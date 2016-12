25 gennaio 2014 Serie A: Lazio-Juventus 1-1, Llorente risponde a Candreva. Espulso Buffon I bianconeri mancano la tredicesima vittoria di fila. Reja si dispera: pali per Klose e Keita di PAOLO MANDARA' Tweet google 0 Invia ad un amico

12:07 - Si ferma allo stadio Olimpico, contro la Lazio, la striscia di dodici vittorie consecutive della Juventus: la squadra di Conte pareggia 1-1 e sale a +9 sulla Roma. La serata bianconera comincia malissimo: Buffon atterra Klose in area, per l'arbitro Massa è rigore ed espulsione. Candreva batte Storari per l'1-0. La Juve faticosamente si riorganizza e al 15' della ripresa impatta con Llorente. Nel finale traversa di Klose e palo di Keita.

LA PARTITA

Alla fine il famoso favorino ai cugini della Roma è arrivato, seppur figlio di tante contraddizioni. La Lazio, almeno per una notte, sembra poter riaprire un campionato strachiuso, in cui alla Juve, nonostante il pari, restano però tutti i favori del pronostico. Merito di una squadra dalle mille risorse, che riesce a sopravvivere anche quando le difficoltà, come stasera, sembrano inghiottirla. L'espulsione di Buffon dopo una manciata di minuti toglie – stranamente – un po' di sicurezza e incide su quel record che Antonio Conte gelosamente custodiva. Anche il cammino in Italia (18 vittorie in 20 partite) si macchia, ma questo è un punto che vale oro e anche in futuro potrà fare tutta la differenza del mondo. Strappato con i denti e ottenuto al cospetto di una Lazio totalmente rinnovata nello spirito e nelle giocate, capace di gestire e rischiare allo stesso tempo. Una Lazio per nulla imparentata a quella timorosa e per niente fluida dell'ultima gestione Petkovic, e brava a regalare un mix di emozioni e spettacolo che per una notte risollevano l'umore del calcio italiano.

Portarsi sul groppone la bellezza di dodici vittorie consecutive (a 5 dal record dell'Inter di Mancini, stagione 2006/07) non è più un peso per la squadra di Conte, abituata come non mai alle pressioni e alle vittorie. Tanto che i primi minuti dell'Olimpico mettono in mostra la solita voglia smodata di invadere la metà campo avversaria e sbloccare il risultato quanto prima. La Juve però deve fare conti con l'ottima organizzazione difensiva di cui Reja ha dotato la sua Lazio. Esterni bassi e reparti stretti concedono poco spazio a Pogba e soci, che in effetti non riescono mai a sfondare. E nonostante la solita padronanza rischiano di andar sotto al 14', quando Buffon – forse distratto da voci fuori campo – incappa nella prima sciocchezza di serata: controllo superficiale e dribbling mal riuscito, Klose gli sradica il pallone dai piedi e mette a lato di poco. Passano ancora una manciata di minuti e, stavolta con la complicità di un distratto Ogbonna, Buffon atterra la punta tedesca, beccandosi in un colpo solo rigore contro ed espulsione (per Miro era una chiara occasione da rete). Sul dischetto si presenta Candreva, che spiazza Storari e fa 1-0. La Lazio può incanalare la partita sulla propria corsia preferenziale: palla agli avversari e atteggiamento inflessibile in copertura. La Juve mantiene i due attaccanti (fuori Asamoah) ma riesce ad avvicinarsi solo una volta a Berisha: la conclusione di Llorente, però, non è irresistibile. E sul finale di tempo rischia ancora, quando Bonucci apre un po' troppo il braccio e intercetta un pallone vagante in piena area: Massa stavolta è (giustamente) clemente.

In avvio di ripresa, almeno per un quarto d'ora abbondante, la musica non cambia. La Lazio è attenta e non lascia filtrare spifferi, fino a quando, da un'azione insistita di Lichtsteiner (bersagliato dal 1' per il suo passato biancoceleste), Llorente catapulta in porta il gol del pari dopo aver preso l'ascensore. Il basco accende la miccia e nel giro di pochi minuti la Juve mette a ferro e fuoco la difesa della Lazio. Berisha respinge su Tevez, poi è ancora Llorente a farsi anticipare da uno stratosferico Biava in piena area. La partita sembra girare in modo irreversibile, la Lazio è brava e non abbattersi e Reja bravissimo a studiare qualche accorgimento capace di tenerla in piedi. E così la gara si mantiene viva, aperta a ogni tipo di soluzione. Al 31' Ledesma pennella in mezzo una punizione e Storari è micidiale a deviare sulla traversa il colpo di testa frontale di Klose. Un segnale chiaro, che per un po' riesce a minare la spavalderia juventina. All'85' spazio a Keita, che ispiratissimo fa partire un destro a giro che si stampa sul palo, stavolta senza il contributo del portiere. Il finale è una battaglia in cui ci si scorna: la Juve torna di prepotenza nell'area di rigore avversaria, ma il fortino regge senza troppi patemi. Un punto per uno che elogia qualità e sacrificio. A volte il calcio sa regalare spettacolo senza far male.



LE PAGELLE

Buffon 4 - Questa partita finisce dritta nel suo album dei ricordi, alla sezione "da rimuovere". Il primo controllo sbagliato, al quarto d'ora, è la prova generale del disastro successivo: dribbling di Klose e fallo chiarissimo. La squadra rimane in dieci e sotto 1-0

Hernanes 7 - E' tornato ai suoi livelli abituali dopo un autunno da incubo. Serviva Reja o semplicemente una scintilla (il gol di Udine). Ha ritrovato brillantezza nell'uno contro uno e il finale di partita diventa il suo territorio di conquista

Llorente 6,5 - Nel secondo tempo restiuisce alla Juve il controllo degli spazi aerei e quella profondità che la compattezza della Lazio le aveva fatto perdere. Trova un gol capolavoro e va vicino al bis: imprenscindibile nei rari momenti di difficoltà

Klose 6,5 - Entra in tutte le azioni salienti: con una pecca. Ossia il colpo di testa dritto per dritto - indirizzato su Storari - che potrebbe consegnare alla Lazio i tre punti. Come per Hernanes, si è riaccesa la luce

Pogba 6,5 - Inizio poderoso: da un punto di vista fisico sovrasta gli avversari, li sfinisce. Deve cambiare modo di giocare quando la Juve rimane in dieci, ma non si esime dalla lotta e dal governo



IL TABELLINO

LAZIO-JUVENTUS 1-1

Lazio (3-4-2-1): Berisha 6; Biava 7, Dias 6,5, Cana 6; Cavanda 5,5 (20' st Gonzalez 6), Biglia 6,5, Ledesma 6, Konko 6; Candreva 6,5 (40' st Keita 6), Hernanes 7; Klose 6,5. A disp.: Marchetti, Strakosha, Novaretti, Pereirinha, Ciani, Vinicius, Felipe Anderson, Perea, Floccari. All.: Reja 7

Juventus (3-5-2): Buffon 4; Barzagli 6,5, Bonucci 6, Ogbonna 5; Lichtsteiner 6,5, Vidal 6, Marchisio 6, Pogba 6,5, Asamoah 6 (26' Storari 7); Tevez 6, Llorente 6,5. A disp.: Rubinho, Caceres, Peluso, Padoin, Pirlo, Isla, Pepe, Giovinco, Quagliarella. All.: Conte 6,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 27' rig. Candreva (L), 15' st Llorente (J)

Ammoniti: Biava (L), Bonucci (J)

Espulsi: 25' Buffon (J) per fallo su chiara occasione da gol