). Vitale, soprattutto, lo è per Seedorf, che supera il primo esame con una sufficienza stiracchiata e ora può pensare alla trasferta di Firenze con un pizzico di serenità in più.



I recenti risultati, disastrosi, influiscono sensibilmente sull'approccio alla gara da parte del Milan, che comincia con evidente paura, limitandosi per mezz'ora a presidiare il campo con accuratezza e concentrazione. Seedorf sceglie Pazzini e lascia in panchina Balotelli, mentre a completare l'attacco ci sono Kakà e Honda. Fondamentale, tatticamente, il generoso lavoro di Poli, che in fase di non possesso ripiega a centrocampo (4-3-3) e in ripartenza si alza sulla trequarti, andando a completare il prediletto 4-2-3-1 del tecnico olandese. L'errore della Lazio, contro una squadra così timorosa, è quello di non approfittarne soprattutto nella prima parte del match, nella quale i biancocelesti esprimono un'eccessiva prudenza che viene pagata cara alla prima disattenzione. Minuto 43: Kakà trova un varco sulla corsia di sinistra e crossa al centro, ma una decisiva deviazione di Konko beffa Berisha sul primo palo e regala il vantaggio ai rossoneri.



La Lazio, a cui viene annullato un gol di Novaretti (41') per fuorigioco di Biava, non riesce a sfruttare le corsie laterali (Candreva a destra, Keita a sinistra) mentre al centro paga l'assenza di Klose, costretto al forfait per un problema alla schiena. La squadra di Reja entra in partita solo a inizio ripresa, ma tanto basta per acciuffare il pareggio dopo 16 minuti di pressione costante: Candreva - tra i più intraprendenti - crossa da destra, Biglia prolunga di testa e Gonzalez incorna di prepotenza. Il Milan, che a questo punto ha già Balotelli in campo (dentro al 53' al posto di Honda), alza il baricentro e sfiora in un paio d'occasioni l'1-2: prima con Pazzini (79'), che anticipa Berisha ma manda alto; poi proprio con SuperMario (83'), il cui destro si stampa sul palo. La Lazio, graziata, archivia così un buon punto in ottica Europa League, che dopo il k.o. dell'Inter è distante cinque punti.

LE PAGELLE



Balotelli 6,5 - Discreto impatto sulla gara. Niente di eccezionale, intendiamoci, ma con lui in campo il Milan dà l'impressione di poter fare male. In coppia con Pazzini, e con Kakà trequartista, potrebbe essere una soluzione interessante.



Poli 6 - Tra i più vivi del Milan, nel primo tempo è fondamentale per il doppio lavoro da mediano e trequartista. Meno brillante nella ripresa.



Essien 5 - Ancora una volta titolare, ancora una volta fatica a livello fisico. Perché insistere?



Biglia 6,5 - Preciso quando c'è da impostare, tonico in fase di copertura.



Perea 5 - Zero movimento e zero idee. Viene annullato fisicamente dai centrali rossoneri, si nota esclusivamente per una pericolosa entrata su Rami.

IL TABELLINO



LAZIO-MILAN 1-1

Lazio (4-3-3): Berisha 6; Konko 5,5, Biava 6, Novaretti 6, Radu 6; Gonzalez 6,5 (42' st Mauri sv), Ledesma 6, Biglia 6,5 (34' st Onazi sv); Candreva 6,5, Perea 5 (9' st Lulic 6), Keita 5,5.

A disp.: Strakosha, Guerrieri, Pereirinha, Cana, Cavanda, Mauri, Anderson, Kakuta, Postiga. All.: Reja 6

Milan (4-2-3-1): Amelia 6; De Sciglio 6 (39' st Bonera sv), Rami 5,5, Mexes 6, Constant 5,5; De Jong 6, Essien 5; Honda 5,5 (9' st Balotelli 6,5), Poli 6 (31' st Muntari sv), Kakà 6; Pazzini 6.

A disp.: Gabriel, Coppola, Zapata, Zaccardo, Emanuelson, Birsa, Taarabt, Saponara, Robinho. All.: Seedorf 6

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 43' aut. Konko (L), 16' st Gonzalez (L)

Ammoniti: Perea, Ledesma, Lulic (L); Essien, Poli (M)

Espulsi: -